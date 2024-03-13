Bahar Dizisi Setinden Demet Evgar'ın Çekim Hazırlığı Tüyoları Geldi "Çillerimizin Doğallığını Neye Borçluyuz?"

Bahar dizisiyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, son zamanlarda başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yetenekli oyuncunun dizide hayat verdiği 'Bahar' karakterinde herkes kendinden bir parça bulurken, seyircinin beğenisi de reytinglere yansıdı. Demet Evgar, bu kez de çekim hazırlıklarında 'çillerinin sırrını' açıkladı.

İşte, o anlar...