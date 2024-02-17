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Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi?

Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.02.2024 - 11:53

ANS Film imzalı 'Zaferin Rengi' filmi, Milli Mücadele döneminde önemli bir sembol haline gelen 'Harington Kupası'nı ele alıyor. Başrollerinde Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Nejat İşler, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı filmin çekimleri 2 ay sürdü. Birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı film senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da sinema severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu nedir? Zaferin Rengi filmi gerçek hikaye mi? 

İşte, Zaferin Rengi filmi hakkında merak edilenler...

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Zaferin Rengi filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi, Milli Mücadele'nin konu alındığı filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor.

Zaferin Rengi filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi, Milli Mücadele'nin konu alındığı filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor.

Gala gecesinde film hakkında konuşma yapan yönetem Abdullah Oğuz, filmin Milli Mücadeleyi ele alış şeklinden söz etti. Oğuz, konuşmasında 'Bildiğim kadarıyla hiçbir Milli Mücadele filmi bu perspektifte anlatılmamış. Biz futbol üstünden anlattık. 5 yıllık epik bir hikaye anlatıyoruz. Umarım duygulanacak, iyi bir film seyredecekler.' ifadelerine yer verdi.

Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir?

Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir?

Zaferin Rengi adlı sinema filmi, Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde devam eden Milli Mücadele'nin paralelinde, işgal altındaki İstanbul'da da aynı direniş ruhunun nasıl yeşerdiğini ele alıyor. Pek çok Milli Mücadele filminden farklı olarak, dönemin ruhunu ve yoğun duyguları futbol üzerinden anlatılıyor. Film, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve bu süreçte futbolun oynadığı rolü gözler önüne seriyor. Futbol başarıları sayesinde moral bulup bağımsızlık için kenetlenen milletin zaferi konu ediliyor. 

Film aynı zamanda Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Harington Kupası'nı merkezine alıyor. Milli Mücadele ve Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinin hikayelerini de içerisinde barındıran film, hem tarihi hem de sporu bir arada ele alıyor.

Zaferin Rengi Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Zaferin Rengi Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Kubilay Aka

  • Gülper Özdemir

  • Nejat İşler

  • Bedir Bedir

  • Bora Cengiz

  • Hasan Elmas

  • Timuçin Esen

  • Yiğit Özşener

  • Gonca Vuslateri

  • Birce Akalay

  • Yılmaz Bayraktar

  • Berke Gündem

  • Gürdal Tak

  • Taylan Meydan

  • Enes Ulukır

Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zaferin Rengi filminin senaryosunu ise İsa Yıldız, Safran Banu Erdoğan, Evren Oğuz ve Abdullah Oğuz birlikte kaleme aldı. Milli Mücadele'nin ele alındığı filmin senaryosun gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınmıştır.

Zaferin Rengi Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

Zaferin Rengi Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?

Güçlü oyuncu kadrosu ve Milli Mücadele'yi farklı bir perspektiften ele alan senaryosuyla dikkat çeken Zaferin Rengi filmi 16 Şubat 2024 tarihinde vizyona girdi.

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Zaferin Rengi Filmine Konu Olan: "Harington Kupası" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zaferin Rengi Filmine Konu Olan: "Harington Kupası" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Harington Kupası, Birleşik Krallık'ın İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin komutanı General Charles Harington tarafından kendi adına düzenlenmiştir. 

Tarihi müsabaka, 29 Haziran 1923 tarihinde Taksim Stadı'nda gerçekleşmiştir. Müsabakada, İngiliz başkumandanın seçtiği karma bir İngiliz takımı ile Fenerbahçe takımı karşı karşıya gelmiştir. 

Maç, Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Zeki Rıza Sporel'in attığı iki golle 2-1 kazanılmıştır. Dönemin şartları düşünüldüğünde, Milli Mücadelenin temsili niteliğindeki bu büyük zaferin ardından Fenerbahçeli futbolcular, sevinçle dolu seyircilerin omuzlarında stadyumdan çıkarılmış, daha sonra Beyoğlu caddelerinde coşkulu sevgi gösterileri eşliğinde taşınmışlardır.

Bedri Gürsoy'un kupa hakkındaki sözleri hafızalara kazınmıştır: 'Hem havan topuyla, hem futbol topuyla savaş kazanan tek ülke biziz.' 

Aynı gece, Lozan Konferansı'nda bulunan Türk Heyeti'ne de bu büyük galibiyetin haberi ulaşmıştır. Heyet başkanı İsmet Paşa da galibiyete kayıtsız kalmamış, Fenerbahçe Kulübüne kutlama telgrafı göndermiştir.

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