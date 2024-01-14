Giden misin, Yoksa Kalan mısın?

Giden, daha doğrusu gidebilen sensin... Bu hikayede sen, kalbinin derinliklerinde aşkı hissettiğin halde, yine de yürümeyen bir ilişkinin sonunu getiren kişisin. Aşka, sevgiye, tüm bu duygulara rağmen, gitme kararını verensin. Hikayenin tamamlanmaması, aşkın hikayesinin yarım kalması pahasına, aşkını kalbinin en derin köşesine gömerek, onu tüm kalbinle severken bile gitmek... Kolay mı sanıyorsun?

Fakat sen, hayatın tüm zorluklarına karşı dik durabilen, güçlü bir karakteresin. Hayatın sana sunduğu tüm engellere karşı başını yüksek tutabiliyorsun. İlişkinin sonunun geldiğini gördün ve cesurca, belki de biraz hüzünle, ama yine de kararlılıkla gittin. Kendin için, belki de her ikiniz için bu kararı vermek zorundaydın.

Bazen iki insan da doğru olabilir, hatta her ikisi de mükemmel olabilir. Fakat bu, onların birbirleri için doğru olduğu anlamına gelmez. İşte sizin aşkınız da böyle, belki de biraz acı verici, ama gerçek bir sonla bitti...