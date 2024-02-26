Sevilen İngiliz Klasiği 'Pride & Prejudice'ın Alternatif Sonu Dönem Filmi Sevenleri Şaşırttı!
Sevilen İngiliz Klasiği 'Pride & Prejudice'ın Alternatif Sonu Dönem Filmi Sevenleri Şaşırttı!
Kaynak: https://collider.com/pride-and-prejud...
2005 yapımı 'Pride & Prejudice' hepimizin severek izlediği bir romantik film. Yakışıklı Mr.Darcy ve asi ruhlu Elizabeth'in hikayesi hepimizin iç çekmesine sebep oldu zamanında. Ancak bu çok sevilen filmin hiçbirimizin bilmediği bir sonu olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar aşağıda 👇
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Bilmeyenler için "Pride and Prejudice" Jane Austen'in klasik romanından uyarlama 2005 yapımı bir romantik film.
2005 yapımı "Pride & Prejudice" filmi, Joe Wright tarafından yönetilen ve klasik Jane Austen romanının en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor ancak çoğu hayranın bilmediği şey filmin iki farklı sonunun olması.
Elizabeth ve babası Bay Bennet arasındaki değişim, Pride & Prejudice'ın Birleşik Krallık versiyonunun son sahnesidir, ancak ABD versiyonu Elizabeth ve Darcy arasındaki romantizmi tamamlamak için ek bir an içerir.
Peki "Pride & Prejudice" filminin orijinal İngiltere sonu nedir?
Bu dokunaklı an, Mr. Bennet'in kızına duyduğu sevgi ve onun kararlarına saygısını yansıtması açısından etkileyici olsa da, filmin yan karakterin tepkisiyle bitirilmesi izleyicilerde tatmin uyandıramadı.
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Pride & Prejudice'ın ABD versiyonu ek bir sahneye sahiptir ve bu sahnede Elizabeth ve Darcy arasındaki romantik ilişkinin gerçekten gelişmeye başladığını görürüz.
İşte filmin o kesilen son sahnesi 👇
Sahne, İngiliz izleyiciler üzerindeki test gösterimlerinde yer aldı, ancak olumsuz geri bildirimlerin ardından kaldırıldı.
Filmin ABD versiyonu fiziksel ifadeyi daha çok ekrana yansıtarak daha çok modern izleyiciye hitap ederken, filmin İngiltere versiyonu Austen'in romanına daha sadıktır.
Birçok kişi Jane Austen'ın eserindeki büyünün, kahramanları arasındaki minimal fiziksel temas üzerine kurduğu epik aşk hikayelerini oluşturma yeteneğinde olduğuna inanıyor.
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Sonuç olarak, filmin hem öpücük sahnesiyle biten versiyonu hem de kesilen versiyonu tatmin edici.
Peki siz hangi versiyonu daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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