Bugüne Kadar İzlememiş Olamazsınız! İşte IMDb Puanlarına Göre En İyi Kara Mizah Filmleri
Bugüne Kadar İzlememiş Olamazsınız! İşte IMDb Puanlarına Göre En İyi Kara Mizah Filmleri
Kaynak: https://www.imdb.com/chart/top/
Aralarında kült filmlerinde bulunduğu, senaryoları ve mizahlarıyla şaşırtan en iyi kara komedi filmlerine göz atın! IMDb puanlarına göre kara mizahın en iyi 10 filmini izlememiş olamazsınız! İşte, IMDb'ye göre en iyi 10 kara-mizah filmi...
Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz? Görelim...
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10. Asabiyim Ben / 2014
9. Kapışma / 2000
8. Truman Şov / 1998
7. Amerikan Güzeli / 1999
6. Otomatik Portakal / 1971
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5. Zincirsiz /2012
4. Parazit / 2019
3. Sıkı Dostlar / 1990
2. Dövüş Kulübü / 1999
1. Ucuz Roman / 1994
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