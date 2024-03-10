Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile Olan Tatilinden Pozlarını 'Tek Tabancaymış Gibi' Paylaşması Tepki Çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden. Haliyle ne yapsalar, ne paylaşsalar olay oluyor. Çiftimizi ise sık sık tatillerde görüyoruz. Hande Erçel, çıktıkları tatilden pozlarını anında paylaşırken, Hakan Sabancı ise günler, haftalar sonra paylaşıyor.

Bu kez Hakan Sabancı'nın gittikleri Mauritius tatilinden pozlarını 'tek tabancıymış' gibi paylaşması, dikkatlerden kaçmadı.