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Oscar'ın Başı Belada: Amerikan Polisi Margot Robbie'nin Soyulması Üzerine Harekete Geçti

Oscar'ın Başı Belada: Amerikan Polisi Margot Robbie'nin Soyulması Üzerine Harekete Geçti

Barbie film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 22:27

Margot Robbie'nin hayranları, onun 'Barbie' rolündeki Oscar adaylığının es geçilmesinden öyle rahatsız ki, hatta polis bu konuda bir soruşturma başlattı. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/24/margot...
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Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesi herkesi sinirlendirdi.

Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesi herkesi sinirlendirdi.

Margot Robbie'nin hayranları, onun 'Barbie'deki performansının Oscar adaylığa layık görülmemesinden oldukça rahatsız. Bu durumu oldukça eğlenceli bir şekilde dile getiren Avustralya'daki Victoria Polis Departmanı, Facebook sayfasında komik bir mesaj paylaştı. Aktör, Queensland, Avustralya'da büyüdü, ki bu Victoria ile çok yakın olmasa da, buradaki polisler açıkça destek veriyor gibi görünüyor.Victoria Polis Departmanı, Salı günü Facebook sayfalarına Margot'un 2023 filmi 'Barbie'deki başrol performansı için Akademi'nin onu aday göstermemesine duydukları rahatsızlığı gösteren eğlenceli bir mesaj paylaştı.

Polis Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesini soruşturacağını duyurdu.

Polis Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesini soruşturacağını duyurdu.

Facebook gönderisinde Victoria Polis Departmanı yetkilileri, 'POLİS, MARGOT'UN SOYULDUĞUNU ARAŞTIRIYOR' şeklinde tamamen büyük harflerle yazdı. Ardından düzenli harf kullanarak şaka yaptılar: 'Polis, Ramsay Caddesi'nin eski bir sakininin en iyi aktris adaylığı için Oscar'dan soyulduğu iddiasını araştırıyor.'

Polisler Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesinin hırsızlık olduğunu söyledi.

Polisler Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesinin hırsızlık olduğunu söyledi.

Sözde 'Margot soruşturması' sırasında soruşturmacılar, halkı hırsızlık gibi acil olmayan tüm durumları çevrimiçi sistemleri aracılığıyla bildirmeye teşvik etti. Ayrıca vatandaşlara, portalın daha küçük suçları bildirmenin çok pratik bir yol olduğunu hatırlattılar.

Rylan Gosling'in Ken canlandırmasıyla Oscar'a aday gösterilmesi tuzu biberi oldu.

Rylan Gosling'in Ken canlandırmasıyla Oscar'a aday gösterilmesi tuzu biberi oldu.

Margot'un Barbie'si Ryan Gosling'in Ken'i bile Oscar adaylığı kaparken, Margot ve Greta'nın adaylık şöleninde salonda yalnızca hayal kırıklığına yer vardı. Yani, Barbie'ye 'Eh, Ken'i kaptın ama bizden sıfır!' dedikleri an gibiydi. Margot'un filmde Ken rolündeki partneri Ryan Gosling, bir Oscar adaylığı elde etti, ancak daha sonra yaptığı bir açıklamada Margot ve Greta'nın göz ardı edilmesine değindi.

Ryan ''Barbie yoksa Ken de yok'' dedi

Ryan ''Barbie yoksa Ken de yok'' dedi

Ryan Gosling şunları söyledi: 'Barbie olmadan Ken yok, Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan da Barbie filmi yok. İşte bu tarihi ve küresel çapta kutlanan film için en çok sorumluluk taşıyan iki kişi.' Tam Ken'lik haraket değil mi gerçekten?

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Biz güldük ama Margot Robbie yüksek ihtimalle gülmedi

Biz güldük ama Margot Robbie yüksek ihtimalle gülmedi

Margot ve 'Barbie' yönetmeni Greta Gerwig, Akademi'nin 2024 Oscar adaylıklarını salı günü açıklarken kendilerine sıcak bakmadıklarında muhtemelen gülmediler.

Sence de Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesi soruşturulmalı mı? Yorumlarda buluşalım 👇

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