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Leyla ile Mecnun'da En Çok Ezgi Asaroğlu'nu Sevdiğini Açıklayan Ali Atay'a Şiddet Tepkisi

Leyla ile Mecnun'da En Çok Ezgi Asaroğlu'nu Sevdiğini Açıklayan Ali Atay'a Şiddet Tepkisi

Leyla ile Mecnun Ali Atay
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
07.03.2024 - 00:53

Türk televizyon dizilerinin efsanelerinden Leyla ile Mecnun'u hatırlarsınız. Yıllar sonra Ali Atay,  dizideki Leylalar arasından en çok sevdiği Leyla'yı açıkladı. Ezgi Asaroğlu'nun adını veren Ali Atay'a zamanında Ushan Çakır ile yaşadığı kavgada niçin destek göstermediği yönünde tepki geldi.

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"Leyla ile Mecnun" Türk televizyon tarihinde izleyicide iz bırakan dizilerden biri olarak da biliniyor.

"Leyla ile Mecnun" Türk televizyon tarihinde izleyicide iz bırakan dizilerden biri olarak da biliniyor.

Dizi boyunca Leyla karakterinde birçok değişiklik gördük: Değişmeyen Mecnun, Ali Atay'a ise 'hikaye ve oyunculuk olarak en çok hangi Leyla'yı sevdiği' soruldu.

Dizi boyunca Leyla karakterinde birçok değişiklik gördük: Değişmeyen Mecnun, Ali Atay'a ise 'hikaye ve oyunculuk olarak en çok hangi Leyla'yı sevdiği' soruldu.

Az Önce Konuştum programına konuk olan Ali Atay, Candaş Tolga Işık'ın bu sorusunu 'İlk Leyla' olarak yanıtladı.

Az Önce Konuştum programına konuk olan Ali Atay, Candaş Tolga Işık'ın bu sorusunu 'İlk Leyla' olarak yanıtladı.
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Her zaman ilk Leyla'dır (Ezgi Asaroğlu). Onun üstüne yürüdü hikaye, ilk Leyla'nın tozu vardı üstümüzde. O organik bir bağa dönüştü. Gerçekten sevdiğimiz birini kaybetmişiz gibi oldu. O kaybı biz atlatamadık, o kayıp bizim içimize işledi. Birbirinden iyi oyuncularla çalıştık ama hikayenin özünde var olan şey, ilk Leyla'nın bıraktığı tat.

Dizinin ilk Leyla'sını canlandıran Ezgi Asaroğlu, rol arkadaşı Ushan Çakır'ın şiddetine maruz kaldığı için diziden ayrılmıştı.

Dizinin ilk Leyla'sını canlandıran Ezgi Asaroğlu, rol arkadaşı Ushan Çakır'ın şiddetine maruz kaldığı için diziden ayrılmıştı.
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Leyla ile Mecnun dizisinde yer alan iki oyuncu, o dönem dizide yer alan ve Ushan Çakır'la sevgili olan Beste Bereket'in Asaroğlu'yla anlaşamaması ve aralarının gergin olması nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Olay günü Çakır'la asla yüz yüze gelmediğini açıklayan Asaroğlu, Bereket'in kendisiyle konuştuktan sonra Çakır'ın sette üzerine yürüdüğünü ve doğrudan boğazına sıkarak şiddet uyguladığını açıklamıştı.

Ancak Ushan Çakır'ın 3 bin liralık para cezası alarak kariyerine kaldığı yerden devam ederken Ezgi Asaroğlu'nu hiçbir yapımda göremez olmuştuk.

Ancak Ushan Çakır'ın 3 bin liralık para cezası alarak kariyerine kaldığı yerden devam ederken Ezgi Asaroğlu'nu hiçbir yapımda göremez olmuştuk.
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Yaşadığı olay sonrası Ezgi Asaroğlu yaptığı açıklamalarda rol arkadaşlarının kendini desteklemediğini de söylemişti.

Yaşadığı olay sonrası Ezgi Asaroğlu yaptığı açıklamalarda rol arkadaşlarının kendini desteklemediğini de söylemişti.
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"Beni üzen kendi dizimizdeki oyunculardan kimsenin yanımda olmamasaydı" ifadelerini kullanmıştı.

"Beni üzen kendi dizimizdeki oyunculardan kimsenin yanımda olmamasaydı" ifadelerini kullanmıştı.
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Tüm bunların tekrardan hatırlanması üzerine Ali Atay'ın favori Leyla'sı olarak Ezgi Asaroğlu'nu seçmesine tepkiyle karışık yorumlar geldi.

Tüm bunların tekrardan hatırlanması üzerine Ali Atay'ın favori Leyla'sı olarak Ezgi Asaroğlu'nu seçmesine tepkiyle karışık yorumlar geldi.
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