Ekrem İmamoğlu'nun Terörsüz Türkiye Ümidi: "Sayın Devlet Bahçeli’nin Çağrısını Önemli Buluyorum"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tespitlerini ve çağrısını değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.
Devlet Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.
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Geçtiğimiz ayında 23’ünde tutuklanan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarına devam ediyor.
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“Bu haklı bir feryattır”
“35 yıllık diplomamın bile iptal edildiği açık hukuksuzluk”
“Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı önemli”
Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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