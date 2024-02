Hayata Bakış Açın Hangi Dizi Karakteriyle Aynı?

How I Met Your Mother’ dan Marshall… Hepimizin bir numaralı adamı. Hepimiz bir dönem Marshall gibi sevgilimiz ya da arkadaşımız olsun istedik. O hem iyi bir eş, hem iyi bir arkadaş hem de iyi bir baba. Marshall’ın en karakteristik özelliği her zaman sadık bir eş olması ve sende bu konuda ona çok benziyorsun. Marshall’ın hayatındaki en önemli kişi Lily ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yok. Zaten efsanevi dizi çiftleri denildiğinde aklına Marshall ve Lily gelmeyen yoktur! Tabi bunda Marshall’ın payı büyük. Onun kocaman kalbi, komikliği, eğlencesi ve kimseye zararı dokunmaması, zekası seni ona benzeten özellikler.