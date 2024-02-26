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Sevilen İngiliz Klasiği 'Pride & Prejudice'ın Alternatif Sonu Dönem Filmi Sevenleri Şaşırttı!

Sevilen İngiliz Klasiği 'Pride & Prejudice'ın Alternatif Sonu Dönem Filmi Sevenleri Şaşırttı!

Klasik film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:51

2005 yapımı 'Pride & Prejudice' hepimizin severek izlediği bir romantik film. Yakışıklı Mr.Darcy ve asi ruhlu Elizabeth'in hikayesi hepimizin iç çekmesine sebep oldu zamanında. Ancak bu çok sevilen filmin hiçbirimizin bilmediği bir sonu olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://collider.com/pride-and-prejud...
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Bilmeyenler için "Pride and Prejudice" Jane Austen'in klasik romanından uyarlama 2005 yapımı bir romantik film.

Bilmeyenler için "Pride and Prejudice" Jane Austen'in klasik romanından uyarlama 2005 yapımı bir romantik film.

Filmde Bay ve Bayan Bennet ile beş kızları, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty ve Lydia, 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'nin kırsalında bulunan Longbourn'da yaşarlar. Jane'in zengin bekar Charles Bingley'e aşık olması ve Elizabeth'in Bingley'in arkadaşı Mr. Darcy'ye karşı ilk görüşte antipati duyması, hikayenin temelini oluşturur. Jane'in iyileşme sürecinde, Elizabeth Netherfield'da Jane'i ziyaret eder ve orada, Bay Collins'in Elizabeth'e evlenme teklif etmesi, ancak Elizabeth'in reddetmesi gibi olaylar gelişir. Elizabeth, Jane ve Mr. Darcy'nin ilişkisini sorgularken, Darcy'nin yanında çalışan Teğmen Wickham'ın hikayesi de önem kazanır. Darcy, Elizabeth'e evlenme teklif eder, ancak reddedilir. Daha sonra, Elizabeth ve Darcy arasındaki ilişki gelişir ve sonunda nişanlanırlar. Lydia'nın kaçması ve ardından Wickham ile evlenmesi, hikayenin sonunda bir dönüm noktası oluşturur. Son olarak, Bingley Jane'e evlenme teklif eder ve çift nişanlanır.

2005 yapımı "Pride & Prejudice" filmi, Joe Wright tarafından yönetilen ve klasik Jane Austen romanının en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor ancak çoğu hayranın bilmediği şey filmin iki farklı sonunun olması.

2005 yapımı "Pride & Prejudice" filmi, Joe Wright tarafından yönetilen ve klasik Jane Austen romanının en iyi uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor ancak çoğu hayranın bilmediği şey filmin iki farklı sonunun olması.

Filmin orijinali ve ABD versiyonunun iki adet farklı sonu bulunmakta. Filmin kilit noktalarında olan olaylar aynı. Elizabeth (Keira Knightley), Wickham'ın (Rupert Friend) aslında Darcy (Matthew Macfadyen) ile olan husumetinde haksız olduğunu ve Wickham'ın, Darcy'nin 15 yaşındaki kız kardeşini baştan çıkarmaya çalıştığını ve evlilikle birlikte servetini elde etmeyi hedeflediğini keşfeder. Elizabeth ayrıca, Darcy'nin Bingley (Simon Woods) ve Jane'i (Rosamund Pike) ayırmaya yönelik çabalarının kötü niyetli olmadığını da öğrenir, bu da onların sonunda yeniden bir araya gelmelerine yol açar. Elizabeth'in küçük kız kardeşi Lydia (Jena Malone) daha sonra Wickham ile kaçar ve Darcy, Lydia'nın ününü zedeleyecek bir skandalı önlemek için onların düğün masraflarını bile karşılar. Elizabeth, sonunda Darcy'nin gerçek karakterini anladığı için duygularını ona karşı kabul eder ve ikinci teklifini memnuniyetle kabul eder.

Elizabeth ve babası Bay Bennet arasındaki değişim, Pride & Prejudice'ın Birleşik Krallık versiyonunun son sahnesidir, ancak ABD versiyonu Elizabeth ve Darcy arasındaki romantizmi tamamlamak için ek bir an içerir.

Elizabeth ve babası Bay Bennet arasındaki değişim, Pride & Prejudice'ın Birleşik Krallık versiyonunun son sahnesidir, ancak ABD versiyonu Elizabeth ve Darcy arasındaki romantizmi tamamlamak için ek bir an içerir.

Bu sahne YouTube'da dünya çapında mevcut ve milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir, bu nedenle Birleşik Krallık hayranları da alternatif sonu deneyimleyebilir ve orijinal filmde bu sahnenin çıkarılmasının bir hata olup olmadığına kendileri karar verebilirler.

Peki "Pride & Prejudice" filminin orijinal İngiltere sonu nedir?

Peki "Pride & Prejudice" filminin orijinal İngiltere sonu nedir?

'Pride & Prejudice' filminin orijinal versiyonu, Elizabeth ve babası arasındaki sahne ile son bulur. Elizabeth'in Darcy'e karşı duygularındaki değişimi ve onun fikrini değiştiren eylemlerini anlattığı bu sahnede, babası evliliğe onay verir. Daha önce Mr. Collins'in teklifini reddetmesini desteklemiş olsa da, Elizabeth'in mutluluğunu ve Darcy'ye olan sadakatini gördükten sonra evliliğe razı olur. Filmdeki son sahne, Mr. Bennet'in bu gelişmelerden memnun bir şekilde kahkahalarla güldüğünü gösterir.

Bu dokunaklı an, Mr. Bennet'in kızına duyduğu sevgi ve onun kararlarına saygısını yansıtması açısından etkileyici olsa da, filmin yan karakterin tepkisiyle bitirilmesi izleyicilerde tatmin uyandıramadı.

Bu dokunaklı an, Mr. Bennet'in kızına duyduğu sevgi ve onun kararlarına saygısını yansıtması açısından etkileyici olsa da, filmin yan karakterin tepkisiyle bitirilmesi izleyicilerde tatmin uyandıramadı.

Ton olarak da, Joe Wright'ın 'Pride & Prejudice' filmi, geniş ve epik bir romantizminin olduğu bilinir ve final sahnesi bunu tam olarak yansıtmaz. Ancak, alternatif ABD sonu, Elizabeth ve Darcy'nin yeni kurulan ilişkisinden biraz daha fazlasını isteyenler için kesinlikle tatmin edicidir.

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Pride & Prejudice'ın ABD versiyonu ek bir sahneye sahiptir ve bu sahnede Elizabeth ve Darcy arasındaki romantik ilişkinin gerçekten gelişmeye başladığını görürüz.

Pride & Prejudice'ın ABD versiyonu ek bir sahneye sahiptir ve bu sahnede Elizabeth ve Darcy arasındaki romantik ilişkinin gerçekten gelişmeye başladığını görürüz.

Çift, Darcy'nin Elizabeth'a evlendiğinde ona hangi hitap şekillerini kullanması gerektiğini tartışır. Elizabeth, onun 'tamamen, mükemmel ve kusursuzca mutlu olduğu zamanlarda' ona 'Bayan Darcy' diye hitap etmesini ısrarla belirtir. Ardından, Darcy, Elizabeth'un yüzünü ve dudaklarını öperken ismi birkaç kez tekrarlar, bu esnada Elizabeth ve Darcy filmin geri kalanında veya kaynak romanında (Austen'ın eserlerinin karakteristiği olan) hiç öpüşmez.

İşte filmin o kesilen son sahnesi 👇

Sahne, İngiliz izleyiciler üzerindeki test gösterimlerinde yer aldı, ancak olumsuz geri bildirimlerin ardından kaldırıldı.

Sahne, İngiliz izleyiciler üzerindeki test gösterimlerinde yer aldı, ancak olumsuz geri bildirimlerin ardından kaldırıldı.

Bazıları sahnenin kazara komik olduğunu veya çok yapmacık ve abartılı buldu. Diiğerleri ise gereksiz yere cinselleştirildiğini düşündü. Ancak daha olumlu bir tepki üzerine sahne, Amerikan izleyicilerle daha iyi rezonans sağladığı için filmin ABD gösteriminde korundu.

Filmin ABD versiyonu fiziksel ifadeyi daha çok ekrana yansıtarak daha çok modern izleyiciye hitap ederken, filmin İngiltere versiyonu Austen'in romanına daha sadıktır.

Filmin ABD versiyonu fiziksel ifadeyi daha çok ekrana yansıtarak daha çok modern izleyiciye hitap ederken, filmin İngiltere versiyonu Austen'in romanına daha sadıktır.

ABD sonu Elizabeth ve Darcy'nin aşk hikayesine daha fazla kapanış sağlar ve filmin süresince ustaca oluşturulan romantik gerilime bir çözüm sunar, bu da hiç öpüşme olmadan bir romantik film, normların aksine olduğu için bazıları için hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yol, Austen'in hikayesine daha az sadık olmasına rağmen, film zaten hali hazırda doğru bir uyarlama değil.  Filmde birçok değişiklik yapılmıştır. Kaynak materyale önem verenlere 2005 yapımı beğenilen mini diziyi önerebiliriz.

Birçok kişi Jane Austen'ın eserindeki büyünün, kahramanları arasındaki minimal fiziksel temas üzerine kurduğu epik aşk hikayelerini oluşturma yeteneğinde olduğuna inanıyor.

Birçok kişi Jane Austen'ın eserindeki büyünün, kahramanları arasındaki minimal fiziksel temas üzerine kurduğu epik aşk hikayelerini oluşturma yeteneğinde olduğuna inanıyor.

Bazıları için, onun romanslarındaki çekicilik en ince ve görünüşte en küçük bağlantı anlarında iletebilecekleri kimyanın ve duyguların gelmesinden gelir. Wright'ın Pride & Prejudice'ındaki Elizabeth ve Darcy arasındaki en sevilen etkileşimler, Darcy'nin Elizabeth'e araca binmesine yardım ederken ellerinin sürtmesi gibi daha küçük detaylardır. Yada birbirlerinden uzak durmaya çalışırken paylaştıkları yoğun göz teması gibi.

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Sonuç olarak, filmin hem öpücük sahnesiyle biten versiyonu hem de kesilen versiyonu tatmin edici.

Sonuç olarak, filmin hem öpücük sahnesiyle biten versiyonu hem de kesilen versiyonu tatmin edici.

Filmin orijinal versiyonu, Elizabeth ve Darcy'nin ortaklığının geri kalanını izleyicinin hayal gücüne bırakır ve bu, herkesin katkılarının ne kadar etkili olduğuna dair bir kanıttır.

Peki siz hangi versiyonu daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım 👇

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