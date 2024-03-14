İlk Görüntüler Geldi! Dubai Tatilindeki Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Aşk Dolu Bakışları Gözlerden Kaçmadı!

Aşkları sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte Dubai tatiline çıktı. Sevgilisi Pınar Deniz'i yalnız bıraktığı iddiası ve sevgilisine 'Cart-curt' lakabı taktığı konusunda eleştirilerin merkezinde yer alan Kaan Yıldırım'dan bu kez aşk dolu tatil paylaşımı geldi!

İşte, aşk dolu kareler...