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Dune Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dune Part İki Ne Zaman Vizyona Girecek?

Dune Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Dune Part İki Ne Zaman Vizyona Girecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 02:38

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı Dune filminin ikincisi tüm dünyada sinema severlerin ilgisini topladı. 2021 yılında beyaz perdeye uyarlanan Amerikalı yazar Frank Herbert'in Dune evreni, usta yönetmen Denis Villeneuve'nin 'ekipçe bir deney yapmak istemiştik' itirafı ile sinema severleri bir kez daha heyecanlandırdı. Peki, yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminde seyirciyi neler bekliyor? Dune filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Dune: Part İki hakkında bilmeniz gerekenler...

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2021 yılında vizyona giren epik bilim kurgu ve macera filmi Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filmi 'Dune: Part Two' şimdiden geleceğin kült filmleri arasına girmeye aday gösteriliyor!

2021 yılında vizyona giren epik bilim kurgu ve macera filmi Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filmi 'Dune: Part Two' şimdiden geleceğin kült filmleri arasına girmeye aday gösteriliyor!

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'in oturduğu, Frank Herbert'in romanından uyarlanan Dune: Part Two filminin senaryosunu Villeneuve, Jon Spaihts ve Eric Roth kaleme aldı.

Dune: Çöl Gezegeni 'Bölüm İki' Filminin Konusu Nedir?

Dune: Çöl Gezegeni 'Bölüm İki' Filminin Konusu Nedir?

Dune film serisinin Çöl Gezegeni İkinci Bölüm'ünde genç bir asilzade olan Paul Atreides'in hikayesi devam ediyor. İlk filmde, Paul ve ailesi, evrenin en değerli ve önemli kaynağı olan 'baharat'ın bulunduğu Arrakis adlı çöl gezegenine gönderilmişti. Ancak aile, gezegenin yerlisi olan ve Fremenler olarak bilinen halkın direnişi ve evrenin en güçlü ailesi olan Harkonnenler'in hainliği sonucu iktidarlarını kaybetmişti.

İkinci bölümde, Paul'un Fremenler arasında bir lider olarak yükselişi ve Harkonnenler'e karşı direnişi odak noktası oluyor. Ayrıca Paul'un annesi Lady Jessica'nın Bene Gesserit tarikatı ile olan ilişkisi ve tarikatın evren üzerindeki etkisi daha fazla işleniyor. Paul'un gelişen yetenekleri ve onun kaderi üzerinde duruluyor. 'Baharat'ın sadece bir kaynak olmanın ötesinde, evreni şekillendiren bir güç olduğu ve Paul'un bu gücü kontrol etme yeteneği üzerinde duruluyor. 'Dune: Çöl Gezegeni İkinci Bölüm' filminin konusu, karmaşık politik çatışmalar, aile bağları, iktidar hırsı ve kişisel kader arayışı üzerine kurulu. 

Bakalım Paul, Arrakis gezegenini özgürleştirme, galakside eşitlik ve adaleti sağlama hedefine ulaşabilecek mi?

Dune Filmi Hangi Kitaptan Uyarlanıyor?

Dune Filmi Hangi Kitaptan Uyarlanıyor?

Dune filminin hikayesi, Frank Herbert'ın 1965 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Amerika epik kurgu türündeki film romanın ikinci yarısını kapsamaktadır. 

Dune adlı fantastik edebiyat serisinin ikinci kitabı ve Dune: Part Two filminin uyarlandığı 'Dune Messiah' romanı 1969 yılında yayımlanmıştır. Film de tıpkı Amerikalı yazar Herbert'in romanı gibi insan doğası ve toplum üzerine derinlemesine bir bakış sunmaktadır.

Dune: Çöl Gezegeni 'İkinci Bölüm' Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Dune: Çöl Gezegeni 'İkinci Bölüm' Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Timothée Chalamet - Paul Atreides

  • Zendaya Coleman - Chani

  • Rebecca Ferguson - Leydi Jessica Atreides

  • Javier Bardem - Stilgar

  • Stellan Skarsgård - Baron Vladimir Harkonnen

  • Florence Pugh - Prenses Irulan Corrino

  • Austin Butler - Feyd-Rautha Harkonnen

  • Josh Brolin - Gurney Halleck

  • Christopher Walken - İmparator Shaddam IV

  • Léa Seydoux - Leydi Margot

  • Dave Bautista - Glossu Rabban Harkonnen 

  • Charlotte Rampling - Mohiam Ana

  • Stephen McKinley Henderson - Thufir Hawat 

  • Tim Blake Nelson

  • Molly Mcowan

  • Cecile Sinclair

  • Ana Cilas

  • Rex Adams

  • Anton Valensi

  • Souheila Yacoub

  • Tracy Coogan

  • Alan Mehdizadeh

  • Tony Cook

  • Imola Gáspár

  • Anya Taylor-Joy

Yönetmen Denis Villeneuve ve Dune oyuncu kadrosu, yetenekli yıldız Anya Taylor-Joy'un rolünü tüm dünyadan gizledi: 'Hayranlar bu hediyeye bayılmış olmalı...'

Ünlü yönetmen Villeneuve, Hollywood Reporter'a konuştu. Anya Taylor-Joy'un çekimlerinin Afrika'da gerçekleştirildiğini ifade eden yönetmen, bu gizemin nedenini de açıkladı: 

'Taylor-Joy'un Dune 2'de rol aldığını tüm film ekibi olarak gizledik çünkü Hollywood tam bir dedikodu yuvası. Onun Dune hayranları için bir hediye olarak görülmesini istedik. Bunun için de Anya'nın çekimlerini tam bir gizlilik içerisinde Afrika'da gerçekleştirdik. Aslında ekipçe bir deney yapmak istemiştik denilebilir. Bu bilgiyi ne kadar süre saklayabileceğimizi test ettik ve başarılı olduk da. Hayranlar bu hediyeye bayılmış olmalı'

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Dune: Part 2 Ne Zaman Vizyona Girecek? Dune Nereden İzlenir?

Dune: Part 2 Ne Zaman Vizyona Girecek? Dune Nereden İzlenir?

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, 2023 yılında tüm dünyanın merakla beklediği filmler arasında yerini almıştı. 17 Kasım 2023 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin ilk çıkış tarihi 20 Ekim olarak duyurulmuştu. Daha sonra Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen filmin 15 Mart 2024 tarihinde vizyona gireceği konuşuluyordu ki sinema severleri heyecanlandıran bir öne çekme kararı ile filmin vizyon tarihi bir kez daha değişti. 

Dünya çapında heyecanla beklenen Dune: Part 2 filmi, 1 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.

Dune Filminin Üçüncü Bölümü Olacak mı?

Dune Filminin Üçüncü Bölümü Olacak mı?

Filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Denis Villeneuve, Dune serisinin ikinci romanı 'Dune Messiah' üzerine inşa edilmiş bir üçüncü film yapmayı düşündüğünü dile getirdi. Villeneuve, bu üçüncü filmin gerçekleşme ihtimalinin 'Dune: Part Two'nun ne kadar başarılı olacağına bağlı olduğunu belirtti. 

Bunun yanı sıra, 2022 yılının Mart ayında, senarist Spaihts, ünlü yönetmenin bir televizyon dizisi ile birlikte üçüncü bir film üzerinde çalışmayı planladığını söylemişti.

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