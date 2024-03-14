Erkekte Estetik Tartışmalarına Tolga Güleç de Katıldı! Ojeli ve Etekli Erkeklere de Gönderme Yapmayı Unutmadı!

Erkeklerin estetik yaptırmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, 'Estetik de var. Burnumu kaldırttırdım. Dudaklarımda botoks var, gördüğünüz üzere. Ben seviyorum yani. Özellikle Gökhan Özen'den sonra büyük bir furya, ben asla karşı değilim. Rafet El Roman olsun Gökhan Özen olsun, bunlara katılıyorum. Sonuna kadar.' ifadeleriyle dikkat çekti.