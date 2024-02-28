Tüm Dünyanın Merakla Beklediği 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Tüm Dünyanın Merakla Beklediği 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'yi İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Denis Villeneuve'un yönetmenliğini yaptığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, 1 Mart tarihinde vizyona girecek ancak filmin ön gösterimine gidenler Dune 2 hakkında yorumlar yapmaya başladı bile. Gelin sosyal medyada Dune 2 ile ilgili ilk tepkiler neler olmuş hep birlikte bakalım.
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Denis Villeneuve'un yönetmenliğini yaptığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, son zamanların en heyecanla beklenen, oyuncu kadrosu çok konuşulan ve herkesin daha şimdiden geleceğin kült filmleri arasına gireceğini düşündüğü yapımlarından biri.
Film, Timothée Chalamet'in canlandırdığı Paul Atreides'in çöl gezegenindeki göçebelerin mesihi olmasını konu alıyor. Bu çöl gezegeni Baharat adlı bir metayı koruyan dev solucanlardan oluşuyor.
Filmde Timothée Chalamet'a Zendaya, Christopher Walken, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Josh Brolin ve Javier Bardem eşlik ediyor.
Serinin ilk filmini izlemeyenler neler olduğunu hatırlamak için tekrar izlemeye başladı. Kimileri de Dune serisinin kitaplarını okumaya koştu. Yani dememiz o ki herkes bir Dune'un ucundan tuttu.
Tüm dünyada herkesin merakla beklediği Dune 2, daha vizyona girmedi ancak ön gösterimlere katılanlar filmi izleyip yorumladı bile. Gelin izleyenlerden ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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7. "Hayatımın geri kalanı boyunca değer vereceğim sinema deneyimlerinden biri"
8. "İşte bu! Bu şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu. Bu kadar muhteşem, bu kadar iyi düşünülmüş, bu kadar güzel bir şey olamaz."
9. "Bu film Mona Lisa'nın sanat için yaptığını sinema için yapıyor"
10. "Dune: İkinci Bölüm beni daha da içine çekti. Şaşkınlık, gözyaşları, sorular, tüylerim diken diken oldu. Mesih teması bakımından farklı, analog olarak daha da güzel, daha uzun dinlenme aşamalarına rağmen aksiyon ve içerik açısından daha kapsamlı ve daha dengeli. Villeneuve tüm çöl gücünü, yıldız gücünü, Zimmer gücünü saf sinema gücüne dönüştürüyor."
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11. "Bu gerçekten bizim neslimizin sinematik olayı. Bunu hafife almayın"
12. "Bir trajedi. Kehanet. Bir başyapıt. Austin Butler, Feyd Rautha rolüyle kesinlikle Oscar adaylığını hak ediyor. Trajik, dehşet verici, büyüleyici. Dune: İkinci Bölüm akla gelebilecek her şeyi sunuyor ve Denis Villeneuve'ü tüm zamanların en iyi yönetmenleri listesine sokuyor. Lütfen beni bir sonraki Dune için 5 yıl bekletmeyin."
Siz 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankete ve yorumlara buyrun!
Filmi izlemeye gidecek misiniz?
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