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Hangi Okyanussun?

Hangi Okyanussun?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.01.2024 - 15:01

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70.9'unu kaplayan okyanuslar, yaklaşık olarak 361.9 milyon kilometrekarelik bir alana sahiptir. Yer yüzündeki en yıkıcı ya da en huzurlu güç şüphesiz ki okyanuslardır. Gelgitleri yaşamlara mal olabilen okyanusların güzelliği görenlerin gözlerini kamaştırır. Her bir okyanusun kendine has bir karakteri olduğuna da inanılır. Peki sizin karakteriniz dünyanın 5 okyanusundan hangisiyle benzer olabilir? Gelin öğrenelim, siz Atlas Okyanusu musunuz, yoksa Pasifik Okyanusu mu? Hint Okyanusu mu, yoksa Arktik Okyanusu mu? 

Hazırsanız, başlıyoruz!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz! Hadi cinsiyetini seç...

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmek isteriz! Hadi cinsiyetini seç...

2. Seni biraz daha yakından tanımamıza izin ver! Seni sen yapan kişilik özelliğin hangisi?

2. Seni biraz daha yakından tanımamıza izin ver! Seni sen yapan kişilik özelliğin hangisi?

3. Küçük bir maceraya atılacak olsan, hangisini tercih ederdin?

3. Küçük bir maceraya atılacak olsan, hangisini tercih ederdin?

4. Şimdi itiraf zamanı! Dürüst ol ve bize en kötü özelliğini söyle!

4. Şimdi itiraf zamanı! Dürüst ol ve bize en kötü özelliğini söyle!

5. Peki, önceki hayatında bir hayvan olsaydın bunlardan hangisi olurdun?

5. Peki, önceki hayatında bir hayvan olsaydın bunlardan hangisi olurdun?

6. Sana neyin huzur verdiğini merak ediyoruz. En huzurlu görsel hangisi?

6. Sana neyin huzur verdiğini merak ediyoruz. En huzurlu görsel hangisi?

7. Peki, ya içindeki karanlık... Seni rahatsız eden, hatta korkutan bunlardan hangisi?

7. Peki, ya içindeki karanlık... Seni rahatsız eden, hatta korkutan bunlardan hangisi?

8. Rotanı belirleme zamanı, haritayı döndür ve bir yer seç! Nerede yaşamak isterdin?

9. Son olarak merak ediyoruz, senin havan hangisi?

Atlas Okyanusu

Atlas Okyanusu

Sen 'Eski Dünya' ile 'Yeni Dünya'yı bir araya getiren, büyük ve derin Atlas Okyanususun! 

Namıdiğer, Atlantik Okyanusu gibi kudretli ve olgunsun! Kendine güvenen ve cesur bir karakterin var. Ayrıca sakin ve huzurlu bir kişiliğe de sahipsin. Özgür ruhlu ve bağımsızsın. Sana zincir vurmak imkansız. Söz dinlemeyi sevmez, kısıtlanmaktan ve baskılardan ise hiç hoşlanmazsın. Herhangi bir şeye doğrudan bağlı olmadan, dünyanın merkezindeymiş gibi yaşamayı seviyorsun. Sen doğuştan bir lidersin!

Hint Okyanusu

Hint Okyanusu

Sen egzotik ve renkli karakterinle insanları büyüleyen Hint Okyanususun!  

Maceracı, gezgin, heyecanlı ve meraklı bir karaktere sahipsin. Zengin bir kültüre, bilgi birikimine ve yüksek zeka düzeyine sahipsin. Denizcilik konusunda bilgili bir kişi olduğuna da hiç şüphemiz yok. Duygusal ve hassas biri olmanın yanında en belirgin özelliğin keskin mizah yeteneğin. İnsanın içini ısıtan sıcacık bir yanın da var! Etrafında seni sevmeyen bir kişi bile olabileceğini sanmıyoruz. Sen insanın içini ısıtırsın...

Arktik Okyanusu

Arktik Okyanusu

Sen soğuk ve sakin, kimi zaman da buz gibi duruşunla ulaşılmaz Arktik Okyanususun! 

Soğuk duruşunun ardındaki sırrı çözmek bir hayli zor! Ancak senin namıdiğer Kuzey Buz Denizi gibi suyun altında kalmış görünmeyen, hassas ve sevgi dolu bir yapın var. Fakat dışarıdan bakıldığında sabırlı ve soğukkanlı bir karaktere sahipsin. Aynı zamanda doğanın hassasiyetini temsil ediyorsun. Çevresel koruma konusunda duyarlı ve farkındalığı yüksek bir kişiliğin var. Bu yüzden etrafındaki herkese koşulsuz şartsız yardım ediyorsun. Sen dokunduğun her yeri güzelleştiriyorsun...

Pasifik Okyanusu

Pasifik Okyanusu

Sen, dünyanın en büyük ve en aktif okyanusu Pasifik Okyanususun!  

Namıdiğer Büyük Okyanus gibi bir yanın sakin ve dingin, bir yanın daima dinamik ve enerjiksin. Aynı zamanda çok kültürlü ve hoşgörülü bir kişiliğe sahip olabilir. Herkesle anlaşabilecek, uyum sağlayabilecek bir kişiliğin var. Bu yüzden girdiğin her ortamda fark ediliyorsun. Sakinliğine ve bu naif görüntüne kanmak ise şaşkınlık olur! Zira senin içinde deniz altı volkanlarını ve sismik aktiviteyi temsil eden bir güç var. Karakterindeki güç ve yenilmezliğin sebebi de bu! Asil bir havan var.

Güney Okyanusu

Güney Okyanusu

Sen, dış dünyadan izole ve kendine dönük yalnızlığı seven Güney Okyanususun!  

Namıdiğer, Antarktika Güney Kutbu gibi çevresini saran tüm kötülüklerden kendini koruyacak güce ve kudrete sahipsin. Buna rağmen mütevazi ve gizemli bir karakterin var. Çoğu zaman soğuk ve izole görünsen de seni tanıyanlar için mucizelerle dolusun. Sessiz ve huzurlu yapının ardında gizlenen dayanıklı ve eğlenceli birisin. Zihinin yoğun düşünceler, kalbin ise sevgi dolu. Senin dışındaki buzu kırabilen kişi kendini hayatının sonuna kadar şanslı hisseder.

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