Salih Bademci ve Ertan Saban'dan Sonra Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin 'Miti'si de Belli Oldu!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Güçlü kadrosuyla ses getirmeye hazırlanan prestijli projenin çalışmaları, Cumhuriyeti'mizin 100. yılına ithafen büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kez de daha önce Afra Saraçoğlu'nun adının geçtiği 'Miti' rolüne hayat verecek oyuncu belli oldu.

İşte, detaylar...