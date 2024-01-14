Giden misin, Yoksa Kalan mısın?
Giden misin, Yoksa Kalan mısın?
Her yiten hikayenin bir gideni bir de kalanı vardır. Kimileri gideni cesaretli bulur, kimileri ise kalanı! Çünkü bazılarımıza göre gitmek zordur, bazılarımıza göre kalmak. Sanıyoruz en zoru severken gitmek ya da kalmak... Sizin hikayenizdeki rolünüzü öğrenmek üzeriyiz. Biliyoruz başrol sizsiniz; peki giden misiniz, yoksa kalan mı?
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz. Cinsiyetini seç...
2. Elbette ilişki durumunu da bilmeliyiz! Sevgilin var mı?
3. Hadi bir gif seçin. Sizin aşkınız hangisine benziyordu?
4. İşte beklenen soru: Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi?
5. Diyelim ki kavga ettiniz! Sonrasında nasıl barışırdınız?
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6. İtiraf zamanı! Aşık olmanı sağlayacak anahtar kelimeyi merak ediyoruz, seni en çok ne etkiler?
7. Ne kadar romantiksin görelim! Onunla son kez film izleyeceksiniz, hadi bir film seç...
8. Acını nasıl yaşarsın? Mesela, ayrılıktan sonra ilk ne yaptın?
9. Hayatının seyrini değiştirecek kararları neye göre alırsın?
10. Son olarak canın yandığında kime gidersin? Seni sevene mi, yoksa senin sevdiğine mi?
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