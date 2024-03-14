Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Yurt Dışı Projelerine Destek 'Her Zaman Arkasındayım"

'Çok güzel izliyoruz beraber. Artık eleştirecek bir şey de ben bulamıyorum. On sene oldu beraber.' diyen Dizer, basın mensuplarının 'Eşinizin oyunculuğuna telkinde bulunmaya gerek duyuyor musunuz ya da tavsiye veriyor musunuz?' sorusuna ise 'Hiç telkinde bulunmuyorum ben, çok karışmıyorum onun işine o konuda.' dedi.