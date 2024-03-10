Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile Olan Tatilinden Pozlarını 'Tek Tabancaymış Gibi' Paylaşması Tepki Çekti
Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile Olan Tatilinden Pozlarını 'Tek Tabancaymış Gibi' Paylaşması Tepki Çekti
Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden. Haliyle ne yapsalar, ne paylaşsalar olay oluyor. Çiftimizi ise sık sık tatillerde görüyoruz. Hande Erçel, çıktıkları tatilden pozlarını anında paylaşırken, Hakan Sabancı ise günler, haftalar sonra paylaşıyor.
Bu kez Hakan Sabancı'nın gittikleri Mauritius tatilinden pozlarını 'tek tabancıymış' gibi paylaşması, dikkatlerden kaçmadı.
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Magazin gündeminde son bir yıldır gündemden düşmeyen bir çift varsa, onlar da kesinlikle Hande Erçel ve Hakan Sabancı.
İlişkilerini bir tatile giderken öğrendiğimiz Erçel ve Sabancı, bugüne kadar neredeyse gitmedik ülke bırakmadı.
Gözde çiftimizin nerede olduğunu ise elbette 32 milyon takipçili Hande Erçel'den öğreniyoruz.
Gelin görün ki Hande Erçel ne denli paylaşım yapıyorsa, Hakan Sabancı da o denli sosyal medyadan uzak duruyor.
Aylardır süren ilişkide, Hakan Sabancı'nın ilk kez ne zaman sevgilisini paylaşacağını merak ederken, ilk paylaşım bu şekilde olmuştu;
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Daha sonra çıktıkları Bali tatilinden Hakan Sabancı yine kendisi ve çektiği doğa manzaralarını başa almayı tercih etti.
Hakan Sabancı'nın bu paylaşımında Hande Erçel yine 7. sırada, yani fotoğraf seçkisinin sonunda yer alıyordu.
Gelin görün ki bu yorumlar resmen ters tepti! Hakan Sabancı'nın sonraki paylaşımlarında bir Hande Erçel izi bile göremedik.
Erçel ve Sabancı çifti, son olarak Mauiritius'da tatile çıktı. Hande Erçel, birbirinden güzel pozlarını anında paylaşmayı tercih etti.
Hakan Sabancı ise çıktıkları bu tatilden pozlarını takipçileriyle yeni paylaştı. Sabancı'nın gecikmeli paylaşımlarında ise gözler Hande Erçel'i aradı.
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Gelin görün ki Hakan Sabancı'nın tatilden paylaşmayı tercih ettiği 5 fotoğraf arasında, dağ taş, kum deniz varken Hande Erçel yoktu.
Her ne kadar Hakan Sabancı'nın gülüşünden ötürü, Erçel'in kendisini mutlu ettiği söylense de, paylaşımda kendisinden bir iz olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Kamera arkasında...
Demek ki belli oluyormuş!
Yabancı hayranları bile dayanamadı bu fotoğraflarda Erçel'in olmamasına...
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Tabii bir de bu detay var!
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bıktım şu kıza kafayı takmanızdan. bizi ne ilgilendirir ve sizi ne ilgilendirir özel hayatları? hani 1-2 kez haber yaparsınız anlarım ama 20' ye yaklaştı san... Devamını Gör