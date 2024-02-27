Furkan Andıç ve Buse Meral'in Yeni Filmi 'Cadı' Tanıtımı ve Afişiyle Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı!
Furkan Andıç ve Buse Meral'in Yeni Filmi 'Cadı' Tanıtımı ve Afişiyle Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı!
Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerinde yer aldığı 'Cadı' filmi için geri sayım başladı. WOW Studios imzalı ilk uzun metrajlı film olmaya hazırlanan Cadı'nın ilk tanıtımı sinema severleri heyecanlandırdı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu!
İşte, Cadı filminden ilk görüntüler...
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WOW Studios imzalı Cadı filmi, Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Antalya Film Forumu'nun desteğiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından uyarlandı.
Erman Bostan'ın yazıp yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosu sinema dünyasının dikkatini çekti!
Nisan ayında vizyona girecek olan Cadı filmi; gerilim, gizem ve romantizmle seyircileri eşsiz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerine yolculuğa hazır olun...
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çekimleri başlayan Cadı filminin afişi ile birlikte fragmanı da yayımlandı!
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İşte, Furkan Andıç ve Buse Meral’in rol aldığı Cadı filminin fragmanı 👇
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