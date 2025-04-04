Devlet Bahçeli Geri Döndü: Aylar Sonra Devlet Bahçeli’den İlk Görüntü
Devlet Bahçeli Geri Döndü: Aylar Sonra Devlet Bahçeli’den İlk Görüntü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tam 66 gün sonra ilk kez kameralara görüntü verdi. Şubat ayında yaşadığı rahatsızlık sonrasında operasyon geçiren ve kalp kapakçığı değişen Bahçeli, günler sonra ilk kez görüntülendi. Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
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İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 66 gün sonraki ilk görüntüleri 👇
Devlet Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığından ameliyat olmuş ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.
MHP Genel Merkezi önünde Devlet Bahçeli’nin aracının üzerine kırmızı karanfiller atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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walking dead gercek oldu
🤣🤣
Bence devlet bahceli bir simulasyon hatasi
Yaaa hayırrr yaaaaa offffffg