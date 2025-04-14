Mattia Ahmet Minguzzi’nin Mezarı Tahrip Edilmişti: 67 Yaşındaki Şüpheli Gözaltına Alındı
Kadıköy’de uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı duruşma öncesinde tahrip edilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D. A. isimli şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’de öldürülmüştü.
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1 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltındaki şüphelinin görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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