Hayata Bakış Açın Hangi Dizi Karakteriyle Aynı?
Hayata Bakış Açın Hangi Dizi Karakteriyle Aynı?
Hem dizi izlemeyi sevenler hem de test çözmeyi sevenler buraya. 8 soruda ikonikleşmiş dizi karakterlerinden hangisi olduğunu söylüyoruz!
Not: Test sonuçları sizi maziye götürebilir.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seçer misin?
3. Söyle bakalım senin için aşkın tanımı hangisi?
4. Sevdiğin kişinin her şeyini biliyor musun?
5. Kıskançlığını bize tanımlar mısın?
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6. Kendini bir kaç kelime ile tanımla dersek?
7. Stalk konusunda ne kadar iyisin?
8. Bize arkadaş grubunu anlat desek?
9. Bir ilişkin varken başka biriyle flört eder misin?
10. Sence sen evlilik insanı mısın?
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