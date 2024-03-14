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Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Yurt Dışı Projelerine Destek 'Her Zaman Arkasındayım"

Başak Dizer'den Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Yurt Dışı Projelerine Destek 'Her Zaman Arkasındayım"

Kıvanç Tatlıtuğ
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 20:40

Son dönemlerde fenomen dizilerin styling süreçlerini yürüten başarılı stilist Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu hakkında konuştu. Snop Magazin'in haberine göre Nişantaşı'ndaki ofisine giderken görüntülenen Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projeleri ve yurt dışı teklifleri hakkında da yorum yaptı: 'Keşke...' 

İşte, detaylar...

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Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer, yıllardır özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Stilist Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bir de 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe adında oğulları var. Çift özel hayatları gibi oğullarını da gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Sevilen çiftin, Kıvanç Tatlıtuğ'un geniş bir hayran kitlerine ulaştığı Aşk-ı Memnu dizisi döneminde tanıştıkları biliniyor.

Sevilen çiftin, Kıvanç Tatlıtuğ'un geniş bir hayran kitlerine ulaştığı Aşk-ı Memnu dizisi döneminde tanıştıkları biliniyor.

Bunun yanı sıra Tatlıtuğ çifti sık sık yaptıkları işlerle gözler önüne geliyor.

Başarılı stilist Başak Dizer, son zamanlarda 'Bahar' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinin styling süreçlerini yürütüyor.

Başarılı stilist Başak Dizer, son zamanlarda 'Bahar' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinin styling süreçlerini yürütüyor.

Röportaj vermekten dahi kaçınan Başak Dizer, bu kez Snob Magazin'in sorularını yanıtladı. Nişantaşı'ndaki ofisine giderken görüntülenen Dizer, eşinin projeleri hakkında konuştu.

Son olarak Aile dizisinde rol alan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerinin Eylül ayından sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Dizer, eşinin 'her zaman senaryo okuduğunu' dile getirdi.

Son olarak Aile dizisinde rol alan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerinin Eylül ayından sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Dizer, eşinin 'her zaman senaryo okuduğunu' dile getirdi.

Basın mensuplarının 'Kıvanç Beyin yurt dışı projeleri var mı? ve Siz yurt dışı projelerini destekliyor musunuz?' sorularına da yanıt verdi.

Basın mensuplarının 'Kıvanç Beyin yurt dışı projeleri var mı? ve Siz yurt dışı projelerini destekliyor musunuz?' sorularına da yanıt verdi.

Dizer, 'Çok destekliyorum keşke öyle bir şey olsa' diyerek eşinin yurt dışı projeleri de değerlendirebileceğine işaret etti.

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Henüz yurt dışından ciddi anlamda bir teklif gelmediğini belirten Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u yurt dışı projeleri için teşvik ettiğini dile getirdi. 'Her zaman arkasındayız. Her zaman desteğim yani keşke olsa.' ifadelerini kullandı.

Henüz yurt dışından ciddi anlamda bir teklif gelmediğini belirten Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u yurt dışı projeleri için teşvik ettiğini dile getirdi. 'Her zaman arkasındayız. Her zaman desteğim yani keşke olsa.' ifadelerini kullandı.

Güzel stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, eşinin oyunculuğu hakkında sorulan sorulara ise 'Artık eleştirecek bir şey de bulamıyorum' diyerek beğenisini dile getirdi.

Güzel stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, eşinin oyunculuğu hakkında sorulan sorulara ise 'Artık eleştirecek bir şey de bulamıyorum' diyerek beğenisini dile getirdi.

'Çok güzel izliyoruz beraber. Artık eleştirecek bir şey de ben bulamıyorum. On sene oldu beraber.' diyen Dizer, basın mensuplarının 'Eşinizin oyunculuğuna telkinde bulunmaya gerek duyuyor musunuz ya da tavsiye veriyor musunuz?' sorusuna ise 'Hiç telkinde bulunmuyorum ben, çok karışmıyorum onun işine o konuda.' dedi.

Sıra oğlu Kurt Efe'ye gelince Dizer'in sevgisi gözlerinden okundu. Oğlunun gelecekte oyuncu olmasını isteyip istemediği de merak konusu oldu.

Sıra oğlu Kurt Efe'ye gelince Dizer'in sevgisi gözlerinden okundu. Oğlunun gelecekte oyuncu olmasını isteyip istemediği de merak konusu oldu.

'İsterim, olur fark etmez. Ne istiyorsa' diyen Dizer, gelecekte çocuğunun tercihlerine karışmayacağını ifade etti.

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