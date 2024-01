Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?

Büyük bir merakla, hayatının her adımında sinirle nasıl dans ettiğini, nasıl bir denge kurduğunu öğrenmek istiyoruz. Her gün, her saat, hatta her dakika, bu karmaşık ve zorlu duygularla nasıl başa çıktığını anlamaya çalışıyoruz. Bu, bir labirentin içinde kaybolmuşçasına, her dönemeçte beklenmedik bir sorunla karşılaşmak gibi bir durum. Her adımda yeni bir sorun, her dönemeçte yeni bir zorluk... Sahi bu sinirle yaşamanın özel bir stratejisi var mı? Yoksa kendini hasta edersin.

Tabii henüz üçüncü sorudan pes etmenin bir diğer nedeni senin bir savaşçı olman. Dünyaya saygı ve düzeni getireceğine inanamam çok hoş. Lakin bu kolay olmayacak. Sen yine de biraz sinirine hakim olmaya çalış, hayatta daha neler var neler... Bizim derdimizse sensin elbette, sinir beyin hücrelerine zarar verir. Sakin ol, senin gibi insanlar bize lazım.