Taş Kağıt Makas'taki Kumar Sahnesi Efsane Film Rain Man'deki Sahneden mi Uyarlandı?
Taş Kağıt Makas'taki Kumar Sahnesi Efsane Film Rain Man'deki Sahneden mi Uyarlandı?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Taş Kağıt Makas dizisi ilgi çeken konusuyla dikkat çekiyor.
Dizide sıra dışı bir hafızaya sahip olan hipertimezi hastası Umut, masum olduğu halde hapse atılan babasını kurtarmak için mücadele ediyor.
Dizide Umut'un 50 bin doları denkleştirmek için hafızasını konuşturarak kumar oynadığı sahne, 1988 yapımı efsane film Rain Man'i akıllara getirdi.
Sizce bu iki sahne birbirine benziyor mu, yoksa sadece tesadüf mü?
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