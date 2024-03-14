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Yasmin Erbil'in Aldatma İddialarına Karıştığı Onur Davası Sonuçlandı

Yasmin Erbil'in Aldatma İddialarına Karıştığı Onur Davası Sonuçlandı

Yasmin Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 09:52

Son dönemlerde babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili olan itirafları ve Survivor All Star'daki sevgilisiyle gündeme gelen Yasmin Erbil, Cansu Nur Çufalı'nın aldatma iddiasında bahsi geçen isimlerden biriydi. Hakkında söylenenlere karşı dava açan Yasmin Erbil'in davası 2 yıl sonra sonuçlandı.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Cansu Nur Çufalı, ardından sosyal medya fenomenliği yapmaya başlamıştı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Cansu Nur Çufalı, ardından sosyal medya fenomenliği yapmaya başlamıştı.

Programda tanınmaya başlayan Çufalı, sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı haline gelmişti. Aynı zamanda kendisi bir giyim markası kurmuş ve moda üzerine çalışmalar yapmaya devam etmişti.

Bunların yanı sıra evliliğiyle ilgili itiraflarıyla gündeme gelen Cansu Nur Çufalı, Söylemezsem Olmaz programına çıkarak eşi Yusuf Yosi Özlev'in kendisini üç kadınla aldattığını söylemişti.

Bunların yanı sıra evliliğiyle ilgili itiraflarıyla gündeme gelen Cansu Nur Çufalı, Söylemezsem Olmaz programına çıkarak eşi Yusuf Yosi Özlev'in kendisini üç kadınla aldattığını söylemişti.

Bu üç kadından bir tanesinin de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.

Yasmin Erbil ise kendisi hakkında söylenenlere oldukça şaşırmış ve sinirlenmişti. Cevabını ise sosyal medya üzerinden vermişti.

Yasmin Erbil ise kendisi hakkında söylenenlere oldukça şaşırmış ve sinirlenmişti. Cevabını ise sosyal medya üzerinden vermişti.

'İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90’larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin.'

Yaşananların ardından Yusuf Yosi Özlevi, Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Çufalı'nın eşi Özlevi'yi bir mekanın önünde darp ettiği haberleri çıkmıştı.

Yaşananların ardından Yusuf Yosi Özlevi, Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Çufalı'nın eşi Özlevi'yi bir mekanın önünde darp ettiği haberleri çıkmıştı.

Çekişmeli süren boşanma davası sürecinde bir eğlence mekanında birbirini gören çiftin tartışması şiddete bağlandı. Özlevi 'Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?' diye tepki verince, Çufalı 'Sen bana karışamazsın' diyerek eşine vurmaya başlamıştı. Yusuf Yosi Özlevi ise rapor alarak şikayetçi olmuştu.

Şimdilerde babası Mehmet Ali Erbil ve Survivor'daki sevgilisi Poyraz ile gündeme gelen Yasmin Erbil, o dönem kendisi hakkında söylenenlere acımamış ve 200 bin TL'lik manevi tazminat cezası açmıştı.

Şimdilerde babası Mehmet Ali Erbil ve Survivor'daki sevgilisi Poyraz ile gündeme gelen Yasmin Erbil, o dönem kendisi hakkında söylenenlere acımamış ve 200 bin TL'lik manevi tazminat cezası açmıştı.

Programın sunucu Arto'ya ve Cansu Nur Çufalı'ya söyledikleri dolayısıyla manevi tazminat davası açan Yasmin Erbil'in avukatı, 'Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır.' demişti.

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İftiraya uğradığını söyleyerek dava açan Erbil'in, onur davasında karar 2 yıl sonra çıktı.

İftiraya uğradığını söyleyerek dava açan Erbil'in, onur davasında karar 2 yıl sonra çıktı.

Mahkeme Yasmin Erbil'i haklı buldu.

Mahkeme kararına göre Cansu Nur Çufalı 25 bin TL, TV kanalı ve Arto da 25 bin TL olmak üzere tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Erbil'e ödeyecek.

Mahkeme kararına göre Cansu Nur Çufalı 25 bin TL, TV kanalı ve Arto da 25 bin TL olmak üzere tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Erbil'e ödeyecek.

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