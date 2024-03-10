Tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat Röportaj Verdi: Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazdım"
Tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat Röportaj Verdi: Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazdım"
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/cezaevin...
Bir döneme lüks yaşantıları ile damgasını vuran, sonrasında da kara para aklama suçuyla tutuklanarak cezaevinde gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat’tan ilk kez ortak röportaj geldi. OdaTV’den Pınar Saraçoğlu’na cezaevi günlerini anlatan Engin ve Dilan Polat çifti biribirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya aracılığıyla verdiği röportajdan satır başları:
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Söze bu sürece nasıl geldiklerini anlatarak başlayan Dilan Polat şu ifadeleri kullandı:
Cezaevi koşullarına değinen Dilan Polat şöyle konuştu:
Soruşturma dosyasına değinen Dilan Polat, En doğal hakkımdı suçlandığım konuların ve delillerin neler olduğunun bana bildirilmesi” diyerek şunları söyledi:
Bir mektup yazdığından bahseden Polat sözlerine şöyle devam etti:
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat ise söze şu şekilde başladı:
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Yaşadığı sürece değinen Engin Polat şunları söyledi:
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