Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi?
Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi?
ANS Film imzalı 'Zaferin Rengi' filmi, Milli Mücadele döneminde önemli bir sembol haline gelen 'Harington Kupası'nı ele alıyor. Başrollerinde Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Nejat İşler, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi yetenekli oyuncuların rol aldığı filmin çekimleri 2 ay sürdü. Birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı film senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da sinema severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu nedir? Zaferin Rengi filmi gerçek hikaye mi?
İşte, Zaferin Rengi filmi hakkında merak edilenler...
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Zaferin Rengi filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi, Milli Mücadele'nin konu alındığı filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor.
Zaferin Rengi Filminin Konusu Nedir?
Zaferin Rengi Filminin Oyuncuları Kimlerdir?
Zaferin Rengi Filmi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?
Zaferin Rengi Filmi Ne Zaman Vizyona Girdi?
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Zaferin Rengi Filmine Konu Olan: "Harington Kupası" Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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