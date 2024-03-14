Yasmin Erbil'in Aldatma İddialarına Karıştığı Onur Davası Sonuçlandı

Çekişmeli süren boşanma davası sürecinde bir eğlence mekanında birbirini gören çiftin tartışması şiddete bağlandı. Özlevi 'Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?' diye tepki verince, Çufalı 'Sen bana karışamazsın' diyerek eşine vurmaya başlamıştı. Yusuf Yosi Özlevi ise rapor alarak şikayetçi olmuştu.