Ekrem İmamoğlu'nun Terörsüz Türkiye Ümidi: "Sayın Devlet Bahçeli’nin Çağrısını Önemli Buluyorum"

“Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında milletimizi ayrıştıran ve birliğimizi bozan bu manzara ile değil; içeride terörsüz Türkiye ümidi, dışarıda ise ülkemizin birliğini tehdit eden odaklara karşı mücadele azmi ve gayretiyle girmemiz bir tercih değil açık bir zarurettir. Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş, dünya siyasetinde en on yıllardır görülmemiş bir paradigma değişimi yaşanırken, küresel iktisadi sistemin kuralları yeniden yazılırken Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde tahkim olmasından daha önemli bir meselesi yoktur.

Sn. Bahçeli’nin açıklaması vesilesi ile şunu vurgulamak isterim; Türkiye’nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır. Beka meselesi olmayan bir Türkiye’ye ulaşmanın yolu ise devletî güçlü ve etkin, milleti müreffeh, yargıyı adil kılmaktan geçmektedir. Toplumun temel haklarına dair bile endişe içinde olduğu, sisteme güvenini neredeyse tamamen kaybettiği bir yerde güçten, refahtan ve adaletten bahsetmek söz konusu dahi olamaz.

Güçlü, müreffeh ve adil bir Türkiye’ye ulaşmak için “hak yemem, hakkımı da yedirmem” düsturuyla milletimizin hakkını gözeterek bir yol inşa ediyor ve bu yolda yürüyoruz. Bu yolda bedel de ödesek, cefa da çeksek, sonunda mücadele edeceğimizden ve kazanacağımızdan kimsenin en ufak şüphesi olmamalıdır.

-Ülkemize karşı içeriden açılan gediklerden sızan bir adil ülke olmadan, istikrar da ilerleme de refah da sağlanamayacaktır. Bizim en büyük isteğimiz, umut ve gayretimiz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının hakkettiği refah ve adalete kavuşması içindir.”