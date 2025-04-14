Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu Davasını Yorumladı: "3.5, 4 Yıl Sürer"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmasının yankıları sürüyor.
Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu davasını yorumladı. Küçük, 'İddianamenin hazırlanması 4-5 ayı bulur, 1 yıl yargılama, 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da gidiş gelişi var onun toplam 3.5-4 yıl sürer” ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu.
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Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu davasının 3.5, 4 yıl sürebileceğini ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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