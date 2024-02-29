Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Salih Bademci ve Birce Akalay'ın Rol Aldığı Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Atatürk'ü Belli Oldu!

Salih Bademci ve Birce Akalay'ın Rol Aldığı Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Atatürk'ü Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 19:55

BKM imzalı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi Cumhuriyet'imizin 100. yılına ithafen büyük bir titizlikle hazırlanıyor. 1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutacak olan filmin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Birbirinden kıymetli oyuncuların hayat vereceği tarihi karakterler ise sinema severleri şimdiden heyecanlandıracak gibi görünüyor! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
İçeriğin Devamı Aşağıda

BKM'nin gözbebeği Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mart Cuma günü sete çıkması planlanan filmin oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı.

BKM'nin gözbebeği Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mart Cuma günü sete çıkması planlanan filmin oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda beyaz perdenin merakla beklenen filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda, Boran Kuzum, Çağlar Çorumlu ve Ertan Saban'ın rol alacağı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda beyaz perdenin merakla beklenen filmi Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda, Boran Kuzum, Çağlar Çorumlu ve Ertan Saban'ın rol alacağı öğrenilmişti.

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alan iki oyuncu daha belli oldu!

Son olarak 'Zaferin Rengi' filminde Halide Edip Adıvar'a hayat veren başarılı oyuncu Birce Akalay, şimdi de Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alacak!

Son olarak 'Zaferin Rengi' filminde Halide Edip Adıvar'a hayat veren başarılı oyuncu Birce Akalay, şimdi de Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alacak!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yetenekli oyuncu Birce Akalay, ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid'e hayat verecek.

Son dönemlerde Terzi, Kulüp ve Dilek Taşı gibi başarılı yapımlarda adından söz ettiren ünlü oyuncu da BKM'nin prestijli yapımında rol alacak.

Son dönemlerde Terzi, Kulüp ve Dilek Taşı gibi başarılı yapımlarda adından söz ettiren ünlü oyuncu da BKM'nin prestijli yapımında rol alacak.

Hayat verdiği rollerle seyircinin gönlüne taht kurmayı başaran yetenekli oyuncu Salih Bademci, Ahmet Adnan Saygun karakteriyle tarihe ışık tutacak. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu rol için daha önce Boran Kurum düşünülmüştü. Ancak, Boran Kuzum'un reklam yüzü olduğu marka nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından filmin oyuncu kadrosuna Salih Bademci dahil oldu.

Ertan Saban hayat vereceği tarihi karakter ise seyirciyi heyecanlandırdı!

Ertan Saban hayat vereceği tarihi karakter ise seyirciyi heyecanlandırdı!

1930'lu yılların Türkiye'sini beyaz perdeye taşıyan Yağız Alp Akaydın imzalı filmde başarılı oyuncu Ertan Saban, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verecek.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?