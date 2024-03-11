Kızılcık Şerbeti Setindeki Kamera Arkası Görüntüsü İsyan Ettirdi!
Kızılcık Şerbeti Setindeki Kamera Arkası Görüntüsü İsyan Ettirdi!
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni helikopter sahnesinin kamera arkası görüntüsünü paylaştı. İzleyiciler ise isyan etti.
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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonla birlikte yaşadığı değişiklikler nedeniyle izleyiciyi pek memnun edemiyor.
Yeni karakterlerin diziye dahil olmasının ardından tüm dengeler değişti. Birçok tartışmalı ve tepki çeken sahnelerin yaşanması diziyi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.
İlk sezon güçlü kadınlar izlediğimiz dizinin yeni sezonunda özellikle Doğa karakterinin Fatih'in peşinden koşması ve ezik bir karakter haline gelmesi izleyenleri kızdırıyor.
Artık o eski güçlü Doğa'yı göremiyoruz. Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa'yı ev dışında göremeyip Fatih'in Görkem'i özel uçakla gezdirmesi ise son bölümde dikkat çeken detaylardan biri oldu.
Dizinin yönetmeni Hakan Kırvavaç da helikopter sahnesinden bir kamera arkası görüntüsü yayınladı.
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Bunu gören seyirci de Doğa için isyan etti.
Birçok kişi Doğa'ya yeni karakter kadar değer verilmediğini belirtti. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?
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