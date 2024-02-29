Salih Bademci ve Birce Akalay'ın Rol Aldığı Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Atatürk'ü Belli Oldu!
Salih Bademci ve Birce Akalay'ın Rol Aldığı Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Atatürk'ü Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
BKM imzalı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen büyük bir titizlikle hazırlanıyor. 1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutacak olan filmin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Birbirinden kıymetli oyuncuların hayat vereceği tarihi karakterler ise sinema severleri şimdiden heyecanlandıracak gibi görünüyor!
İşte, detaylar...
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BKM'nin gözbebeği Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mart Cuma günü sete çıkması planlanan filmin oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda beyaz perdenin merakla beklenen filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda, Boran Kuzum, Çağlar Çorumlu ve Ertan Saban'ın rol alacağı öğrenilmişti.
Son olarak 'Zaferin Rengi' filminde Halide Edip Adıvar'a hayat veren başarılı oyuncu Birce Akalay, şimdi de Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alacak!
Son dönemlerde Terzi, Kulüp ve Dilek Taşı gibi başarılı yapımlarda adından söz ettiren ünlü oyuncu da BKM'nin prestijli yapımında rol alacak.
Ertan Saban hayat vereceği tarihi karakter ise seyirciyi heyecanlandırdı!
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