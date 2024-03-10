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Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile Olan Tatilinden Pozlarını 'Tek Tabancaymış Gibi' Paylaşması Tepki Çekti

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile Olan Tatilinden Pozlarını 'Tek Tabancaymış Gibi' Paylaşması Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 10:27

Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden. Haliyle ne yapsalar, ne paylaşsalar olay oluyor. Çiftimizi ise sık sık tatillerde görüyoruz. Hande Erçel, çıktıkları tatilden pozlarını anında paylaşırken, Hakan Sabancı ise günler, haftalar sonra paylaşıyor. 

Bu kez Hakan Sabancı'nın gittikleri Mauritius tatilinden pozlarını 'tek tabancıymış' gibi paylaşması, dikkatlerden kaçmadı.

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Magazin gündeminde son bir yıldır gündemden düşmeyen bir çift varsa, onlar da kesinlikle Hande Erçel ve Hakan Sabancı.

Magazin gündeminde son bir yıldır gündemden düşmeyen bir çift varsa, onlar da kesinlikle Hande Erçel ve Hakan Sabancı.

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkileri hakkında bugüne kadar pek çok iddia ortaya atılmış olsa da, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

İlişkilerini bir tatile giderken öğrendiğimiz Erçel ve Sabancı, bugüne kadar neredeyse gitmedik ülke bırakmadı.

İlişkilerini bir tatile giderken öğrendiğimiz Erçel ve Sabancı, bugüne kadar neredeyse gitmedik ülke bırakmadı.

Birlikte yurtdışı tatillerine çıkan çift, bugüne kadar pek çok ülkeye gitti. Amerika'dan tutun da Yunanistan'a, Bali'den Norveç'e tüm dünyayı fethettiler desek yeridir.

Gözde çiftimizin nerede olduğunu ise elbette 32 milyon takipçili Hande Erçel'den öğreniyoruz.

Gözde çiftimizin nerede olduğunu ise elbette 32 milyon takipçili Hande Erçel'den öğreniyoruz.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hande Erçel, yabancı takipçilerinin de çoğalmasıyla birlikte tam 32 milyon takipçiye ulaştı. Bugüne kadar da hem kendisini hem de sevgilisi Hakan Sabancı'yı pek çok kez beraber gördük.

Gelin görün ki Hande Erçel ne denli paylaşım yapıyorsa, Hakan Sabancı da o denli sosyal medyadan uzak duruyor.

Gelin görün ki Hande Erçel ne denli paylaşım yapıyorsa, Hakan Sabancı da o denli sosyal medyadan uzak duruyor.

Bugüne kadar sosyal medyasını zaten pek de aktif kullanmayan Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in etkisi midir bilinmez, biraz daha aktif olmaya başladı.

Aylardır süren ilişkide, Hakan Sabancı'nın ilk kez ne zaman sevgilisini paylaşacağını merak ederken, ilk paylaşım bu şekilde olmuştu;

Aylardır süren ilişkide, Hakan Sabancı'nın ilk kez ne zaman sevgilisini paylaşacağını merak ederken, ilk paylaşım bu şekilde olmuştu;

Çıktıkları tatilden fotoğraflarını bir dizi halinde paylaşan Hakan Sabancı, Hande Erçel'i 7. sıraya koymuş, yani biraz arkalara saklamıştı.

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Daha sonra çıktıkları Bali tatilinden Hakan Sabancı yine kendisi ve çektiği doğa manzaralarını başa almayı tercih etti.

Daha sonra çıktıkları Bali tatilinden Hakan Sabancı yine kendisi ve çektiği doğa manzaralarını başa almayı tercih etti.

Hakan Sabancı'nın bu paylaşımında Hande Erçel yine 7. sırada, yani fotoğraf seçkisinin sonunda yer alıyordu.

Hakan Sabancı'nın bu paylaşımında Hande Erçel yine 7. sırada, yani fotoğraf seçkisinin sonunda yer alıyordu.

Sabancı'nın takipçileri ise bu duruma tepki göstererek artık Erçel'i birinci sıraya almasını söyledi...

Gelin görün ki bu yorumlar resmen ters tepti! Hakan Sabancı'nın sonraki paylaşımlarında bir Hande Erçel izi bile göremedik.

Gelin görün ki bu yorumlar resmen ters tepti! Hakan Sabancı'nın sonraki paylaşımlarında bir Hande Erçel izi bile göremedik.

Erçel ve Sabancı çifti, son olarak Mauiritius'da tatile çıktı. Hande Erçel, birbirinden güzel pozlarını anında paylaşmayı tercih etti.

Erçel ve Sabancı çifti, son olarak Mauiritius'da tatile çıktı. Hande Erçel, birbirinden güzel pozlarını anında paylaşmayı tercih etti.

Neredeyse bir ay önce yaptıkları bu tatilden sonra Hande Erçel, Paris'e uçtu, moda defilelerinde boy gösterdi, birbirinden farklı pozlarını paylaştı...

Hakan Sabancı ise çıktıkları bu tatilden pozlarını takipçileriyle yeni paylaştı. Sabancı'nın gecikmeli paylaşımlarında ise gözler Hande Erçel'i aradı.

Hakan Sabancı ise çıktıkları bu tatilden pozlarını takipçileriyle yeni paylaştı. Sabancı'nın gecikmeli paylaşımlarında ise gözler Hande Erçel'i aradı.
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Gelin görün ki Hakan Sabancı'nın tatilden paylaşmayı tercih ettiği 5 fotoğraf arasında, dağ taş, kum deniz varken Hande Erçel yoktu.

Gelin görün ki Hakan Sabancı'nın tatilden paylaşmayı tercih ettiği 5 fotoğraf arasında, dağ taş, kum deniz varken Hande Erçel yoktu.

Her ne kadar Hakan Sabancı'nın gülüşünden ötürü, Erçel'in kendisini mutlu ettiği söylense de, paylaşımda kendisinden bir iz olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Her ne kadar Hakan Sabancı'nın gülüşünden ötürü, Erçel'in kendisini mutlu ettiği söylense de, paylaşımda kendisinden bir iz olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kamera arkasında...

Kamera arkasında...

Demek ki belli oluyormuş!

Demek ki belli oluyormuş!

Yabancı hayranları bile dayanamadı bu fotoğraflarda Erçel'in olmamasına...

Yabancı hayranları bile dayanamadı bu fotoğraflarda Erçel'in olmamasına...
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Tabii bir de bu detay var!

Tabii bir de bu detay var!

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ışık Kara

bıktım şu kıza kafayı takmanızdan. bizi ne ilgilendirir ve sizi ne ilgilendirir özel hayatları? hani 1-2 kez haber yaparsınız anlarım ama 20' ye yaklaştı san... Devamını Gör