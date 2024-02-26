Film Sürelerinin Giderek Uzamasına Yönelik Olarak Çıkan Tartışmaya Dune Serisinin Yönetmeni Cevap Verdi!

Büyük bir heyecanla beklenen, Denis Villeneuve'un yönettiği Dune 2, filmlerin sürelerinin giderek artması hakkında devam eden bir tartışmanın merkezinde bulunuyor. Başarılı yönetmen Villeneuve bu tartışmalara bir cevap verdi. Detaylar içerikte. 👇

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