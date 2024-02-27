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Survivor All Star 2024'ün Kırmızı Takımı Bir Sınıf Olsaydı Kim Hangi Öğrenci Tipi Olurdu?

Survivor All Star 2024'ün Kırmızı Takımı Bir Sınıf Olsaydı Kim Hangi Öğrenci Tipi Olurdu?

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.02.2024 - 23:02

Survivor All Star 2024'ün kırmızı takımı bir sınıf olsaydı kim hangi öğrenci tipi olurdu hiç düşündünüz mü? Gelin @kanlinjgar isimli sosyal medya kullanıcısının tespitlerine birlikte bakalım!

Kaynak: https://twitter.com/kanlinjgar/status...
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu All Star 2024 sezonu hem keyifli hem gergin geçiyor biliyorsunuz ki. Seyircilerin hop oturup hop kalktığı bu sezonda neredeyse her gün farklı bir tartışma izliyoruz.

En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu All Star 2024 sezonu hem keyifli hem gergin geçiyor biliyorsunuz ki. Seyircilerin hop oturup hop kalktığı bu sezonda neredeyse her gün farklı bir tartışma izliyoruz.

Biliyorsunuz ki kırmızı takımın da mavi takımın da hayranı çok. Bu da her fragmanda "acaba bu bölümde diskalifiye olacak mı?" diye de düşünmemize neden olmuyor değil.

Biliyorsunuz ki kırmızı takımın da mavi takımın da hayranı çok. Bu da her fragmanda "acaba bu bölümde diskalifiye olacak mı?" diye de düşünmemize neden olmuyor değil.

Her yarışmacının birbirinden farklı olduğu Survivor All Star 2024'ün iki takımında da bambaşka karakterler var. Her biri ayrı ikonik olan bu karakterlerin sevilme nedenleri de bu aslında. Yani şahsına münhasır kişilikleri...

Her yarışmacının birbirinden farklı olduğu Survivor All Star 2024'ün iki takımında da bambaşka karakterler var. Her biri ayrı ikonik olan bu karakterlerin sevilme nedenleri de bu aslında. Yani şahsına münhasır kişilikleri...

Peki Survivor All Star 2024'ün kırmızı takımı bir sınıf olsaydı kim hangi öğrenci olurdu? Gelin @kanlinjgar isimli sosyal medya kullanıcısının bu soruya verdiği yanıtlara birlikte bakalım!

Peki Survivor All Star 2024'ün kırmızı takımı bir sınıf olsaydı kim hangi öğrenci olurdu? Gelin @kanlinjgar isimli sosyal medya kullanıcısının bu soruya verdiği yanıtlara birlikte bakalım!
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Yunus Emre: "Yaramaz arkadaş grubunun başarılı öğrencisidir."

Yunus Emre: "Yaramaz arkadaş grubunun başarılı öğrencisidir."
twitter.com

Nagihan: "Sınıfın eli maşalı erkekleri bile döven güçlü kız öğrencisidir."

Nagihan: "Sınıfın eli maşalı erkekleri bile döven güçlü kız öğrencisidir."
twitter.com

Aleyna: "Annesi babası öğretmen olan sınıfın zengo kızıdır."

Aleyna: "Annesi babası öğretmen olan sınıfın zengo kızıdır."
twitter.com

Atakan: "Hocalarla arası mükemmel olan çar"

Atakan: "Hocalarla arası mükemmel olan çar"
twitter.com

Pınar: "Ders hariç her şeye kafası çalışan kişi"

Pınar: "Ders hariç her şeye kafası çalışan kişi"
twitter.com
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Mustafa: "Arka sıralarda oturan defterine sürekli otobüs resimleri çizen dersleri iyi olmayan öğrenci"

Mustafa: "Arka sıralarda oturan defterine sürekli otobüs resimleri çizen dersleri iyi olmayan öğrenci"
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Sema: "Sınıftaki çoğu kızla arası bozuktur. Hem korumacıdır hemde korumalıdır."

Sema: "Sınıftaki çoğu kızla arası bozuktur. Hem korumacıdır hemde korumalıdır."
twitter.com

Sercan: "Sınıfta tek kankası vardır genelde pek kimseyle sorunu yoktur."

Sercan: "Sınıfta tek kankası vardır genelde pek kimseyle sorunu yoktur."
twitter.com

Hilmicem: "Okulun futbol kulübünde kaptandır çok hareketlidir."

Hilmicem: "Okulun futbol kulübünde kaptandır çok hareketlidir."
twitter.com

Merve: "Voleybol takımı kaptanıdır derslere pek girmez sürekli izinlidir."

Merve: "Voleybol takımı kaptanıdır derslere pek girmez sürekli izinlidir."
twitter.com
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Bozok: "Genelde herkesle arası iyidir. Önde oturan öğrencilere inek diyerek dalga geçer."

Bozok: "Genelde herkesle arası iyidir. Önde oturan öğrencilere inek diyerek dalga geçer."
twitter.com

Gizem: "Pencere kenarında oturan ve sürekli pencere kavgası yapan pick me çar."

Gizem: "Pencere kenarında oturan ve sürekli pencere kavgası yapan pick me çar."
twitter.com

Nefise: "İçten içe sınıfın en güçlü kızı olmak istemektedir."

Nefise: "İçten içe sınıfın en güçlü kızı olmak istemektedir."
twitter.com

Özgür: "Sınıfta kalmış herkesten yaşça büyük çar. Sürekli kul hakkından günahtan sevaptan bahseder."

Özgür: "Sınıfta kalmış herkesten yaşça büyük çar. Sürekli kul hakkından günahtan sevaptan bahseder."
twitter.com

Siz bu tespitlere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu tespitlere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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