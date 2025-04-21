Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'nin Erken Seçim iddiasına Tepki: "İzaha Muhtaç"

'Mümtazer Türköne, kritik cümleler kurmuş:

‘Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek.

Seçim olur, CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar.’

Türköne, her ne kadar ‘Bahçeli’yle 4 yıldır görüşmedim, MHP’den kulis almıyorum, sadece yorumluyorum’ dese de kurduğu cümleler, yorumdan öte, Bahçeli adına hüküm cümleleri gibi.

Devlet Bey adına ahkam kesiyormuşçasına yaptığı iddialı değerlendirmeler nedeniyle MHP’den hiç uyarı almamış.

Öyle söylüyor.

Rasim’i bile hedefe koyan Devlet Bey’in gösterdiği bu müsamaha, haliyle Türköne’nin ifadelerinin kamuoyunda MHP’nin görüşü gibi algılanma riskini arttırıyor.

Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum cumhur ittifakı açısından izaha muhtaçtır.

Cevabı bulunması gereken soru şu:

-Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?'