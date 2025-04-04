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Devlet Bahçeli Geri Döndü: Aylar Sonra Devlet Bahçeli’den İlk Görüntü

Devlet Bahçeli Geri Döndü: Aylar Sonra Devlet Bahçeli’den İlk Görüntü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 13:59 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 14:33

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tam 66 gün sonra ilk kez kameralara görüntü verdi. Şubat ayında yaşadığı rahatsızlık sonrasında operasyon geçiren ve kalp kapakçığı değişen Bahçeli, günler sonra ilk kez görüntülendi. Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

Şubat ayında geçirdiği rahatsızlık sonrasında ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 66 gün sonra mesaisine başladı. Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 66 gün sonraki ilk görüntüleri 👇

Devlet Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığından ameliyat olmuş ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

Devlet Bahçeli, şubat ayının başında kalp kapakçığından ameliyat olmuş ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

Kalp kapakçığı yenilenen Bahçeli, iki aydır süren tedavisi nedeniyle partisinin grup toplantılarına katılmıyor ve kameralar karşısına geçmiyordu. 

MHP Ankara İl Başkanlığı'nın üyelerine gönderdiği belirtilen mesaja göre, Bahçeli Alparslan Türkeş’in anıt mezarında anma programına katılacaktı.

Bahçeli, bugün sabah saatlerinde düzenlenen MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden heyette yer almadı. Ancak sat 14:00’te Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi önünde Devlet Bahçeli’nin aracının üzerine kırmızı karanfiller atıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Hakan Kutlay Kutlu

walking dead gercek oldu

Özlmmm

🤣🤣

flexpls

Bence devlet bahceli bir simulasyon hatasi

Ada

Yaaa hayırrr yaaaaa offffffg