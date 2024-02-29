Salih Bademci ve Birce Akalay'ın Rol Aldığı Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Atatürk'ü Belli Oldu!

Hayat verdiği rollerle seyircinin gönlüne taht kurmayı başaran yetenekli oyuncu Salih Bademci, Ahmet Adnan Saygun karakteriyle tarihe ışık tutacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu rol için daha önce Boran Kurum düşünülmüştü. Ancak, Boran Kuzum'un reklam yüzü olduğu marka nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından filmin oyuncu kadrosuna Salih Bademci dahil oldu.