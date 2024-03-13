İtalya Tatilindeki Neslihan Atagül'ün 'Başına Talih Kuşu Kondu' O Anlar Görenlerin İçini Isıttı!
İtalya Tatilindeki Neslihan Atagül'ün 'Başına Talih Kuşu Kondu' O Anlar Görenlerin İçini Isıttı!
Neslihan Atagül, İtalya tatilinden paylaştığı eğlenceli anlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Atagül'ün Milano'da 'başına talih kuşu kondu...'
İşte, o anlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk kez Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' ve 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yetenekli oyuncu son olarak 'Gecenin Ucunda' adlı televizyon dizisi ve 'Aahh Belinda' adlı internet yapımında rol aldı.
Özel hayatına dair söylentilerle sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez çıktığı tatilden paylaştığı karalerle dikkatleri üzerine çekti.
İtalya tatilindeki güzel oyuncu Milano sokaklarında gezdi, katedralleri ziyaret etti.
Neslihan Atagül, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda güzelliği, doğallığı ile dikkat çekerken paylaştığı not ile de güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Atagül'ün "Başıma konan talih kuşunu görmek için 👉🙄😍" notuyla paylaştığı pozlar ve video görenlerin içini ısıttı!
İşte, Neslihan Atagül'ün 'başına talih kuşu konan' o anlar...
Güzel oyuncunun tarihi katedralin önündeki kuşlar arasındaki pozları, takipçileri tarafında da bir hayli beğenildi...
İşte o yorumlardan bazıları... 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda