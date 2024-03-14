Yasmin Erbil'in Aldatma İddialarına Karıştığı Onur Davası Sonuçlandı
Yasmin Erbil'in Aldatma İddialarına Karıştığı Onur Davası Sonuçlandı
Son dönemlerde babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili olan itirafları ve Survivor All Star'daki sevgilisiyle gündeme gelen Yasmin Erbil, Cansu Nur Çufalı'nın aldatma iddiasında bahsi geçen isimlerden biriydi. Hakkında söylenenlere karşı dava açan Yasmin Erbil'in davası 2 yıl sonra sonuçlandı.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Cansu Nur Çufalı, ardından sosyal medya fenomenliği yapmaya başlamıştı.
Bunların yanı sıra evliliğiyle ilgili itiraflarıyla gündeme gelen Cansu Nur Çufalı, Söylemezsem Olmaz programına çıkarak eşi Yusuf Yosi Özlev'in kendisini üç kadınla aldattığını söylemişti.
Yasmin Erbil ise kendisi hakkında söylenenlere oldukça şaşırmış ve sinirlenmişti. Cevabını ise sosyal medya üzerinden vermişti.
Yaşananların ardından Yusuf Yosi Özlevi, Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Dava sürerken Çufalı'nın eşi Özlevi'yi bir mekanın önünde darp ettiği haberleri çıkmıştı.
Şimdilerde babası Mehmet Ali Erbil ve Survivor'daki sevgilisi Poyraz ile gündeme gelen Yasmin Erbil, o dönem kendisi hakkında söylenenlere acımamış ve 200 bin TL'lik manevi tazminat cezası açmıştı.
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İftiraya uğradığını söyleyerek dava açan Erbil'in, onur davasında karar 2 yıl sonra çıktı.
Mahkeme kararına göre Cansu Nur Çufalı 25 bin TL, TV kanalı ve Arto da 25 bin TL olmak üzere tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Erbil'e ödeyecek.
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