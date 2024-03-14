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İlk Görüntüler Geldi! Dubai Tatilindeki Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Aşk Dolu Bakışları Gözlerden Kaçmadı!

İlk Görüntüler Geldi! Dubai Tatilindeki Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Aşk Dolu Bakışları Gözlerden Kaçmadı!

Pınar Deniz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 21:59 Son Güncelleme: 14.03.2024 - 22:01

Aşkları sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte Dubai tatiline çıktı. Sevgilisi Pınar Deniz'i yalnız bıraktığı iddiası ve sevgilisine 'Cart-curt' lakabı taktığı konusunda eleştirilerin merkezinde yer alan Kaan Yıldırım'dan bu kez aşk dolu tatil paylaşımı geldi! 

İşte, aşk dolu kareler...

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İlk kez 2022 yılının Temmuz ayında birlikte katıldıkları bir konser etkinliğiyle aşklarını ilan eden ünlü çift, kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlk kez 2022 yılının Temmuz ayında birlikte katıldıkları bir konser etkinliğiyle aşklarını ilan eden ünlü çift, kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son olarak Kopuk dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ve Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in arasındaki 'CartCurt' esprisi sosyal medyayı ikiye böldü.

Son olarak Kopuk dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ve Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in arasındaki 'CartCurt' esprisi sosyal medyayı ikiye böldü.

Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna 'Cartcurt' olarak kaydetmesi aşkını sorgulatırken, bunun ikili arasında anlamlı bir espri olduğu ortaya çıktı.

Tabii ikili bu olaydan sonra da gözlerden fazla uzaklaşamadı! 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Kaan Yıldırım'ın 'Abi ben bir ghostum' açıklaması da olay olmuştu.

Tabii ikili bu olaydan sonra da gözlerden fazla uzaklaşamadı! 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına konuk olan Kaan Yıldırım'ın 'Abi ben bir ghostum' açıklaması da olay olmuştu.

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Görünen o ki Kaan Yıldırım artık 'ghost' değil... Zira sevgilisi Pınar Deniz ile birlikte çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla gerçek bir aşık olduğunu gösterdi.

Görünen o ki Kaan Yıldırım artık 'ghost' değil... Zira sevgilisi Pınar Deniz ile birlikte çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla gerçek bir aşık olduğunu gösterdi.

Sevgilisi Pınar Deniz ile tatil pozlarını sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşan Yıldırım, gün batımında aşkın güzelliğini gözler önüne serdi.

Sevgilisi Pınar Deniz ile tatil pozlarını sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşan Yıldırım, gün batımında aşkın güzelliğini gözler önüne serdi.
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Tatilde bol bol eğlendikleri her hallerinden belli olan ünlü çiftin çöl safarisinden arda kalan güzel anıları takipçileri tarafından çokça beğenildi.

Tatilde bol bol eğlendikleri her hallerinden belli olan ünlü çiftin çöl safarisinden arda kalan güzel anıları takipçileri tarafından çokça beğenildi.

Pınar Deniz ise sevgilisi ile birlikte yaptığı çöl safarisi turundan çok özel anların yer aldığı bir video paylaştı.

Pınar Deniz ise sevgilisi ile birlikte yaptığı çöl safarisi turundan çok özel anların yer aldığı bir video paylaştı.

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, takipçilerinden 'devenin üstünde bile olsa harika ve güzel görünüyorsun' yorumları aldı. 👇

İşte, Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım ile eğlenceli Dubai paylaşımı...

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