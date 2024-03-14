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Salih Bademci ve Ertan Saban'dan Sonra Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin 'Miti'si de Belli Oldu!

Salih Bademci ve Ertan Saban'dan Sonra Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin 'Miti'si de Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 00:24

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Güçlü kadrosuyla ses getirmeye hazırlanan prestijli projenin çalışmaları, Cumhuriyeti'mizin 100. yılına ithafen büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kez de daha önce Afra Saraçoğlu'nun adının geçtiği 'Miti' rolüne hayat verecek oyuncu belli oldu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmaya hazırlanan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' güçlü oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor.

1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmaya hazırlanan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' güçlü oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Sinema dünyasının büyük bir heyecanla beklediği film, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin sahnelenen ilk operası olan 'Özsoy Operası'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Sinema dünyasının büyük bir heyecanla beklediği film, 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin sahnelenen ilk operası olan 'Özsoy Operası'nın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Gelelim, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı iddialı oyuncu kadrosun!

Gelelim, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı iddialı oyuncu kadrosun!

Bildiğini gibi geçtiğimiz günlerde kadroda Salih Bademci ve Melis Sezen'in rol alacağı öğrenilmişti. Başarılı oyuncu Salih Bademci, efsane müzisyen 'Ahmet Adnan Saygun'a hayat verecek.

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Okan Yalabık, Şifanur Gül, Ali Atay ve Ertan Saban'ın da rol alacağı konuşuluyor.

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Okan Yalabık, Şifanur Gül, Ali Atay ve Ertan Saban'ın da rol alacağı konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği filmde Birce Akalay 'Nimet Vahid', Melis Sezen 'Mediha', Şifanur Gül 'Nükhet', Okan Yalabık 'Osman Zeki Üngör', Ali Atay, 'Münir Hayri' ve Ertan Saban ise ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek.

Bulgaristan’ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev ile Ana Kovaçeva'nın kızı Dimitrina Kovaçeva, yani 'Miti'ye hayat verecek oyuncu ise Bensu Soral oldu.

Bulgaristan’ın ünlü komutanlarından General Stilyan Kovaçev ile Ana Kovaçeva'nın kızı Dimitrina Kovaçeva, yani 'Miti'ye hayat verecek oyuncu ise Bensu Soral oldu.
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Mustafa Kemal Atatürk'ün imkansız aşkı 'Miti'ye hayat vereceği iddia edilen Bensu Soral'ın rolü için vals dersleri alacağı da ifade edildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün imkansız aşkı 'Miti'ye hayat vereceği iddia edilen Bensu Soral'ın rolü için vals dersleri alacağı da ifade edildi.

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