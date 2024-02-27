Furkan Andıç ve Buse Meral'in Yeni Filmi 'Cadı' Tanıtımı ve Afişiyle Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı!

Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerinde yer aldığı 'Cadı' filmi için geri sayım başladı. WOW Studios imzalı ilk uzun metrajlı film olmaya hazırlanan Cadı'nın ilk tanıtımı sinema severleri heyecanlandırdı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu!

İşte, Cadı filminden ilk görüntüler...