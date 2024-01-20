Hangi Okyanussun?
Hangi Okyanussun?
Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70.9'unu kaplayan okyanuslar, yaklaşık olarak 361.9 milyon kilometrekarelik bir alana sahiptir. Yer yüzündeki en yıkıcı ya da en huzurlu güç şüphesiz ki okyanuslardır. Gelgitleri yaşamlara mal olabilen okyanusların güzelliği görenlerin gözlerini kamaştırır. Her bir okyanusun kendine has bir karakteri olduğuna da inanılır. Peki sizin karakteriniz dünyanın 5 okyanusundan hangisiyle benzer olabilir? Gelin öğrenelim, siz Atlas Okyanusu musunuz, yoksa Pasifik Okyanusu mu? Hint Okyanusu mu, yoksa Arktik Okyanusu mu?
Hazırsanız, başlıyoruz!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz! Hadi cinsiyetini seç...
2. Seni biraz daha yakından tanımamıza izin ver! Seni sen yapan kişilik özelliğin hangisi?
3. Küçük bir maceraya atılacak olsan, hangisini tercih ederdin?
4. Şimdi itiraf zamanı! Dürüst ol ve bize en kötü özelliğini söyle!
5. Peki, önceki hayatında bir hayvan olsaydın bunlardan hangisi olurdun?
6. Sana neyin huzur verdiğini merak ediyoruz. En huzurlu görsel hangisi?
7. Peki, ya içindeki karanlık... Seni rahatsız eden, hatta korkutan bunlardan hangisi?
8. Rotanı belirleme zamanı, haritayı döndür ve bir yer seç! Nerede yaşamak isterdin?
9. Son olarak merak ediyoruz, senin havan hangisi?
Atlas Okyanusu
Hint Okyanusu
Arktik Okyanusu
Pasifik Okyanusu
Güney Okyanusu
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