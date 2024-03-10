İnci Taneleri Dizisi ile Geri Dönen Yılmaz Erdoğan Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Yorumla Çılgına Döndü

İnci Taneleri ile geri dönen Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada bir takipçisinin yorumuyla adeta çılgına döndü. İddiaya göre Yılmaz Erdoğan'ı takibe alan Ayşe K., Yılmaz Erdoğan'ın bulunduğu bir videonun altına 'Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler' şeklinde bir yorum yazdı. Yılmaz Erdoğan; onur, şeref ve saygınlığının zarar gördüğünü belirterek kendisine hakaret ettiği iddiasıyla takipçisinin cezalandırılmasını istedi.