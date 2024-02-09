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Hayata Bakış Açın Hangi Dizi Karakteriyle Aynı?

Hayata Bakış Açın Hangi Dizi Karakteriyle Aynı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 13:19

Hem dizi izlemeyi sevenler hem de test çözmeyi sevenler buraya. 8 soruda ikonikleşmiş dizi karakterlerinden hangisi olduğunu söylüyoruz! 

Not: Test sonuçları sizi maziye götürebilir.

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını seçer misin?

3. Söyle bakalım senin için aşkın tanımı hangisi?

4. Sevdiğin kişinin her şeyini biliyor musun?

5. Kıskançlığını bize tanımlar mısın?

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6. Kendini bir kaç kelime ile tanımla dersek?

7. Stalk konusunda ne kadar iyisin?

8. Bize arkadaş grubunu anlat desek?

9. Bir ilişkin varken başka biriyle flört eder misin?

10. Sence sen evlilik insanı mısın?

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Sen Hayata Marshall Gibi Bakıyorsun!

How I Met Your Mother’ dan Marshall… Hepimizin bir numaralı adamı. Hepimiz bir dönem Marshall gibi sevgilimiz ya da arkadaşımız olsun istedik. O hem iyi bir eş, hem iyi bir arkadaş hem de iyi bir baba. Marshall’ın en karakteristik özelliği her zaman sadık bir eş olması ve sende bu konuda ona çok benziyorsun. Marshall’ın hayatındaki en önemli kişi Lily ve onun için yapamayacağı hiçbir şey yok. Zaten efsanevi dizi çiftleri denildiğinde aklına Marshall ve Lily gelmeyen yoktur! Tabi bunda Marshall’ın payı büyük. Onun kocaman kalbi, komikliği, eğlencesi ve kimseye zararı dokunmaması, zekası seni ona benzeten özellikler.

Queen B’ nin Varisi Sen Olmalısın!

Bir zamanların efsane dizisi Gossip girl. Sen Yukarı Doğu Yakası’nın yeni kraliçesi olabilir misin? Blair Waldorf bir zamanların entrika kraliçesi. Yaptığın seçimler onun izinden gittiğini gösteriyor. Blair’in zekasını, mükemmeliyetçiliğini kopyalamışsın resmen. Onun planlarının her zaman başarılı olucağını bilmeyen yok! Bir şeyi isterse sadece söylemesi yeterli. Yine isimlerini kalın harflerle yazdıran dizi çiftimiz Blair ve Chuck’ın tutkusu, toksikliği, kıskançlığı ve birbirlerine olan bağlılığında Blair’in payı büyük. Senin aşk hayatınında Blair’den farkı yok gibi.

Görsel İkizlerin Bir Numarası Elena Gilbert!

Bir dönemin efsaneleşmiş serisi olan vampir günlükleri Elena Gilbert’ın yeni ikizi sensin! Gerek kitaplarıyla, gerek dizileriyle bizi kendine bağlayan seride hepimizin zaman zaman yerine geçmek istediğimiz o kız Elena. Masumluğu, güzelliği, fedakarlığı sana en çok benzeyen yönleri. Elena ve Stefan aşkınının mükemmelliği hepimizi ekrana kilitledi. Daha doğrusu biz mükemmel sandık. Çünkü Elena’nın asıl aşkı Stefan’ın abisi Damon’du. Sanırım senin de ilişkilerinde Elena Gilbert imzası var. Elena’nın iki yakışıklı kardeş arasında kalması bizi çıldırttı. Belki de bu yüzden Elena olmak istedik. Diziyi izlemediysen göz atmanı tavsiye ederiz. Zira kendini izleme fırsatını kaçırmamalısın. Yanlış seçimler, yanlış zamanlar fark etmez. Elena en sonunda gerçek aşkıyla birlikte oldu umarız sende de durum böyle olur.

Son Zamanların Takıntılı Karakteri Joe!

You dizisini izlemesek bile hepimizin takıntılarıyla, rahatsız edici derecede başarılı manipülasyonlarıyla bildiğimiz karakterimiz Joe. Aşka olan bakış açın, stalk yeteneğin, kıskançlığın ve çevrene olan davranışlarınla sen hepimizin hayran olduğu bir nevi evimizin sosyopatı Joe’sun. Takıntılı derecede sevgin ve sevginin uzun süreli olmaması Joe ile örtüşen özelliklerinden. Üstüne uzun uzun konuşulabilecek olan karakterimizin çekiciliğinden bahsetmeden olmaz. Eminiz sen de en az Joe kadar çekicisin. Aman dikkat takıntın ve psikolojin çok benzemesin.

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