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'Bahar' Dizisinde Rengin'in Kızı Parla'yı Canlandıran Sena Kalıp'ı Yakından Tanıyalım!

'Bahar' Dizisinde Rengin'in Kızı Parla'yı Canlandıran Sena Kalıp'ı Yakından Tanıyalım!

Tiktok Bahar Dizi
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 23:49

Bahar dizisinin yeni yıldızlarından Sena Kalıp, nam-ı diğer dizideki rolüyle Parla'yı gelin yakından tanıyalım...

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Show TV'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Bahar'a dahil olan oyuncu Sena Mia Kalıp ile tanışın!

Show TV'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Bahar'a dahil olan oyuncu Sena Mia Kalıp ile tanışın!

'Bahar' dizisinde Rengin karakterinin kızı Parla olarak karşımıza çıkan Sena Kalıp 2000 doğumlu.

'Bahar' dizisinde Rengin karakterinin kızı Parla olarak karşımıza çıkan Sena Kalıp 2000 doğumlu.

Şu anki işinin aksine lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı!

Şu anki işinin aksine lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı!

Kendisi ilk olarak TikTok platformunda ünlenmiş, daha sonra influencer'lığa giriş yapmıştı.

Kendisi ilk olarak TikTok platformunda ünlenmiş, daha sonra influencer'lığa giriş yapmıştı.

Hala TikTok'u aktif olarak kullanan Sena Mia, Instagram hesabında da epey aktif.

Hala TikTok'u aktif olarak kullanan Sena Mia, Instagram hesabında da epey aktif.
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Özellikle de dans videoları ilgileri çekiyor:

Sık sık yemek tarifi ve kombin videosu gibi çeşitli konularda video çekiyor ve takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Sık sık yemek tarifi ve kombin videosu gibi çeşitli konularda video çekiyor ve takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Kendisi oyunculuk alanında yeni olsa da bu onun ilk oyunculuk deneyimi değil: Daha önce 'Ruhun Duymaz' dizisinde Elif rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Kendisi oyunculuk alanında yeni olsa da bu onun ilk oyunculuk deneyimi değil: Daha önce 'Ruhun Duymaz' dizisinde Elif rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Kendisinin adını gelecekte daha sık duyacağımıza şüphe yok! 'Bahar' dizisinde olacakları merakla bekliyoruz. 👀

Kendisinin adını gelecekte daha sık duyacağımıza şüphe yok! 'Bahar' dizisinde olacakları merakla bekliyoruz. 👀

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