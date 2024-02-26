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Favori Dizilerini Seç İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!

Favori Dizilerini Seç İzlemen Gereken Filmi Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 15:01

İzleyecek film bulamıyorsan buraya!

İzlediğin ve favorin olan dizileri seç izlemen gereken filmi söyleyelim!

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1. İlk soru seni biraz zorlayabilir! Bir sitcom seç bakalım.

2. Fantastik bir dizi seç.

3. Sırada tarihi bir dizi seçmek var.

4. Seni asıl zorlayacak soru burda!

5. Peki ya bilimkurgu?

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6. Kore dizisi seçmeden olmaz!

7. Doğa üstü varlıklarla aran nasıl?

8. Burası biraz karışık.

9. Animasyon seçme sırası.

10. Son olarak bir türk dizisi seç ve sonucu gör.

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Mamma Mia!- Julie&Julia- Bridget Jones’s Diary

Mamma Mia!- Julie&Julia- Bridget Jones’s Diary

Sen keyif için film/dizi izleyenlerdensin. Bir şeyler izlerken fazla düşünmemek, kendini izlediğin filmin içine atmak istiyorsun. İzlediğin kurgu evrende bir kaç saatte olsa kafa dinlemen için bu üç film tam da sana göre! İyi seyirler…

Les rivières pourpres- The French Connection- Seven

Les rivières pourpres- The French Connection- Seven

Senin için dizi/film izlemek bulmaca çözmek gibi. Sen izlediğin kurgunun içinde yer almayı, karakterlerle beraber olacakları tahmin etmeyi ya da çözmeyi seviyorsun. Gerilim-polisiye filmler tam da sana göre! İyi seyirler…

About Time- Little Women- Casablanca

About Time- Little Women- Casablanca

Senin için bir filmin/dizinin iyi olabilmesi için içinde aşkı barındırması gerek! Sen aşkın, romantikliğin insanısın. İzlediğin aşk hikayelerine kalbini bırakıyorsun resmen. Aşkı ve tutkuyu her sahnesinde hissedeceğin bu üç film tam sana göre! İyi seyirler…

No Time To Die- The Revenant-Miss Peregrine's Home For Peculiar Children

No Time To Die- The Revenant-Miss Peregrine's Home For Peculiar Children

Senin izlediğin dizi/filmlerde macera olmazsa olmaz! Hep bir sorun çözme, birilerinden kaçma, birilerini kovalama ooo sende ne ararsan var. Sen bir şeyler izlerken yerinde duramayanlardansın, her zaman aktifsin. Senin gibi maceracı bir ruh bu üç filmi izlemeli! İyi seyirler…

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