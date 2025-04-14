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Mattia Ahmet Minguzzi’nin Mezarı Tahrip Edilmişti: 67 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Mezarı Tahrip Edilmişti: 67 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.04.2025 - 21:30 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 21:55

Kadıköy’de uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı duruşma öncesinde tahrip edilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D. A. isimli şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’de öldürülmüştü.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’de öldürülmüştü.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ile ilgili 18 yaşından küçük 2 zanlı geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. 

Dava ertelenirken, duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarının tahrip edildiği ortaya çıkmıştı.

1 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

1 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezarın tahrip edildiği olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Polis ekipleri tarafından yakalanan 67 yaşındaki D. A. İsimli şüpheli ifadesi alınmak için polis merkezine getirildi.

Gözaltındaki şüphelinin görüntüleri 👇

“Ayağım takıldı, sinirlendim, tekmeledim”

“Ayağım takıldı, sinirlendim, tekmeledim”

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde, 'Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarına gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere tekme attım' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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