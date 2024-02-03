Bugüne Kadar İzlememiş Olamazsınız! İşte IMDb Puanlarına Göre En İyi Kara Mizah Filmleri

IMDb: 8.7

Özet: Orijinal ismiyle 'Goodfellas' filminde Jimmy Conwat ve Tommy De Vito, bir gangster olan Henry Hill ile birlikte bir soygun planlıyor. Gözünü daha fazlasına diken Jimmy ve Tommy'nin yaptığı hamle Henry'i olumsuz etkiliyor. Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan filmde Jimmy ve Tommy'nin sıradaki hamlesi ne olmalı?

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco

Yönetmen: Martin Scorsese