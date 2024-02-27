Survivor All Star 2024'ün Kırmızı Takımı Bir Sınıf Olsaydı Kim Hangi Öğrenci Tipi Olurdu?
Survivor All Star 2024'ün Kırmızı Takımı Bir Sınıf Olsaydı Kim Hangi Öğrenci Tipi Olurdu?
Kaynak: https://twitter.com/kanlinjgar/status...
Survivor All Star 2024'ün kırmızı takımı bir sınıf olsaydı kim hangi öğrenci tipi olurdu hiç düşündünüz mü? Gelin @kanlinjgar isimli sosyal medya kullanıcısının tespitlerine birlikte bakalım!
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu All Star 2024 sezonu hem keyifli hem gergin geçiyor biliyorsunuz ki. Seyircilerin hop oturup hop kalktığı bu sezonda neredeyse her gün farklı bir tartışma izliyoruz.
Biliyorsunuz ki kırmızı takımın da mavi takımın da hayranı çok. Bu da her fragmanda "acaba bu bölümde diskalifiye olacak mı?" diye de düşünmemize neden olmuyor değil.
Her yarışmacının birbirinden farklı olduğu Survivor All Star 2024'ün iki takımında da bambaşka karakterler var. Her biri ayrı ikonik olan bu karakterlerin sevilme nedenleri de bu aslında. Yani şahsına münhasır kişilikleri...
Peki Survivor All Star 2024'ün kırmızı takımı bir sınıf olsaydı kim hangi öğrenci olurdu? Gelin @kanlinjgar isimli sosyal medya kullanıcısının bu soruya verdiği yanıtlara birlikte bakalım!
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Yunus Emre: "Yaramaz arkadaş grubunun başarılı öğrencisidir."
Nagihan: "Sınıfın eli maşalı erkekleri bile döven güçlü kız öğrencisidir."
Aleyna: "Annesi babası öğretmen olan sınıfın zengo kızıdır."
Atakan: "Hocalarla arası mükemmel olan çar"
Pınar: "Ders hariç her şeye kafası çalışan kişi"
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Mustafa: "Arka sıralarda oturan defterine sürekli otobüs resimleri çizen dersleri iyi olmayan öğrenci"
Sema: "Sınıftaki çoğu kızla arası bozuktur. Hem korumacıdır hemde korumalıdır."
Sercan: "Sınıfta tek kankası vardır genelde pek kimseyle sorunu yoktur."
Hilmicem: "Okulun futbol kulübünde kaptandır çok hareketlidir."
Merve: "Voleybol takımı kaptanıdır derslere pek girmez sürekli izinlidir."
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Bozok: "Genelde herkesle arası iyidir. Önde oturan öğrencilere inek diyerek dalga geçer."
Gizem: "Pencere kenarında oturan ve sürekli pencere kavgası yapan pick me çar."
Nefise: "İçten içe sınıfın en güçlü kızı olmak istemektedir."
Özgür: "Sınıfta kalmış herkesten yaşça büyük çar. Sürekli kul hakkından günahtan sevaptan bahseder."
Siz bu tespitlere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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