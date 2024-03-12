Hande Erçel'den Aşk Hayatı Hakkında Açıklamalar! Hayatı Nasıl Değişti: "Eskiden Çok Plansız Seyahat Ederdim"
Hande Erçel'den Aşk Hayatı Hakkında Açıklamalar! Hayatı Nasıl Değişti: "Eskiden Çok Plansız Seyahat Ederdim"
Son dönemlerin gündemden düşmeyen ismi Hande Erçel, Mart ayında 'Elle' dergisinin kapağında yer aldı. Aşk hayatı ve tarzıyla sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda sevgilisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatil pozları çok konuşulmuştu, peki seyahat rotasını kim çizdi?
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde tarzıyla ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılmış kombiniyle görenleri kendine hayran bırakmıştı.
Güzel oyuncunun iddialı kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını sevgili Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı tarafından hoş karşılanmadığı da iddia edilmişti.
Hande Erçel'in sosyal medyada ses getiren paylaşımları ve aşk hayatı hayranlarını meraklandırmış olmalı ki güzel oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı kısa zamanda 32 milyonu aştı!
İddiaların ardından çiftin beraber katıldığı ve ilgi odağı oldukları davetten paylaşım yapan Hakan Sabancı, annesine rest mi çekti dedirtti.
Hande Erçel ise tüm bu söylentilerden uzak hayatını yaşıyor ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyor!
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Sevilen oyuncu bu kez de dünyaca ünlü moda dergisi Elle'nin Mart ayı kapağında yer aldı. Çekimler sırasında aşk hayatına dair itiraflarda da bulundu.
Aşk hayatıyla birlikte seyahat anlayışı da değişmiş: "Eskiden çok plansız seyahat ederdim..."
Birlikte 13 şehir gezdiler... Anlaşılan seyahat planlarını Hakan Sabancı yapıyormuş! 👇
"Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum." diyen Hande Erçel, ilişkisi hakkında da ilk kez konuşmuş oldu!
İşte, Hande Erçel'in Elle çekimlerinden tatlı bir an...
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