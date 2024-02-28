Tüm Dünyanın Merakla Beklediği 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Denis Villeneuve'un yönetmenliğini yaptığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, 1 Mart tarihinde vizyona girecek ancak filmin ön gösterimine gidenler Dune 2 hakkında yorumlar yapmaya başladı bile. Gelin sosyal medyada Dune 2 ile ilgili ilk tepkiler neler olmuş hep birlikte bakalım.