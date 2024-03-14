Erkekte Estetik Tartışmalarına Tolga Güleç de Katıldı! Ojeli ve Etekli Erkeklere de Gönderme Yapmayı Unutmadı!
Erkekte Estetik Tartışmalarına Tolga Güleç de Katıldı! Ojeli ve Etekli Erkeklere de Gönderme Yapmayı Unutmadı!
Ünlü oyuncu Tolga Güleç de 'erkekte estetik' tartışmalarına katıldı. Doğu Demirkol'un sahneye çıktığı stand up gösterisine katılan Güleç, Muhabir Online ekibinin sorularına yanıt verdi. Estetik tartışmalarının yanı sıra erkeklerin oje sürmesine ve etek giymesine de değinerek gönderme yapmayı da ihmal etmedi: 'Bana da çok tepki geliyor sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum.'
İşte, detaylar...
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'Kırık Kanatlar', 'Hatırla Sevgili', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Tolga Güleç, katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son olarak 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan ünlü oyuncunun yeni projeleri 'Beni Sev' ve 'Dünyayı Değiştiren Ayten' filmi de yakında beyaz perdede yerini alacak.
Sık sık tartışmaların gündeminde yer almayan Güleç, bu kez çok konuşulan 'erkekte estetik' tartışmalarına dahil oldu.
Muhabirlerin peş peşe sorduğu erkeklerin etek giymesi, oje sürmesi ve estetik yaptırması konularına kendi yorumunu kattı: "Etek benim için vazgeçilmez"
Gökhan Özen'den sonra başlayan büyük estetik furyasına kapıldı...
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Sözleriyle erkeklerin oje sürmesini de tiye alan Tolga Güleç, "Oje süren erkeklerin de her zaman yanındayız. Olmalı, yapılmalı, herkes özgür bu ülkede. Bana da çok tepki geliyor, sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum." yorumunda bulundu.
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