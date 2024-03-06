Leyla ile Mecnun'da En Çok Ezgi Asaroğlu'nu Sevdiğini Açıklayan Ali Atay'a Şiddet Tepkisi

Her zaman ilk Leyla'dır (Ezgi Asaroğlu). Onun üstüne yürüdü hikaye, ilk Leyla'nın tozu vardı üstümüzde. O organik bir bağa dönüştü. Gerçekten sevdiğimiz birini kaybetmişiz gibi oldu. O kaybı biz atlatamadık, o kayıp bizim içimize işledi. Birbirinden iyi oyuncularla çalıştık ama hikayenin özünde var olan şey, ilk Leyla'nın bıraktığı tat.