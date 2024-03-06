Leyla ile Mecnun'da En Çok Ezgi Asaroğlu'nu Sevdiğini Açıklayan Ali Atay'a Şiddet Tepkisi
Leyla ile Mecnun'da En Çok Ezgi Asaroğlu'nu Sevdiğini Açıklayan Ali Atay'a Şiddet Tepkisi
Türk televizyon dizilerinin efsanelerinden Leyla ile Mecnun'u hatırlarsınız. Yıllar sonra Ali Atay, dizideki Leylalar arasından en çok sevdiği Leyla'yı açıkladı. Ezgi Asaroğlu'nun adını veren Ali Atay'a zamanında Ushan Çakır ile yaşadığı kavgada niçin destek göstermediği yönünde tepki geldi.
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"Leyla ile Mecnun" Türk televizyon tarihinde izleyicide iz bırakan dizilerden biri olarak da biliniyor.
Dizi boyunca Leyla karakterinde birçok değişiklik gördük: Değişmeyen Mecnun, Ali Atay'a ise 'hikaye ve oyunculuk olarak en çok hangi Leyla'yı sevdiği' soruldu.
Az Önce Konuştum programına konuk olan Ali Atay, Candaş Tolga Işık'ın bu sorusunu 'İlk Leyla' olarak yanıtladı.
Dizinin ilk Leyla'sını canlandıran Ezgi Asaroğlu, rol arkadaşı Ushan Çakır'ın şiddetine maruz kaldığı için diziden ayrılmıştı.
Ancak Ushan Çakır'ın 3 bin liralık para cezası alarak kariyerine kaldığı yerden devam ederken Ezgi Asaroğlu'nu hiçbir yapımda göremez olmuştuk.
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Yaşadığı olay sonrası Ezgi Asaroğlu yaptığı açıklamalarda rol arkadaşlarının kendini desteklemediğini de söylemişti.
"Beni üzen kendi dizimizdeki oyunculardan kimsenin yanımda olmamasaydı" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların tekrardan hatırlanması üzerine Ali Atay'ın favori Leyla'sı olarak Ezgi Asaroğlu'nu seçmesine tepkiyle karışık yorumlar geldi.
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