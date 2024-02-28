'Dune: Part Two' Filminin Türkiye Prömiyerine Zeynep Bastık'ın Çağrılması 'Ne Alaka?' Dedirtti
'Dune: Part Two' Filminin Türkiye Prömiyerine Zeynep Bastık'ın Çağrılması 'Ne Alaka?' Dedirtti
Başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı 'Dune: Part Two' filminin vizyona girmesine sayılı saatler kaldı. Türkiye'de dün gece gerçekleşen prömiyer gecesine Zeynep Bastık'ın çağrılması 'Her yerden çıkıyor' dedirtti.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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2021 yılının Ekim ayında vizyona giren ve aday gösterildiği 10 kategoride Oscar kazanarak ödül törenine damgasını vuran 'Dune', ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya'nın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Christopher Walken, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem gibi isimler de yer alıyor.
İlk filmdeki destansı hikayenin devamına tanıklık edeceğimiz 'Dune: Part Two' 1 Mart 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'un oturduğu filmin oyuncu kadrosuna Anya Taylor-Joy'un Alia Atreides rolüyle dahil olması epey ses getirmişti.
Şimdiye kadar pek çok ülkede prömiyeri gerçekleşen filmin dün gece Türkiye'deki ilk gösterimi ise İstinye Park'ta gerçekleşti.
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Davetliler arasında Zeynep Bastık'ın olması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kişi 'Ne alaka?' yorumunda bulundu.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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