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Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'nin Erken Seçim iddiasına Tepki: "İzaha Muhtaç"

Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'nin Erken Seçim iddiasına Tepki: "İzaha Muhtaç"

Şamil Tayyar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 17:21

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin “Devlet Bahçeli 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacak” iddiasına tepki gösterdi.

MHP tarafından konu ile ilgili açıklama yapılmamasına dikkat çeken Tayyar, “Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum Cumhur İttifakı açısından izaha muhtaçtır.” ifadelerini kullandı.

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Daha önce FETÖ davasından tutuklanan kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne’nin açıklamaları konuşuluyor.

Daha önce FETÖ davasından tutuklanan kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne’nin açıklamaları konuşuluyor.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e açıklamalarda bulunan Mümtazer Türköne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütülen “Terörsüz Türkiye” açılımını “tırpanlayacağı” ve bu sebeple Devlet Bahçeli’nin 2025 yılı içerisinde erken seçim çağrısı yapacağını söyledi.

Kaynak

Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin erken seçim iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne’nin erken seçim iddiaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tayyar, Türköne’nin açıklamalarını “Bahçeli’nin hüküm cümleler gibi” diye yorumlarken, “Cevabı bulunması gereken soru şu; ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇

Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Mümtazer Türköne, kritik cümleler kurmuş:

‘Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek.

Seçim olur, CHP iktidara gelirse hukuk kendiliğinden gelir. Çözüm sürecini başarılı kılmak için başka alternatifi kalmazsa Bahçeli bunun önünü açar.’

Türköne, her ne kadar ‘Bahçeli’yle 4 yıldır görüşmedim, MHP’den kulis almıyorum, sadece yorumluyorum’ dese de kurduğu cümleler, yorumdan öte, Bahçeli adına hüküm cümleleri gibi.

Devlet Bey adına ahkam kesiyormuşçasına yaptığı iddialı değerlendirmeler nedeniyle MHP’den hiç uyarı almamış.

Öyle söylüyor.

Rasim’i bile hedefe koyan Devlet Bey’in gösterdiği bu müsamaha, haliyle Türköne’nin ifadelerinin kamuoyunda MHP’nin görüşü gibi algılanma riskini arttırıyor.

Erken seçim ve CHP’ye iktidar yolunu açma iddiasına MHP’den itiraz yükselmezse bu durum cumhur ittifakı açısından izaha muhtaçtır.

Cevabı bulunması gereken soru şu:

-Ortada fitne mi görüş ayrılığı mı var?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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