Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: “Bizi Cezaevine Buyur Ettiler”
Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucularından olan Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 28 Şubat’ta kendisinin de yargılandığını belirten Arınç, “Biz tutuksuz yargılandık. Sonra ceza kesinleşince bizi cezaevine buyur ettiler.” ifadelerini kullandı.
Arınç sözlerini, “Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı. 5 kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen!” diyerek tamamlamdı.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunuyor.
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“Tayyip Erdoğan Bey tutuksuz yargılandı”
Bülent Arınç'ın açıklamaları
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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