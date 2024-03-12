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Hande Erçel'den Aşk Hayatı Hakkında Açıklamalar! Hayatı Nasıl Değişti: "Eskiden Çok Plansız Seyahat Ederdim"

Hande Erçel'den Aşk Hayatı Hakkında Açıklamalar! Hayatı Nasıl Değişti: "Eskiden Çok Plansız Seyahat Ederdim"

Hande Erçel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.03.2024 - 11:38

Son dönemlerin gündemden düşmeyen ismi Hande Erçel, Mart ayında 'Elle' dergisinin kapağında yer aldı. Aşk hayatı ve tarzıyla sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlü oyuncu, dergiye verdiği röportajda sevgilisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatil pozları çok konuşulmuştu, peki seyahat rotasını kim çizdi? 

İşte, detaylar...

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Son dönemlerde tarzıyla ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılmış kombiniyle görenleri kendine hayran bırakmıştı.

Son dönemlerde tarzıyla ve aşk hayatıyla dikkat çeken Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katılmış kombiniyle görenleri kendine hayran bırakmıştı.

Güzel oyuncunun iddialı kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını sevgili Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı tarafından hoş karşılanmadığı da iddia edilmişti.

Güzel oyuncunun iddialı kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını sevgili Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı tarafından hoş karşılanmadığı da iddia edilmişti.

iddialar arasında, Arzu Sabancı'nın Erçel hakkında 'Bu gelinle cemiyete giremem' sözlerini kullandığı da yer alıyordu!

Hande Erçel'in sosyal medyada ses getiren paylaşımları ve aşk hayatı hayranlarını meraklandırmış olmalı ki güzel oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı kısa zamanda 32 milyonu aştı!

Hande Erçel'in sosyal medyada ses getiren paylaşımları ve aşk hayatı hayranlarını meraklandırmış olmalı ki güzel oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı kısa zamanda 32 milyonu aştı!

İddiaların ardından çiftin beraber katıldığı ve ilgi odağı oldukları davetten paylaşım yapan Hakan Sabancı, annesine rest mi çekti dedirtti.

İddiaların ardından çiftin beraber katıldığı ve ilgi odağı oldukları davetten paylaşım yapan Hakan Sabancı, annesine rest mi çekti dedirtti.

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Hande Erçel ise tüm bu söylentilerden uzak hayatını yaşıyor ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyor!

Hande Erçel ise tüm bu söylentilerden uzak hayatını yaşıyor ve başarılı projelere imza atmaya devam ediyor!
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Sevilen oyuncu bu kez de dünyaca ünlü moda dergisi Elle'nin Mart ayı kapağında yer aldı. Çekimler sırasında aşk hayatına dair itiraflarda da bulundu.

Sevilen oyuncu bu kez de dünyaca ünlü moda dergisi Elle'nin Mart ayı kapağında yer aldı. Çekimler sırasında aşk hayatına dair itiraflarda da bulundu.

Aşk hayatıyla birlikte seyahat anlayışı da değişmiş: "Eskiden çok plansız seyahat ederdim..."

Aşk hayatıyla birlikte seyahat anlayışı da değişmiş: "Eskiden çok plansız seyahat ederdim..."

Ünlü çiftin sık sık gündeme gelen tatil pozlarının ardından Hande Erçel'den seyahat planları ve Hakan Sabancı hakkında açıklama geldi.

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Birlikte 13 şehir gezdiler... Anlaşılan seyahat planlarını Hakan Sabancı yapıyormuş! 👇

Hande Erçel, 'Eskiden çok plansız seyahat ederdim. Ama Hakan inanılmaz planlı biri... O yüzden onunla seyahat ettiğimizde her şey çok belli oluyor.' diyerek hayatının aşk hayatıyla birlikte değiştiğine işaret etti.

"Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum." diyen Hande Erçel, ilişkisi hakkında da ilk kez konuşmuş oldu!

"Hakan ile aynı enerjide buluşmayı çok seviyorum." diyen Hande Erçel, ilişkisi hakkında da ilk kez konuşmuş oldu!

'Birbirimizin alanına ve görüşüne saygı duyuyoruz. Değiştirmeye çalışmak gibi bir inadımız olmuyor. Aynı noktada buluşma hali çok özel, çok güzel.' diyerek hepimizden bir maşallah aldı!

İşte, Hande Erçel'in Elle çekimlerinden tatlı bir an...

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