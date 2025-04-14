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Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu Davasını Yorumladı: "3.5, 4 Yıl Sürer"

Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu Davasını Yorumladı: "3.5, 4 Yıl Sürer"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 22:25

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu davasını yorumladı. Küçük, 'İddianamenin hazırlanması 4-5 ayı bulur, 1 yıl yargılama, 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da gidiş gelişi var onun toplam 3.5-4 yıl sürer” ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecininin ne kadar süreceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti.

Bahçeli açıklamasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu davasının 3.5, 4 yıl sürebileceğini ifade etti.

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu davasının 3.5, 4 yıl sürebileceğini ifade etti.

Küçük, “Davada 109 kişi olduğu için iddianamenin tamamlanması en az eylül veya ekimi bulur. Yargılama 1 yıl, o da en iyi ihtimal. 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da geliş gidişi var onun, 3.5. 4 yıl. 2029’un başını bulur.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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