Oscar'ın Başı Belada: Amerikan Polisi Margot Robbie'nin Soyulması Üzerine Harekete Geçti
Oscar'ın Başı Belada: Amerikan Polisi Margot Robbie'nin Soyulması Üzerine Harekete Geçti
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/24/margot...
Margot Robbie'nin hayranları, onun 'Barbie' rolündeki Oscar adaylığının es geçilmesinden öyle rahatsız ki, hatta polis bu konuda bir soruşturma başlattı. Detaylar aşağıda 👇
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Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesi herkesi sinirlendirdi.
Polis Margot Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesini soruşturacağını duyurdu.
Polisler Robbie'nin Oscar'a aday gösterilmemesinin hırsızlık olduğunu söyledi.
Rylan Gosling'in Ken canlandırmasıyla Oscar'a aday gösterilmesi tuzu biberi oldu.
Ryan ''Barbie yoksa Ken de yok'' dedi
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Biz güldük ama Margot Robbie yüksek ihtimalle gülmedi
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