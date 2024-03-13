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İtalya Tatilindeki Neslihan Atagül'ün 'Başına Talih Kuşu Kondu' O Anlar Görenlerin İçini Isıttı!

İtalya Tatilindeki Neslihan Atagül'ün 'Başına Talih Kuşu Kondu' O Anlar Görenlerin İçini Isıttı!

Neslihan Atagül Kadir Doğulu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.03.2024 - 23:36

Neslihan Atagül, İtalya tatilinden paylaştığı eğlenceli anlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Atagül'ün Milano'da 'başına talih kuşu kondu...' 

İşte, o anlar...

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İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yetenekli oyuncu son olarak 'Gecenin Ucunda' adlı televizyon dizisi ve 'Aahh Belinda' adlı internet yapımında rol aldı.

Yetenekli oyuncu son olarak 'Gecenin Ucunda' adlı televizyon dizisi ve 'Aahh Belinda' adlı internet yapımında rol aldı.

Güzel oyuncu ilk kez 'Fatih Harbiye' dizisinde bir araya geldiği ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Kadir Doğulu ile yıllar sonra 'Gecenin Ucunda' dizisinde bir araya geldi.

Özel hayatına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez çıktığı tatilden paylaştığı karalerle dikkatleri üzerine çekti.

Özel hayatına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez çıktığı tatilden paylaştığı karalerle dikkatleri üzerine çekti.

İtalya tatilindeki güzel oyuncu Milano sokaklarında gezdi, katedralleri ziyaret etti.

İtalya tatilindeki güzel oyuncu Milano sokaklarında gezdi, katedralleri ziyaret etti.

Tarihi 1386 yılına dayanan Gotik, Neoklasik ve Neo-gotik tarzdaki Milan Katedralinin önündeki fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncunun neşesi gözlerinden okundu.

Neslihan Atagül, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda güzelliği, doğallığı ile dikkat çekerken paylaştığı not ile de güldürdü.

Neslihan Atagül, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda güzelliği, doğallığı ile dikkat çekerken paylaştığı not ile de güldürdü.
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Atagül'ün "Başıma konan talih kuşunu görmek için 👉🙄😍" notuyla paylaştığı pozlar ve video görenlerin içini ısıttı!

Atagül'ün "Başıma konan talih kuşunu görmek için 👉🙄😍" notuyla paylaştığı pozlar ve video görenlerin içini ısıttı!

İşte, Neslihan Atagül'ün 'başına talih kuşu konan' o anlar...

Güzel oyuncunun tarihi katedralin önündeki kuşlar arasındaki pozları, takipçileri tarafında da bir hayli beğenildi...

İşte o yorumlardan bazıları... 👇

İşte o yorumlardan bazıları... 👇

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