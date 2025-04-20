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Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: “Bizi Cezaevine Buyur Ettiler”

Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklu Yargılanmasına Tepki: “Bizi Cezaevine Buyur Ettiler”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 13:38

Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucularından olan Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 28 Şubat’ta kendisinin de yargılandığını belirten Arınç, “Biz tutuksuz yargılandık. Sonra ceza kesinleşince bizi cezaevine buyur ettiler.” ifadelerini kullandı. 

Arınç sözlerini, “Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı. 5 kişinin katilini yargılamıyorsun ki sen!” diyerek tamamlamdı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunuyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunuyor.

Önce İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu sonrasında ise yakın çalışma arkadaşları ile birlikte “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin hukuksuz olduğunu söyledi ve tutuklu yargılamaya da tepki gösterdi.

“Tayyip Erdoğan Bey tutuksuz yargılandı”

“Tayyip Erdoğan Bey tutuksuz yargılandı”

Bülent Arınç, 28 Şubat’ta açılan davalarda kendisi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan’ın da tutuksuz yargılandığını ifade ederek, “Cezalar kesinleşince bizi cezaevine buyur ettiler” dedi.

Bülent Arınç'ın açıklamaları

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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