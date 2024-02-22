2016 O Ses Türkiye'nin Sesiyle Herkesi Büyüleyen Şampiyonu Emre Sertkaya'nın Yeni İmajı Görenleri Şoke Etti
2016 O Ses Türkiye'nin Sesiyle Herkesi Büyüleyen Şampiyonu Emre Sertkaya'nın Yeni İmajı Görenleri Şoke Etti
2016'nın O Ses Türkiye zaferini kazanan Emre Sertkaya, yeni görünümüyle herkesi hayrete düşürdü. Bu sürpriz değişiklik, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı.
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Hatırlarsanız 2016 yılında O Ses Türkiye'ye katılan ve "Haydi Gel İçelim" şarkısını seslendiren Emre Sertkaya Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başarmıştı.
Seçimini Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yana yapan yarışmacı, sesi ve performansı ile herkesi büyüleyerek 20 yaşında şampiyonluk olmuştu hatta.
Emre Sertkaya, başarılarının yanısıra görünümü ile de dikkat çekmişti. Sertkaya, uzun saçları ve tarzı ile çok konuşulmuştu.
Türkiye'den Paris'e taşınan şarkıcının değişen tarzı da yine gündem olmuştu hatırlarsanız. Dış görüntüsünde değişiklikler yapmayı pek bir seven Sertkaya, imajını yine ve yeniden değiştirdi.
İşte Emre Sertkaya'nın yeni imajı 👇🏻
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Siz ünlü şarkıcının değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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