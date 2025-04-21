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MHP’den Devlet Bahçeli Paylaşımı: "Daha Yolun Yarısı Var"

MHP’den Devlet Bahçeli Paylaşımı: "Daha Yolun Yarısı Var"

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 19:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Rahatsızlığı sonrasında ikinci kez kameraların karşısına geçen Devlet Bahçeli’nin videosu, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…” ifadeleri ile paylaşıldı.

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Devlet Bahçeli yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüş ve uzun süre kameralar karşısına çıkmamıştı.

Devlet Bahçeli yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmüş ve uzun süre kameralar karşısına çıkmamıştı.

Devlet Bahçeli 66 gün sonra Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettiği sırada görüntülenmişti. 

Partililer uzun süre sonra kameraların karşısında geçen Devlet Bahçeli’ye büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu.

MHP, Devlet Bahçeli’nin yeni görüntülerini de paylaştı.

MHP, Devlet Bahçeli’nin yeni görüntülerini de paylaştı.

Devlet Bahçeli’nin görüntüleri, Ali Aksoy’un seslendirdiği “Altaylar’dan Tuna’ya” isimli şarkı eşliğinde ve ““Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…” ifadeleriyle paylaşıldı.

Devlet Bahçeli'nin yeni görüntüleri

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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