MHP’den Devlet Bahçeli Paylaşımı: "Daha Yolun Yarısı Var"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Rahatsızlığı sonrasında ikinci kez kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli’nin videosu, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…” ifadeleri ile paylaşıldı.
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Devlet Bahçeli yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüş ve uzun süre kameralar karşısına çıkmamıştı.
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MHP, Devlet Bahçeli’nin yeni görüntülerini de paylaştı.
Devlet Bahçeli'nin yeni görüntüleri
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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