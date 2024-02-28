Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin Yönetmeni Serinin Hayranlarına Yaptığı Sürprizi Açıkladı
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin Yönetmeni Serinin Hayranlarına Yaptığı Sürprizi Açıkladı
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filminin vizyona girmesine sayılı saatler kaldı. Serinin Kanadalı yönetmeni Denis Villeneuve, son dakikaya kadar oyuncu kadrosu listesinde gizlenen Anya Taylor-Joy ile ilgili eğlenceli bir itirafta bulundu. Gelin ünlü yönetmenin o açıklamasına hep birlikte bakalım.
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2021 yılında vizyona giren bilim kurgu ve macera filmi Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki son zamanların en heyecanla beklenen yapımlarından biri.
Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve'un olduğu, oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Zendaya, Christopher Walken, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Josh Brolin ve Javier Bardem'in yer aldığı film için hayranlar nefeslerini tutmuş durumda.
1 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek olan film, birbirinden ilginç tanıtım çalışmaları ile son günlerde epey bir gündemde. Öyle ki vizyona girmesi beklenen başka filmlerde de 'Dune' esintili fragmanlar görüyoruz. Zira bunların hepsi de çok beğeniliyor ve çok konuşuluyor.
Sosyal medyada Yüzüklerin Efendisi gibi devasa ve yıllarca unutulmayacak bir yapım olacağı ifadeleri şimdiden dillerden dillere dolaşıyor. Tabii biz şimdilik Dune'un tanıtım çalışmalarından bir ayrıntıya odaklanalım.
Son zamanlarda filmin tanıtım çalışmaları arasında hayranlar için en büyük sürpriz, Dune'un kadrosuna ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy'un Alia Atreides rolüyle dahil olması oldu.
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Yönetmen Denis Villeneuve ve Dune oyuncu kadrosu, Anya Taylor-Joy'un rolünü gizledi. Son dakikada duyurulan oyuncu kadrosunda Anya'yı çöl esintili manzarada görenler ise şaşkınlığını sosyal medyada dile getirmekten geri duramadı.
Independent'ye yer alan habere göre Hollywood Reporter'a konuşan Kanadalı yönetmen, Hollywood'un dedikoducu doğası yüzünden ünlü oyuncuyu gizlemiş.
Denis Villeneuve yaptığı açıklamada,
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