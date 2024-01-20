Hangi Okyanussun?

Sen, dünyanın en büyük ve en aktif okyanusu Pasifik Okyanususun!

Namıdiğer Büyük Okyanus gibi bir yanın sakin ve dingin, bir yanın daima dinamik ve enerjiksin. Aynı zamanda çok kültürlü ve hoşgörülü bir kişiliğe sahip olabilir. Herkesle anlaşabilecek, uyum sağlayabilecek bir kişiliğin var. Bu yüzden girdiğin her ortamda fark ediliyorsun. Sakinliğine ve bu naif görüntüne kanmak ise şaşkınlık olur! Zira senin içinde deniz altı volkanlarını ve sismik aktiviteyi temsil eden bir güç var. Karakterindeki güç ve yenilmezliğin sebebi de bu! Asil bir havan var.