Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?

Hayatımızda bu kadar sinirli ve sabırsız birini daha önce hiç görmedik. Seninle birlikteyken, sinirlerimiz adeta çıldırmaya başlıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, sadece seninle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu kadar sinirli olmanın sana ne gibi bir faydası olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Sinirlerinle başa çıkmak için bir yol bulman gerekiyor, yoksa bu durum seni de dostlarını da bir hayli yoracak. Bu kadar sinirli olmak, sadece senin değil, etrafındakilerin de enerjisini alıp götürüyor.

Sende sabrın 'S'si yok diyerek belki de hafif bir tabir kullanıyoruz. Lakin bu durumu daha ciddiye alman gerekiyor. Bu kadar sinirli olmanın sebebini bulup, üzerinde çalışman gerekiyor. Unutma, sabır sadece bir erdem değil, aynı zamanda hayatın zorluklarına karşı bir kalkan. Kendi iç huzurunu bulmak ve etrafındakilere de huzur vermek için sabırlı olmayı öğrenmelisin. Senin dünya tatlısı bir insan olduğunu herkesin görmesine izin vermelisin. Biz sana inanıyoruz, yolun açık olsun!