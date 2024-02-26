Film Sürelerinin Giderek Uzamasına Yönelik Olarak Çıkan Tartışmaya Dune Serisinin Yönetmeni Cevap Verdi!
Film Sürelerinin Giderek Uzamasına Yönelik Olarak Çıkan Tartışmaya Dune Serisinin Yönetmeni Cevap Verdi!
Büyük bir heyecanla beklenen, Denis Villeneuve'un yönettiği Dune 2, filmlerin sürelerinin giderek artması hakkında devam eden bir tartışmanın merkezinde bulunuyor. Başarılı yönetmen Villeneuve bu tartışmalara bir cevap verdi. Detaylar içerikte. 👇
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Denis Villeneuve, Dune serisinin merakla beklenen ikinci filmi Dune 2 ile ilgili olarak sinema dünyasında süregelen bir tartışmanın ortasında yer alıyor.
Arrival ve Blade Runner 2049 gibi önemli yapımların yönetmeni olan Villeneuve şu sıralar yeni filminin tanıtım çalışmalarıyla meşgul.
Timothée Chalamet ve Zendaya gibi yıldızların başrollerini paylaştığı film, 2023'te yaşanan Hollywood grevleri nedeniyle ertelendikten sonra, sonunda 1 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Filmlerin giderek uzaması son zamanlarda sosyal medyada sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Christopher Nolan'ın üç saatlik Oppenheimer’ı ve Martin Scorsese'in üç buçuk saat süren Killers of the Flower Moon filmi gibi yapımlar bu anlamda dikkat çekiyor.
Denis Villeneuve, iki saat kırk altı dakika süren Dune 2'nin süresi hakkında yapılan eleştirilere karşın bu konudaki tartışmaları anlamsız buluyor. Yönetmene göre Warner Bros Pictures'ın filmi kısaltma yönünde bir talebi olmamış, aksine neredeyse tam tersi bir durum söz konusu olmuş.
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Villeneuve, günümüzde uzun filmlere yönelik şikayetlere rağmen genç izleyicilerin aslında uzun filmleri tercih ettiğini savunuyor. Ona göre gençler para ödediklerinde değerli bir içerik bekliyor ve uzun filmler bu beklentiyi karşılıyor.
2023 yılında ABD ve Kanada'da en çok hasılat yapan ilk on filmin ortalama süresinin iki saat yirmi üç dakika olduğu belirtiliyor. Bu, 2020 yılına göre neredeyse otuz dakika daha fazla bir süre.
Villeneuve, Dune serisinin üçüncü bir filmi olup olmayacağına dair sorulara, üçüncü bir film için kesin bir istek olduğunu ancak aceleci davranmak istemediğini belirtti.
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