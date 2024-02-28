Tyler Perry'nin En Kötü Netflix Filmi Olarak Etiketlenen Mea Culpa'sı Başarısız mı Yoksa İlgi Çekici mi?

Bu film de Perry'nin Netflix için sıraladığı birkaç proje arasından biridir ve diğer birçok eleştirilen filmde olduğu gibi, insanlar üyeliklerinin bir parçası olarak ücretsiz sunulanı izlerken ne izlediklerini umursamazlar. Eğer bir şey varsa, bu tür negatif bir eleştiri, izleyicilerin, en azından kendi yanıcı eleştirilerini eklemek için bu tür olumsuz karşılanan filmleri kendi başlarına arama ve değerlendirme ihtiyacını artırıyor gibi görünüyor.