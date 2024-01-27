Oscar'ın Başı Belada: Amerikan Polisi Margot Robbie'nin Soyulması Üzerine Harekete Geçti

Margot Robbie'nin hayranları, onun 'Barbie'deki performansının Oscar adaylığa layık görülmemesinden oldukça rahatsız. Bu durumu oldukça eğlenceli bir şekilde dile getiren Avustralya'daki Victoria Polis Departmanı, Facebook sayfasında komik bir mesaj paylaştı. Aktör, Queensland, Avustralya'da büyüdü, ki bu Victoria ile çok yakın olmasa da, buradaki polisler açıkça destek veriyor gibi görünüyor.Victoria Polis Departmanı, Salı günü Facebook sayfalarına Margot'un 2023 filmi 'Barbie'deki başrol performansı için Akademi'nin onu aday göstermemesine duydukları rahatsızlığı gösteren eğlenceli bir mesaj paylaştı.