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Esra Erol'da Programında İlişkileriyle Ülkeyi Ayağa Kaldıran Damat ve Kayınvalide Tutuklandı!

Esra Erol'da Programında İlişkileriyle Ülkeyi Ayağa Kaldıran Damat ve Kayınvalide Tutuklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 15:27

Esra Erol'da programında zihinsel engelli Dilek'in nişanlısı Cuma'nın kayınvalidesi Güldane ile ilişki yaşaması ve Güldane'nin 3 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması ülke gündemine oturmuştu. Dilek'i ilişkilerini başkasına söylemekle tehdit eden ikilinin Dilek'e şiddet uyguladıkları ortaya çıkmıştı. 15 Nisan Salı günü canlı yayında gözaltına alınan Cuma ve Güldane tutuklandı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.

Zihinsel engelli Dilek'in nişanlısı Cuma ile annesi Güldane'nin ilişkisi ülke gündemine otururken, Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları ortaya çıkan ikili gözaltına alınmıştı. Cuma ve Güldane tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Cuma "Pişman mısınız?" sorusuna "Yoo" diyerek cevap verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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