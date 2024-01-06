Hangi Astrolog Sana İlaç gibi Gelir?
Hangi Astrolog Sana İlaç gibi Gelir?
Geleceğine ilişkin sorularının yanıtını, aşk yorumlarını ve kariyer heyecanlarını kimden dinlemek istersin? Peki, sence gezegenlerin konumuna ve burcuna göre yıldız haritanı okumasını istediğin astrolog sana uygun mu? Öğrenmenin bir yolu var! Hangi astrolog seni senden iyi tanır söylüyoruz! Yorumlarıyla sana ilaç gibi gelecek ünlü astrolog kim? Hadi öğrenelim!
Hazırsan test başlıyor...
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Astroloğun mutlaka bilmek ister! Hadi bize burcunu söyle!
3. Karakterin hakkında bize bir sır ver! Dostların seni nasıl tanımlar?
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4. Sana en çok benzeyen gifi seç! Kendini nasıl hissediyorsun?
5. Dışarıdan bakıldığında senin için söylenecek ilk şey nedir?
6. Şimdi de bir tatil rotası çiz! Nereye gitmek istersin?
7. Peki, tekrar tekrar izlerim dediğin film serisi hangisi?
8. Son olarak astrologlardan duymak istediği en önemli konuyu bilmeliyiz! Hayattan istediğin şeyi söyle...
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Sana ilaç gibi gelecek astrolog: Hande Kazanova!
Sana ilaç gibi gelecek astrolog: Dinçer Güner!
Sana ilaç gibi gelecek astrolog: Rezzan Kiraz!
Sana ilaç gibi gelecek astrolog: Nuray Sayarı!
Sana ilaç gibi gelecek astrolog: Zeynep Turan!
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