Survivor'da Sema'nın Diskalifiye Edilmesinin Ardından Yasin'in Pınar Hakkında Söyledikleri Gündem Oldu!

Survivor All Star'da hiç istenmeyen olaylar yaşanmış; gergin bir şekilde ilerleyen sezonda Sema ve Pınar arasındaki kavga sonucu Sema diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı'nın bu durumu açıkladığı konseyde Yasin'in Pınar ile ilgili söylediği sözler gündem oldu!