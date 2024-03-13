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Bahar Dizisi Setinden Demet Evgar'ın Çekim Hazırlığı Tüyoları Geldi "Çillerimizin Doğallığını Neye Borçluyuz?"

Bahar Dizisi Setinden Demet Evgar'ın Çekim Hazırlığı Tüyoları Geldi "Çillerimizin Doğallığını Neye Borçluyuz?"

Bahar Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 00:27

Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, son zamanlarda başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yetenekli oyuncunun dizide hayat verdiği 'Bahar' karakterinde herkes kendinden bir parça bulurken, seyircinin beğenisi de reytinglere yansıdı. Demet Evgar, bu kez de çekim hazırlıklarında 'çillerinin sırrını' açıkladı. 

İşte, o anlar...

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İlk kez 'Yedi Numara' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan Demet Evgar, '1 Kadın 1 Erkek' adlı komedi dizisiyle hafızalara kazındı.

İlk kez 'Yedi Numara' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan Demet Evgar, '1 Kadın 1 Erkek' adlı komedi dizisiyle hafızalara kazındı.

Yetenekli oyuncu aldığı rollerle pek çok kez ödüle layık görülürken, 'Avlu' ve 'Alev Alev' dizilerinden sonra bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Yetenekli oyuncu aldığı rollerle pek çok kez ödüle layık görülürken, 'Avlu' ve 'Alev Alev' dizilerinden sonra bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Bu sırada Evgar'dan güzel haberler geldi! Demet Evgar, 2022 yılında 6 yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Levent Babataş ile dünyaevine giren güzel oyuncu 18 Ağustos 2022 tarihinde bebeği 'Mavi'yi kucağına aldı.

Bu sırada Evgar'dan güzel haberler geldi! Demet Evgar, 2022 yılında 6 yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Levent Babataş ile dünyaevine giren güzel oyuncu 18 Ağustos 2022 tarihinde bebeği 'Mavi'yi kucağına aldı.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Birleşmiş Milletler Kadın Birimi' Türkiye İyi niyet elçisi olarak ilan edildi.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde 'Birleşmiş Milletler Kadın Birimi' Türkiye İyi niyet elçisi olarak ilan edildi.

Bir yandan bebeğini büyüten Demet Evgar'ı ekranlara döndüren 'Bahar' dizisi ise reytingleri sarsarak resmen ülke gündemine oturdu.

Şimdi de dillerden düşmeyen Bahar dizisi setinden renkli görüntüler geldi... Demet Evgar'ın çekim hazırlığını paylaştığı görüntüler takipçilerini güldürdü.

Şimdi de dillerden düşmeyen Bahar dizisi setinden renkli görüntüler geldi... Demet Evgar'ın çekim hazırlığını paylaştığı görüntüler takipçilerini güldürdü.
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Sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşılan hikayede Demet Evgar'ın doğallığı ve güzelliği dikkat çekerken 'çillerin sırrı' da ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşılan hikayede Demet Evgar'ın doğallığı ve güzelliği dikkat çekerken 'çillerin sırrı' da ortaya çıktı.

Bahar'ın makyajı sırasında takipçilere keyifli bir tüyo geldi: "Çillerimizin doğallığını neye borçluyuz?"

Bahar'ın makyajı sırasında takipçilere keyifli bir tüyo geldi: "Çillerimizin doğallığını neye borçluyuz?"

Güzel oyuncunun keyifli makyaj hazırlığında çillerin sırrı, 'her derde deva olduğu gibi buna da' deva olan brokolide saklıymış.

Evgar, makyaj sırasında da yaptı muzipliğini ve brokolinin sapını ısırmayı da ihmal etmedi...

Evgar, makyaj sırasında da yaptı muzipliğini ve brokolinin sapını ısırmayı da ihmal etmedi...

İşte, Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar'ın çillerinin doğallığının sırrı...

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