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Erkekte Estetik Tartışmalarına Tolga Güleç de Katıldı! Ojeli ve Etekli Erkeklere de Gönderme Yapmayı Unutmadı!

Erkekte Estetik Tartışmalarına Tolga Güleç de Katıldı! Ojeli ve Etekli Erkeklere de Gönderme Yapmayı Unutmadı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 23:08 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 23:09

Ünlü oyuncu Tolga Güleç de 'erkekte estetik' tartışmalarına katıldı. Doğu Demirkol'un sahneye çıktığı stand up gösterisine katılan Güleç, Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt verdi. Estetik tartışmalarının yanı sıra erkeklerin oje sürmesine ve etek giymesine de değinerek gönderme yapmayı da ihmal etmedi: 'Bana da çok tepki geliyor sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum.' 

İşte, detaylar...

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'Kırık Kanatlar', 'Hatırla Sevgili', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Tolga Güleç, katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Kırık Kanatlar', 'Hatırla Sevgili', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Tolga Güleç, katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son olarak 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncunun yeni projeleri 'Beni Sev' ve 'Dünyayı Değiştiren Ayten' filmi de yakında beyaz perdede yerini alacak.

Son olarak 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncunun yeni projeleri 'Beni Sev' ve 'Dünyayı Değiştiren Ayten' filmi de yakında beyaz perdede yerini alacak.

Sık sık tartışmaların gündeminde yer almayan Güleç, bu kez çok konuşulan 'erkekte estetik' tartışmalarına dahil oldu.

Sık sık tartışmaların gündeminde yer almayan Güleç, bu kez çok konuşulan 'erkekte estetik' tartışmalarına dahil oldu.

Doğu Demirkol'un stand-up gösterisini izlemeye giden ünlü oyuncu, Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtladı!

Muhabirlerin peş peşe sorduğu erkeklerin etek giymesi, oje sürmesi ve estetik yaptırması konularına kendi yorumunu kattı: "Etek benim için vazgeçilmez"

Muhabirlerin peş peşe sorduğu erkeklerin etek giymesi, oje sürmesi ve estetik yaptırması konularına kendi yorumunu kattı: "Etek benim için vazgeçilmez"

Davete şalvar ile katılan Tolga Güleç, 'Ben de etekle geldim. Etek benim için vazgeçilmez arkadaşlar, giyin herkes giysin. Ojelerimi beğendiniz mi?' diyerek gönderme yaptı.

Gökhan Özen'den sonra başlayan büyük estetik furyasına kapıldı...

Gökhan Özen'den sonra başlayan büyük estetik furyasına kapıldı...

Erkeklerin estetik yaptırmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, 'Estetik de var. Burnumu kaldırttırdım. Dudaklarımda botoks var, gördüğünüz üzere. Ben seviyorum yani. Özellikle Gökhan Özen'den sonra büyük bir furya, ben asla karşı değilim. Rafet El Roman olsun Gökhan Özen olsun, bunlara katılıyorum. Sonuna kadar.' ifadeleriyle dikkat çekti.

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Sözleriyle erkeklerin oje sürmesini de tiye alan Tolga Güleç, "Oje süren erkeklerin de her zaman yanındayız. Olmalı, yapılmalı, herkes özgür bu ülkede. Bana da çok tepki geliyor, sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum." yorumunda bulundu.

Sözleriyle erkeklerin oje sürmesini de tiye alan Tolga Güleç, "Oje süren erkeklerin de her zaman yanındayız. Olmalı, yapılmalı, herkes özgür bu ülkede. Bana da çok tepki geliyor, sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum." yorumunda bulundu.

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