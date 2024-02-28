Tyler Perry'nin En Kötü Netflix Filmi Olarak Etiketlenen Mea Culpa'sı Başarısız mı Yoksa İlgi Çekici mi?
Tyler Perry'nin En Kötü Netflix Filmi Olarak Etiketlenen Mea Culpa'sı Başarısız mı Yoksa İlgi Çekici mi?
Kaynak: https://movieweb.com/mea-culpa-terrib...
Tyler Perry'in yeni filmi Mea Culpa, çıktığı günden beri büyük eleştirilere maruz kaldı. Tyler Perry'nin alışılmış komedi tarzından ayrılarak denediği erotik bir hukuki gerilim, ne yazık ki ne sadık hayranları ne de yeni izleyicileri tatmin etmeyi başardı. Filmin Rotten Tomatoes puanları da düşüşte. Ancak filmin başarısızlığı filmi ilgi çekici yapan en önemli etken. Nasıl mı? Detaylar aşağıda 👇
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Tyler Perry'ın son filmi "erotik" hukuki gerilim türündeki Mea Culpa, alışılmış projelerinden farklı bir şey denemesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Mea Culpa, suçlu avukat Mea Harper'ı oynayan Kelly Rowland'ın yer aldığı bir hukuki gerilim filmidir.
Film İlk çıktığında çok fazla eleştirmen incelemesi almasa da aldığı az orandaki incelemenin de %14 Tomatometer puanı filmin başarısını gösteriyor.
The Guardian'dan Benjamin Lee'nin belirttiği pek çok yıkıcı eleştiri arasında şunlar yer alıyor:
Olumsuz eleştirilere rağmen, Mea Culpa hala Netflix'te bir hit olma potansiyeline sahip.
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Bu eleştiriler, Perry'nin kendi eleştirmenlerine rağmen beğeni toplayan eserleri olan Diary of a Mad Black Woman ve Madea serisiyle keskin bir tezat oluşturuyor
Peki siz bu bolca olumsuz eleştiri toplayan film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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