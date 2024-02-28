Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin Yönetmeni Serinin Hayranlarına Yaptığı Sürprizi Açıkladı

'Taylor-Joy'un Dune 2'de rol aldığını tüm film ekibi olarak gizledik çünkü Hollywood tam bir dedikodu yuvası. Onun Dune hayranları için bir hediye olarak görülmesini istedik. Bunun için de Anya'nın çekimlerini tam bir gizlilik içerisinde Afrika'da gerçekleştirdik. Aslında ekipçe bir deney yapmak istemiştik denilebilir. Bu bilgiyi ne kadar süre saklayabileceğimizi test ettik ve başarılı olduk da. Hayranlar bu hediyeye bayılmış olmalı' dedi.