Doğukan Güngör'ün Fatih, Doğa ve Pembe'ye Yapılan Sürpriz Sonlu Edite Yaptığı Yorum İzleyiciyi Sinirlendirdi!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa, Fatih ile görüşeceği için heyecanlı heyecanlı hazırlanırken bir anda karşısında iki kez boşandığı kocası Fatih yerine eski kayınvalidesi Pembe'yi görmüştü... Dizinin ekibi bu anları komik bir edit haline getirince dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, yaptığı yorumla tepki çekti.