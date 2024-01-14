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Giden misin, Yoksa Kalan mısın?

Giden misin, Yoksa Kalan mısın?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.01.2024 - 09:01

Her yiten hikayenin bir gideni bir de kalanı vardır. Kimileri gideni cesaretli bulur, kimileri ise kalanı! Çünkü bazılarımıza göre gitmek zordur, bazılarımıza göre kalmak. Sanıyoruz en zoru severken gitmek ya da kalmak... Sizin hikayenizdeki rolünüzü öğrenmek üzeriyiz. Biliyoruz başrol sizsiniz; peki giden misiniz, yoksa kalan mı? 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz. Cinsiyetini seç...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz. Cinsiyetini seç...

2. Elbette ilişki durumunu da bilmeliyiz! Sevgilin var mı?

2. Elbette ilişki durumunu da bilmeliyiz! Sevgilin var mı?

3. Hadi bir gif seçin. Sizin aşkınız hangisine benziyordu?

4. İşte beklenen soru: Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi?

5. Diyelim ki kavga ettiniz! Sonrasında nasıl barışırdınız?

5. Diyelim ki kavga ettiniz! Sonrasında nasıl barışırdınız?
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6. İtiraf zamanı! Aşık olmanı sağlayacak anahtar kelimeyi merak ediyoruz, seni en çok ne etkiler?

6. İtiraf zamanı! Aşık olmanı sağlayacak anahtar kelimeyi merak ediyoruz, seni en çok ne etkiler?

7. Ne kadar romantiksin görelim! Onunla son kez film izleyeceksiniz, hadi bir film seç...

7. Ne kadar romantiksin görelim! Onunla son kez film izleyeceksiniz, hadi bir film seç...

8. Acını nasıl yaşarsın? Mesela, ayrılıktan sonra ilk ne yaptın?

8. Acını nasıl yaşarsın? Mesela, ayrılıktan sonra ilk ne yaptın?

9. Hayatının seyrini değiştirecek kararları neye göre alırsın?

10. Son olarak canın yandığında kime gidersin? Seni sevene mi, yoksa senin sevdiğine mi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Gidensin...

Giden, daha doğrusu gidebilen sensin... Bu hikayede sen, kalbinin derinliklerinde aşkı hissettiğin halde, yine de yürümeyen bir ilişkinin sonunu getiren kişisin. Aşka, sevgiye, tüm bu duygulara rağmen, gitme kararını verensin. Hikayenin tamamlanmaması, aşkın hikayesinin yarım kalması pahasına, aşkını kalbinin en derin köşesine gömerek, onu tüm kalbinle severken bile gitmek... Kolay mı sanıyorsun?

Fakat sen, hayatın tüm zorluklarına karşı dik durabilen, güçlü bir karakteresin. Hayatın sana sunduğu tüm engellere karşı başını yüksek tutabiliyorsun. İlişkinin sonunun geldiğini gördün ve cesurca, belki de biraz hüzünle, ama yine de kararlılıkla gittin. Kendin için, belki de her ikiniz için bu kararı vermek zorundaydın.

Bazen iki insan da doğru olabilir, hatta her ikisi de mükemmel olabilir. Fakat bu, onların birbirleri için doğru olduğu anlamına gelmez. İşte sizin aşkınız da böyle, belki de biraz acı verici, ama gerçek bir sonla bitti...

Kalansın...

Bu hikayenin geride kalanı, daha doğrusu gidemeyeni sensin... Hala onun gidişine inanamıyor, hikayenizin sona erdiğini kabul etmekte zorlanıyorsun. Sevginin bütün yaraları saramayışı, onun senin yanında olmayışı aklına, mantığına sığmıyor. Bu durum karşısında kendini bir labirentin en karanlık, en ıssız köşesinde hissediyorsun. Ancak unutma ki, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah doğar.

Aşkın acısına dayanacak kadar cesur, onun yokluğunda bile varlığını hissedebilecek kadar tutkulu bir aşıksın. Bu derin duygularıyla, bu romantizmiyle kim senin gibi bir aşığı hayatında istemez ki? 

İçtenlikle dile getirelim, hayat karşına tam da senin hak ettiğin gibi bir aşk çıkarsın. Sevdiğin gibi sevildiğin, her anını dolu dolu yaşayabileceğin bir aşkla hayatın her anını doyasıya yaşa...

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