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Furkan Andıç ve Buse Meral'in Yeni Filmi 'Cadı' Tanıtımı ve Afişiyle Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı!

Furkan Andıç ve Buse Meral'in Yeni Filmi 'Cadı' Tanıtımı ve Afişiyle Dikkatleri Üzerine Çekmeyi Başardı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 13:04 Son Güncelleme: 27.02.2024 - 13:22

Furkan Andıç ve Buse Meral'in başrollerinde yer aldığı 'Cadı' filmi için geri sayım başladı. WOW Studios imzalı ilk uzun metrajlı film olmaya hazırlanan Cadı'nın ilk tanıtımı sinema severleri heyecanlandırdı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu oldu! 

İşte, Cadı filminden ilk görüntüler...

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WOW Studios imzalı Cadı filmi, Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Antalya Film Forumu'nun desteğiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

WOW Studios imzalı Cadı filmi, Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Antalya Film Forumu'nun desteğiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

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Erman Bostan'ın yazıp yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosu sinema dünyasının dikkatini çekti!

Başrollerini Furkan Andıç ve Buse Meral'in paylaştığı filmde; Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Nur Sürer, Hüseyin Soysalan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Umut Dağ gibi birbirinden kıymetli oyunlar da rol alıyor.

Nisan ayında vizyona girecek olan Cadı filmi; gerilim, gizem ve romantizmle seyircileri eşsiz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Nisan ayında vizyona girecek olan Cadı filmi; gerilim, gizem ve romantizmle seyircileri eşsiz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Cadı filminin merak uyandıran hikayesiyle, Hüseyin Rahmi'nin edebi bakış açısı özgün bir bakış açısıyla harmanlanıyor. Böylece seyirciye, dönemin İstanbul'u, insanları ve kültürel dokusunu yansıtıyor.

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Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çekimleri başlayan Cadı filminin afişi ile birlikte fragmanı da yayımlandı!

Cadı filminin fragmanı sinema severlerin dikkatini çekmeyi başarırken, filmin vizyon tarihi de belli oldu. Cadı, 26 Nisan'da sinemalarda!

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İşte, Furkan Andıç ve Buse Meral’in rol aldığı Cadı filminin fragmanı 👇

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