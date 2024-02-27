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Doğukan Güngör'ün Fatih, Doğa ve Pembe'ye Yapılan Sürpriz Sonlu Edite Yaptığı Yorum İzleyiciyi Sinirlendirdi!

Doğukan Güngör'ün Fatih, Doğa ve Pembe'ye Yapılan Sürpriz Sonlu Edite Yaptığı Yorum İzleyiciyi Sinirlendirdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
27.02.2024 - 22:29

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa, Fatih ile görüşeceği için heyecanlı heyecanlı hazırlanırken bir anda karşısında iki kez boşandığı kocası Fatih yerine eski kayınvalidesi Pembe'yi görmüştü... Dizinin ekibi bu anları komik bir edit haline getirince dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, yaptığı yorumla tepki çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Alev'in hamileliği, Fatih'in yeni aşkı, Doğa'nın Fatih'ten kopamayışı, Umut ile Nursema'nın karmaşıklaşan evliliği ve Apo'nun hastalığı derken dizi kaostan geçilmiyor.

Alev'in hamileliği, Fatih'in yeni aşkı, Doğa'nın Fatih'ten kopamayışı, Umut ile Nursema'nın karmaşıklaşan evliliği ve Apo'nun hastalığı derken dizi kaostan geçilmiyor.

Bu arada Apo demişken usta oyuncu Settar Tanrıören'in geçirdiği beyin kanaması sonucu bundan sonra ne olacağı merak ediliyordu. Tanrıören'in geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken şoke eden bir değişiklik yaşandı.

Bu arada Apo demişken usta oyuncu Settar Tanrıören'in geçirdiği beyin kanaması sonucu bundan sonra ne olacağı merak ediliyordu. Tanrıören'in geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken şoke eden bir değişiklik yaşandı.

Gold Yapım'ın açıklamasına göre Settar Tanrıören'in yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan yeni Abdullah Ünal olarak diziye dahil olacak!

Gold Yapım'ın açıklamasına göre Settar Tanrıören'in yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan yeni Abdullah Ünal olarak diziye dahil olacak!

Hatta gelen son bilgiye göre Settar Tanrıöğen, hafıza kaybı yaşıyormuş...

Hal böyle olunca dizinin gidişatında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu.

Hal böyle olunca dizinin gidişatında yaşanacaklar büyük merak konusu oldu.
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Tam bu esnada ortamdaki kaosu biraz sempatiklikle absorbe etmek isteyen Kızılcık Şerbeti ekibi, yaptıkları Fatih, Doğa ve Pembe editini Twitter'da paylaştı.

Başkasıyla evlenecek olan eski kocasını -hem de kendisini hamileyken aldatan- hala unutamayan Doğa'nın başına gelenlerle dalga geçen bu sürpriz sonlu edit tepki çekerken bir yorum da dizinin Fatih'inden geldi!

Başkasıyla evlenecek olan eski kocasını -hem de kendisini hamileyken aldatan- hala unutamayan Doğa'nın başına gelenlerle dalga geçen bu sürpriz sonlu edit tepki çekerken bir yorum da dizinin Fatih'inden geldi!

Fatih'i görmek için hazırlanan Doğa'nın karşısına bir anda Pembe'nin çıkmasını komik bulan Doğukan Güngör, karakteri gereğiyle kendisine ayar olan izleyiciyi bi' miktar sinirlendirdi!

Fatih'i görmek için hazırlanan Doğa'nın karşısına bir anda Pembe'nin çıkmasını komik bulan Doğukan Güngör, karakteri gereğiyle kendisine ayar olan izleyiciyi bi' miktar sinirlendirdi!
twitter.com

Valla delirttiniz ya...

Valla delirttiniz ya...
twitter.com

Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür...

Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür...
twitter.com
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O gün de biz güleceğiz Fatih Bey!

O gün de biz güleceğiz Fatih Bey!
twitter.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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