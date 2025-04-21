Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'nin Erken Seçim iddiasına Tepki: "İzaha Muhtaç"
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin “Devlet Bahçeli 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacak” iddiasına tepki gösterdi.
MHP tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmamasına dikkat çeken Tayyar, “Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum Cumhur İttifakı açısından izaha muhtaçtır.” ifadelerini kullandı.
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Daha önce FETÖ davasından tutuklanan kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne’nin açıklamaları konuşuluyor.
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Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin erken seçim iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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