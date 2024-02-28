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Tyler Perry'nin En Kötü Netflix Filmi Olarak Etiketlenen Mea Culpa'sı Başarısız mı Yoksa İlgi Çekici mi?

Tyler Perry'nin En Kötü Netflix Filmi Olarak Etiketlenen Mea Culpa'sı Başarısız mı Yoksa İlgi Çekici mi?

Netflix film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 11:43

Tyler Perry'in yeni filmi Mea Culpa, çıktığı günden beri büyük eleştirilere maruz kaldı. Tyler Perry'nin alışılmış komedi tarzından ayrılarak denediği erotik bir hukuki gerilim, ne yazık ki ne sadık hayranları ne de yeni izleyicileri tatmin etmeyi başardı. Filmin Rotten Tomatoes puanları da düşüşte. Ancak filmin başarısızlığı filmi ilgi çekici yapan en önemli etken. Nasıl mı? Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://movieweb.com/mea-culpa-terrib...
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Tyler Perry'ın son filmi "erotik" hukuki gerilim türündeki Mea Culpa, alışılmış projelerinden farklı bir şey denemesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Tyler Perry'ın son filmi "erotik" hukuki gerilim türündeki Mea Culpa, alışılmış projelerinden farklı bir şey denemesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Kelly Rowland'ın başrolünde olduğu film, geçtiğimiz hafta Netflix'e geldi ve Rotten Tomatoes'taki onay oranının hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından hızla düşmesi uzun sürmedi.

Mea Culpa, suçlu avukat Mea Harper'ı oynayan Kelly Rowland'ın yer aldığı bir hukuki gerilim filmidir.

Mea Culpa, suçlu avukat Mea Harper'ı oynayan Kelly Rowland'ın yer aldığı bir hukuki gerilim filmidir.

Harper, evliliğinde bir kriz yaşıyor ve tesadüfen sevgilisini öldürmekle suçlanan müvekkili Zyair Malloy'u, sadece güçlü bir savunma vakası değil, daha fazlasını almak isteyen biri olarak canlandıran Trevante Rhodes ile birlikte başrolde yer alıyor.

Film İlk çıktığında çok fazla eleştirmen incelemesi almasa da aldığı az orandaki incelemenin de %14 Tomatometer puanı filmin başarısını gösteriyor.

Film İlk çıktığında çok fazla eleştirmen incelemesi almasa da aldığı az orandaki incelemenin de %14 Tomatometer puanı filmin başarısını gösteriyor.

Film, yazıldığı sırada çok fazla eleştirmen incelemesi almadı. Ancak, bu incelemelerin çok azının olumlu olduğu, bu da kasvetli %14 Tomatometer puanıyla vurgulanıyor. Film Netflix listelerinde yükseldikçe, izleyicilerden gelen yorumlar da gelmeye başladı ve neredeyse tamamen filmin aleyhineydi. Filmi izleyenlerin çoğu için, iki ana karakter arasındaki kimyanın eksikliği, hikayenin kendi iyiliği için çok saçma olması ve filmin genelindeki ucuzluk hissi, filmin ana eleştirilerini oluşturuyor.

The Guardian'dan Benjamin Lee'nin belirttiği pek çok yıkıcı eleştiri arasında şunlar yer alıyor:

The Guardian'dan Benjamin Lee'nin belirttiği pek çok yıkıcı eleştiri arasında şunlar yer alıyor:

'Karakter betimlemesinden tahmin edileceği gibi, umutsuzca yığılmış durumda; Perry'nin kötü oyuncuları aşırı derecede soğuk ve gereksiz yıkamalı diyaloglara takılıp kalıyor, işleyebilmek için çok daha fazla odaklanma gerektiren bir şeyi gereksiz yere meşgul ediyor. Erotik bir gerilim olarak başlasa da, film, nemli bir ilişki dramasına yavaşlar ve son derece kafa karıştırıcı kurgu twistleri üzerinden ilerleyerek neredeyse hiç anlam ifade etmeyen bir klimaksa erişir.'

Olumsuz eleştirilere rağmen, Mea Culpa hala Netflix'te bir hit olma potansiyeline sahip.

Olumsuz eleştirilere rağmen, Mea Culpa hala Netflix'te bir hit olma potansiyeline sahip.

Bu film de Perry'nin Netflix için sıraladığı birkaç proje arasından biridir ve diğer birçok eleştirilen filmde olduğu gibi, insanlar üyeliklerinin bir parçası olarak ücretsiz sunulanı izlerken ne izlediklerini umursamazlar. Eğer bir şey varsa, bu tür negatif bir eleştiri, izleyicilerin, en azından kendi yanıcı eleştirilerini eklemek için bu tür olumsuz karşılanan filmleri kendi başlarına arama ve değerlendirme ihtiyacını artırıyor gibi görünüyor.

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Bu eleştiriler, Perry'nin kendi eleştirmenlerine rağmen beğeni toplayan eserleri olan Diary of a Mad Black Woman ve Madea serisiyle keskin bir tezat oluşturuyor

Bu eleştiriler, Perry'nin kendi eleştirmenlerine rağmen beğeni toplayan eserleri olan Diary of a Mad Black Woman ve Madea serisiyle keskin bir tezat oluşturuyor

. Bu eserler, Perry'nin benzersiz mizah, toplumsal eleştiri ve duygusal derinlik kombinasyonunu takdir eden sadık bir izleyici kitlesi bulmuştur. Mea Culpa, hem Perry'nin kendi hayranları hem de geçmişte popüler olan bu tür ateşli maceralara ilgi duyan izleyicilerle genellikle rezonans kuramamıştır.

Peki siz bu bolca olumsuz eleştiri toplayan film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz bu bolca olumsuz eleştiri toplayan film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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