Survivor'da Sema'nın Diskalifiye Edilmesinin Ardından Yasin'in Pınar Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu!
Survivor'da Sema'nın Diskalifiye Edilmesinin Ardından Yasin'in Pınar Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu!
Survivor All Star'da hiç istenmeyen olaylar yaşanmış; gergin bir şekilde ilerleyen sezonda Sema ve Pınar arasındaki kavga sonucu Sema diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı'nın bu durumu açıkladığı konseyde Yasin'in Pınar ile ilgili söylediği sözler gündem oldu!
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Başladığı günden bu yana kaosu, tartışması ve şikayetleri bitmeyen Survivor All Star'da sonunda istenmeyen şey oldu, Sema diskalifiye edildi.
Pınar'la kavgası sonucu diskalifiye edilen Sema ve başta kardeşi Seda olmak üzere pek çok yarışmacı, Pınar'ın kışkırtmaları sonucu Sema'yı öfkelendirip "kavga" ederek diskalifiye ettirdiğini düşünüyor.
O düşüncenin sahiplerinden biri de Yasin'di. Konseyde Poyraz ile konuşurken "Bir buçuk ay önce söylemiştim" diyen Yasin'in sözleri gündem oldu.
Yasin'in bu sözlerine yorum yağdı!
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