Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Yurt Dışı Projelerine Destek 'Her Zaman Arkasındayım"
Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Yurt Dışı Projelerine Destek 'Her Zaman Arkasındayım"
Son dönemlerde fenomen dizilerin styling süreçlerini yürüten başarılı stilist Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu hakkında konuştu. Snop Magazin'in haberine göre Nişantaşı'ndaki ofisine giderken görüntülenen Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projeleri ve yurt dışı teklifleri hakkında da yorum yaptı: 'Keşke...'
İşte, detaylar...
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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.
Sevilen çiftin, Kıvanç Tatlıtuğ'un geniş bir hayran kitlerine ulaştığı Aşk-ı Memnu dizisi döneminde tanıştıkları biliniyor.
Başarılı stilist Başak Dizer, son zamanlarda 'Bahar' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinin styling süreçlerini yürütüyor.
Son olarak Aile dizisinde rol alan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerinin Eylül ayından sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Dizer, eşinin 'her zaman senaryo okuduğunu' dile getirdi.
Basın mensuplarının 'Kıvanç Beyin yurt dışı projeleri var mı? ve Siz yurt dışı projelerini destekliyor musunuz?' sorularına da yanıt verdi.
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Henüz yurt dışından ciddi anlamda bir teklif gelmediğini belirten Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u yurt dışı projeleri için teşvik ettiğini dile getirdi. 'Her zaman arkasındayız. Her zaman desteğim yani keşke olsa.' ifadelerini kullandı.
Güzel stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, eşinin oyunculuğu hakkında sorulan sorulara ise 'Artık eleştirecek bir şey de bulamıyorum' diyerek beğenisini dile getirdi.
Sıra oğlu Kurt Efe'ye gelince Dizer'in sevgisi gözlerinden okundu. Oğlunun gelecekte oyuncu olmasını isteyip istemediği de merak konusu oldu.
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