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Bugüne Kadar İzlememiş Olamazsınız! İşte IMDb Puanlarına Göre En İyi Kara Mizah Filmleri

Bugüne Kadar İzlememiş Olamazsınız! İşte IMDb Puanlarına Göre En İyi Kara Mizah Filmleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.02.2024 - 14:05

Aralarında kült filmlerinde bulunduğu, senaryoları ve mizahlarıyla şaşırtan en iyi kara komedi filmlerine göz atın! IMDb puanlarına göre kara mizahın en iyi 10 filmini izlememiş olamazsınız! İşte, IMDb'ye göre en iyi 10 kara-mizah filmi... 

Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz? Görelim...

Kaynak: https://www.imdb.com/chart/top/
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10. Asabiyim Ben / 2014

10. Asabiyim Ben / 2014

IMDb: 8.1

Özet: Orijinal ismiyle 'Wild Tales', antolojik bir filmdir. Filmde, denge ve düzenin daimi olduğu toplumda, öfke, nefret, aldatma, intikam gibi duyguların üzerinden bağımsız bireylerin öyküleri anlatılıyor. 

Oyuncular: Darío Grandinetti, María Marull, Mónica Villa, Javier Pedersoli 

Yönetmen: Damián Szifron

9. Kapışma / 2000

9. Kapışma / 2000

IMDb: 8.2

Özet: Orijinal ismiyle 'Snatch' filminde, Londra'nın suçla örtülü yeraltı dünyasında yaşanan iki farklı hikaye ele alınıyor. Bir tarafta boks dünyasının arka sokaklarında yaşanan illegal olaylar bir tarafta çalınan elmasın peşinden koşanlar... Birbirinden bağımsız görünen iki hikayenin ortak bir noktada buluşmasıyla işler tamamen karışıyor. 

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Stephen Graham, Vinnie Jones, Ade, William Beck

Yönetmen: Guy Ritchie

8. Truman Şov / 1998

8. Truman Şov / 1998

IMDb: 8.2

Özet: Orijinal ismiyle, 'The Truman Show' filminde ütopik bir hayat ele alınmaktadır. Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın kıskanılacak derecedeki yaşamı... Peki, her şeyin kusursuzluğu, insanların mutluluğu ve kahramanımız Truman'ın şansıyla bu ütopik dünya gerçek olabilir mi? 

Oyuncular: Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone

Yönetmen: Peter Weir

7. Amerikan Güzeli / 1999

7. Amerikan Güzeli / 1999

IMDb: 8.3

Özet: Orijinal ismiyle 'American Beauty' filminde, orta sınıf bir Amerikan ailenin dağılması konu alınıyor. Lester, kızı ve orta yaş bunalımındaki eşiyle iletişim kurmakta zorlanıyor. Sam Mendes'in beş Oscar ödüllü filiminde ailenin içinde bulunduğu çöküntü ele alınıyor. 

Oyuncular: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley

Yönetmen: Sam Mendes

6. Otomatik Portakal / 1971

6. Otomatik Portakal / 1971

IMDb: 8.3

Özet: Orijinal ismiyle 'A Clockwork Orange' filminde, şiddet bağımlısı gençler tarafından kurulmuş bir çetenin saçtığı dehşet ve korku sahneleniyor. Çete lideri Alex, işlerin çığrından çıkmasıyla tutuklanıyor. Fakat, Alex'in cezası hapis yatmak yerine bir şiddet deneyine kobay olmak oluyor. 

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke

Yönetmen: Stanley Kubrick

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5. Zincirsiz /2012

5. Zincirsiz /2012

IMDb: 8.5

Özet: Orijinal ismiyle 'Django Unchained' filminde, Köle Django'nun yolları Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz ile kesişiyor. İkili Django'nun eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek için yola çıkıyor. Yolda yaşananlar, Django'nun özgürlük arayışı ve çok daha fazlasıyla kendilerini kötü şöretli 'Candyland' çiftliğine götürüyor. 

Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington

Yönetmen: Quentin Tarantino

4. Parazit / 2019

4. Parazit / 2019

IMDb: 8.5

Özet: Orijinal ismiyle 'Parasite' filminde, Park Ailesi'nin soyla gelen servetinin klasik tablosu göze çarpıyor. Kim Ailesi'nin ise sokak zekası var fakat başka hiçbir şeyleri yok... Kim ve Park ailelerinin kesişen yaşamları bir mücadeleye dönüşüyor. İki ailenin arasındaki mücadele adeta, kırılgan ekosistemi yıkmakla tehdit ediyor. 

Oyuncular: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik

Yönetmen: Bong Joon Ho

3. Sıkı Dostlar / 1990

3. Sıkı Dostlar / 1990

IMDb: 8.7

Özet: Orijinal ismiyle 'Goodfellas' filminde Jimmy Conwat ve Tommy De Vito, bir gangster olan Henry Hill ile birlikte bir soygun planlıyor. Gözünü daha fazlasına diken Jimmy ve Tommy'nin yaptığı hamle Henry'i olumsuz etkiliyor. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan filmde Jimmy ve Tommy'nin sıradaki hamlesi ne olmalı?  

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco

Yönetmen: Martin Scorsese

2. Dövüş Kulübü / 1999

2. Dövüş Kulübü / 1999

IMDb: 8.8

Özet: Orijinal ismiyle 'Fight Club' filimin ilk kuralı: 'Asla Dövüş Kulübü hakkında konuşma!' İnsomnia hastalığından şikayetçi olan Jack, hayatının sıradanlığından ve sıkıntılarında kurtulmak üzere... Marla ve Tyler Durden ile tanışan Jack'in 'Dövüş Kulübü' macerası filmi kült filmler listesine de sokmuştur. 

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf, Helena Bonham Carter

Yönetmen: David Fincher

1. Ucuz Roman / 1994

1. Ucuz Roman / 1994

IMDb: 8.9

Özet: Orijinal ismiyle 'Pulp Fiction' filminde hayatlarına biraz renk ve hareket katmak isteyen genç aşıklar Honey Bunny ve Pumpkin, küçük soygunculardır. İki eski gangster Vincent Vega ve Jules ile yolları kesişen aşıkları hiç beklenmedik olaylar beklemektedir. 

Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis 

Yönetmen: Quentin Tarantino

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