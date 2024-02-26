Favori Dizilerini Seç İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
Favori Dizilerini Seç İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!
İzleyecek film bulamıyorsan buraya!
İzlediğin ve favorin olan dizileri seç izlemen gereken filmi söyleyelim!
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1. İlk soru seni biraz zorlayabilir! Bir sitcom seç bakalım.
2. Fantastik bir dizi seç.
3. Sırada tarihi bir dizi seçmek var.
4. Seni asıl zorlayacak soru burda!
5. Peki ya bilimkurgu?
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6. Kore dizisi seçmeden olmaz!
7. Doğa üstü varlıklarla aran nasıl?
8. Burası biraz karışık.
9. Animasyon seçme sırası.
10. Son olarak bir türk dizisi seç ve sonucu gör.
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Mamma Mia!- Julie&Julia- Bridget Jones’s Diary
Les rivières pourpres- The French Connection- Seven
About Time- Little Women- Casablanca
No Time To Die- The Revenant-Miss Peregrine's Home For Peculiar Children
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