Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi?

Zaferin Rengi adlı sinema filmi, Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde devam eden Milli Mücadele'nin paralelinde, işgal altındaki İstanbul'da da aynı direniş ruhunun nasıl yeşerdiğini ele alıyor. Pek çok Milli Mücadele filminden farklı olarak, dönemin ruhunu ve yoğun duyguları futbol üzerinden anlatılıyor. Film, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve bu süreçte futbolun oynadığı rolü gözler önüne seriyor. Futbol başarıları sayesinde moral bulup bağımsızlık için kenetlenen milletin zaferi konu ediliyor.

Film aynı zamanda Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Harington Kupası'nı merkezine alıyor. Milli Mücadele ve Fenerbahçe tarihinin önemli isimlerinin hikayelerini de içerisinde barındıran film, hem tarihi hem de sporu bir arada ele alıyor.