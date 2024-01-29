Hangi Edebiyatçı Gibi Aşık Oluyorsun?
Hangi Edebiyatçı Gibi Aşık Oluyorsun?
Aşk kimilerine şiir yazdırır, kimilerini yolundan döndürür, kimilerini de solundan eder... Öyle bir büyük bir duygudur ki tarifi olmadığı gibi çaresi de yoktur. Hayattaki en büyük lütuf ya da en büyük zulümdür aşk... Tabii bu durumda her aşığın, aşkı anlatış şekli de yaşayış şekli de bir başkadır. Öylesine kendine has ve özeldir. Peki senin aşkın, aşkı sayfalara sığdıran hangi edebiyatçıya benziyor? Gelin, öğrenelim!
Hazırsanız, test başlıyor...
1. İlk olarak cinsiyetini seç...
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2. Hemen ilk itirafını da alalım: Aşık olunca nasıl biri oluyorsun?
3. Peki ya aşkın rengi... Senin aşkın ne renk?
4. Şimdi de ne kadar yüreklisin görelim... Aşk için nelerden vazgeçersin?
5. Acaba nasıl seviyorsun? Senin sevgin hangisine benziyor, hadi bir gif seç...
6. İkinci itirafın zamanı geldi! İlk aşkını hatırlıyor musun?
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7. Şimdi dürüst ol! Hangisi aşktan büyük?
8. Son olarak, sence aşkların en güzeli hangisi?
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