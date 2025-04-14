Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu Davasını Yorumladı: "3.5, 4 Yıl Sürer"

Küçük, “Davada 109 kişi olduğu için iddianamenin tamamlanması en az eylül veya ekimi bulur. Yargılama 1 yıl, o da en iyi ihtimal. 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da geliş gidişi var onun, 3.5. 4 yıl. 2029’un başını bulur.” ifadelerini kullandı.