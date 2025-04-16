Esra Erol'da Programında İlişkileriyle Ülkeyi Ayağa Kaldıran Damat ve Kayınvalide Tutuklandı!
Esra Erol'da programında zihinsel engelli Dilek'in nişanlısı Cuma'nın kayınvalidesi Güldane ile ilişki yaşaması ve Güldane'nin 3 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması ülke gündemine oturmuştu. Dilek'i ilişkilerini başkasına söylemekle tehdit eden ikilinin Dilek'e şiddet uyguladıkları ortaya çıkmıştı. 15 Nisan Salı günü canlı yayında gözaltına alınan Cuma ve Güldane tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal ilişkide damat ve kayınvalide tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma "Pişman mısınız?" sorusuna "Yoo" diyerek cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın