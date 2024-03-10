Tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat Röportaj Verdi: Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazdım"

“Herhangi bir suç bağlantım ve bunun işlevi içinde değilim. Haksız yere suçlanıyorum. Sosyal medya ‘vurun abalıya’ mantığıyla bizi perişan etti ama bir süre sonra gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Savcı ve emniyet bizim lehimize şeyler toplamadı, ticaretin, hukukun ve hayatın olağan akışı içerisinde yaptığımız ticari faaliyetlerin neye göre yapıldığı kolayca dosyaya alınabileceğine rağmen bizim lehimize bakılmadı. Bu daha 1,5 aydır gerçekleşmeye başladı.

Elbette dışarıdaki hayat gibi cezaevinde de yemekler, ısınma meselesi ve imkanların devletimizin imkanları ölçüsünde olduğunu biliyorum. Bana iyi davranıyorlar. Bir şikayetim yok. Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Azami bir süre belirledim. Geriye doğru şafak sayıyorum. Bu şekilde kendimi oyalıyorum. Hayatımı gözden geçiriyorum ve notlar alıyorum. Nerede eksiklikler olduğunu tespit ettim.”