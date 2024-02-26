Sevilen İngiliz Klasiği 'Pride & Prejudice'ın Alternatif Sonu Dönem Filmi Sevenleri Şaşırttı!

Filmin orijinali ve ABD versiyonunun iki adet farklı sonu bulunmakta. Filmin kilit noktalarında olan olaylar aynı. Elizabeth (Keira Knightley), Wickham'ın (Rupert Friend) aslında Darcy (Matthew Macfadyen) ile olan husumetinde haksız olduğunu ve Wickham'ın, Darcy'nin 15 yaşındaki kız kardeşini baştan çıkarmaya çalıştığını ve evlilikle birlikte servetini elde etmeyi hedeflediğini keşfeder. Elizabeth ayrıca, Darcy'nin Bingley (Simon Woods) ve Jane'i (Rosamund Pike) ayırmaya yönelik çabalarının kötü niyetli olmadığını da öğrenir, bu da onların sonunda yeniden bir araya gelmelerine yol açar. Elizabeth'in küçük kız kardeşi Lydia (Jena Malone) daha sonra Wickham ile kaçar ve Darcy, Lydia'nın ününü zedeleyecek bir skandalı önlemek için onların düğün masraflarını bile karşılar. Elizabeth, sonunda Darcy'nin gerçek karakterini anladığı için duygularını ona karşı kabul eder ve ikinci teklifini memnuniyetle kabul eder.