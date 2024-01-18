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Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?

Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.01.2024 - 09:01

Sabrınızı test ediyoruz! Sahi, sabırlı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Peki, ya gün boyu beklenmedik olaylarla karşılaşsanız? Yüksek sesten hakarete, kavgadan kaosa, hijyen kurallarının ötesinde hareketlerden ruh sağlığınıza zarar verecek travmalara ne kadar dayanabilirsiniz? Bakalım 10'uncu soruya kadar dayanabilecek misiniz? Gelin görelim! 

Hazırsanız, başlıyoruz... Lütfen ekranı yumruklamayınız!

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1. Basit bir soru ile başlayalım! İnternetten aldığın iadesiz ürün hiç de göründüğü gibi gelmedi, sinirlenir misin?

1. Basit bir soru ile başlayalım! İnternetten aldığın iadesiz ürün hiç de göründüğü gibi gelmedi, sinirlenir misin?
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Sende Sabrın 'S'si Bile Yok!

Hayatımızda bu kadar sinirli ve sabırsız birini daha önce hiç görmedik. Seninle birlikteyken, sinirlerimiz adeta çıldırmaya başlıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp, sadece seninle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu kadar sinirli olmanın sana ne gibi bir faydası olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Sinirlerinle başa çıkmak için bir yol bulman gerekiyor, yoksa bu durum seni de dostlarını da bir hayli yoracak. Bu kadar sinirli olmak, sadece senin değil, etrafındakilerin de enerjisini alıp götürüyor. 

Sende sabrın 'S'si yok diyerek belki de hafif bir tabir kullanıyoruz. Lakin bu durumu daha ciddiye alman gerekiyor. Bu kadar sinirli olmanın sebebini bulup, üzerinde çalışman gerekiyor. Unutma, sabır sadece bir erdem değil, aynı zamanda hayatın zorluklarına karşı bir kalkan. Kendi iç huzurunu bulmak ve etrafındakilere de huzur vermek için sabırlı olmayı öğrenmelisin. Senin dünya tatlısı bir insan olduğunu herkesin görmesine izin vermelisin. Biz sana inanıyoruz, yolun açık olsun!

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2. Toplu taşımada bağıra çağıra telefon görüşmesi yapan o kişiye, sinirlenir misin?

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Kalabalığa Girmesen İyi Edersin!

Bir kalabalığın içine dalmadan önce bir kez daha düşünmeni öneririz. İkinci soruda elenmiş olman, belki de biraz daha dikkat ve özen gerektirdiğini gösteriyor. Ancak bu, asla bir başarısızlık değil, sadece bir öğrenme fırsatı. Senin insanların işte tam da böyle olduğunu kabul etmen gerekebilir. 

Toplum içinde yaşarken biraz öfke kontrolüne ihtiyaç duyabilirsin, çünkü hayatın her alanında karşına çıkan engeller ve zorluklar karşısında sakin kalmak, her zaman daha iyi sonuçlar doğurur. 

Unutma, herkesin kötü bir günü olabilir ve önemli olan, bu durumları nasıl yönettiğindir. Kendine biraz zaman ver, derin bir nefes al ve tekrar denemeye hazır olduğunda geri dön. Bu sefer daha iyi bir sonuç alacağından eminiz. Bu, sadece bir oyun ve hayatın gerçekleri karşısında sakin kalmayı öğrenmek, her zaman kazanılan en büyük ödüldür. Öfke kontrolü de büyük bir erdem ve bilgelik gerektirir. Evet, bu zor ama senin için mümkün.

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3. Yeni sezonunu merakla beklediğin dizinin ilk bölümünü izliyorsun. Bir anda ortaya çıkan reklamlara sinirlenir misin?

3. Yeni sezonunu merakla beklediğin dizinin ilk bölümünü izliyorsun. Bir anda ortaya çıkan reklamlara sinirlenir misin?
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Bizden Söylemesi, Bu Sinirle Yaşanmaz!

Büyük bir merakla, hayatının her adımında sinirle nasıl dans ettiğini, nasıl bir denge kurduğunu öğrenmek istiyoruz. Her gün, her saat, hatta her dakika, bu karmaşık ve zorlu duygularla nasıl başa çıktığını anlamaya çalışıyoruz. Bu, bir labirentin içinde kaybolmuşçasına, her dönemeçte beklenmedik bir sorunla karşılaşmak gibi bir durum. Her adımda yeni bir sorun, her dönemeçte yeni bir zorluk... Sahi bu sinirle yaşamanın özel bir stratejisi var mı? Yoksa kendini hasta edersin.

Tabii henüz üçüncü sorudan pes etmenin bir diğer nedeni senin bir savaşçı olman. Dünyaya saygı ve düzeni getireceğine inanamam çok hoş. Lakin bu kolay olmayacak. Sen yine de biraz sinirine hakim olmaya çalış, hayatta daha neler var neler... Bizim derdimizse sensin elbette, sinir beyin hücrelerine zarar verir. Sakin ol, senin gibi insanlar bize lazım.

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4. Şimdi de iş görüşmesindesin, IK sorularını soruyor. Fakat son derece laubali bir şekilde ve tükürerek konuşuyor, sinirlenir misin?

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E Buna Sinirlenmemek Elde Değildi!

Elbette bu olaya sinirlenmemek elde değildi. İş görüşmesi denilen resmi ve ciddi bir ortamda, bu tür bir durumla karşılaşmak gerçekten de can sıkıcı olmalı. Üstelik bu durumun seninle hiçbir alakası yok. Kendine bir bak, ne kadar da profesyonel ve işine odaklı birisin. İş görüşmesinde bu tür bir durumla karşılaşmak? Bu, hiç de hoş bir durum değil ve elbette ki senin hak ettiğin bir durum da değil. 

Oysa sen konu iş hayatı olana kadar sakin ve sinirleri alınmış birisin. Ancak unutma ki, senin değerin, karşına çıkan bu tür olumsuz durumlarla ölçülmez. Laubali insanların motivasyonunu düşürmesine izin verme. Bu deneyimi bir kenara bırak ve kendine olan güvenini kaybetme. Sen, her zaman daha iyisini hak ediyorsun! Diğer kişiler ise kendi davranışlarıyla ancak kendi saygınlıklarını ortaya koyuyor.

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5. Sevgilinle önemli bir konuşma yapıyorsun, içini döktüğün uzun bir mesaj atıyorsun ve o "yazıyor" görünüyor... Dakikalar geçiyor, WhatsApp'tan çıkıyor ve mesaj yok! Sinirlenir misin?

5. Sevgilinle önemli bir konuşma yapıyorsun, içini döktüğün uzun bir mesaj atıyorsun ve o "yazıyor" görünüyor... Dakikalar geçiyor, WhatsApp'tan çıkıyor ve mesaj yok! Sinirlenir misin?
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Sendeki Sinir Değil, Bir Öfke Hali...

Bir an dur ve nefes al. Kendini bir öfke fırtınasının içinde bulduğunu hissediyorsun, değil mi? İşte tam da bu noktada kendine biraz zaman tanıman gerekiyor. Biliyoruz, beklemek zor, özellikle de sevdiğinden bir mesaj beklerken. Ancak belki de o, sadece doğru zamanı kolluyor. Belki de seninle konuşmak için mükemmel anı bekliyor.

Sevgilinle ilgili sabırsızlık duygusu, anlaşılır bir durum. Ama unutma ki, sabır aşkın en önemli bileşenlerinden biri. Belki de bu bekleyiş, ilişkinizi daha da güçlendirecek bir süreçtir.

Öfke ise sana zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kendini bu tür olumsuz duyguların esiri yapma. Unutma, öfke sadece seni yıpratır, ilişkini değil. Kendine biraz zaman tanı, hayatın kaosu içinde sinirlenmeden kalan o tatlı kişi ol. Senin naif ve hassas kişiliğine de bu yakışır.

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6. Sıkışık trafikte, yakın takipte bir sürücü uzunları yakıyor ve selektör yapıyor, sinirlenir misin?

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Bu Kadar Dayanmanı Bile Beklemiyorduk!

Haydi itiraf et, bu durumu defalarca yaşadın, değil mi? Trafikte sabırlı olmak neredeyse imkansız bir beceri haline geldi. Yoğun iş temposu, bitmek bilmeyen toplantılar ve sonrasında trafikte geçirdiğimiz uzun saatler... Bütün bu stresli anların üstüne bir de yakın takipte uzunları yakıp selektör yapan bir sürücü eklenince, işte o zaman sabrımızın sınırlarını zorlamamak elde değil.

Özellikle büyük şehirlerde trafikte geçirdiğimiz zamanın çoğunda, adeta bir sabır sınavından geçiyoruz. Evet, belki de bu kadar dayanabileceğini hiç beklemiyorduk. Ancak yüksek başarı oranın nedeniyle seni tebrik ederiz. Artık biliyoruz ki sen de bu yola çıkana kadar şeker gibi bir insandın. Günlük yaşantında sakin ve serinkanlı olduğundan eminiz. Yine de yalnız başına trafiğe çıkmayı tercih etmesen iyi edersin. Yanında sinirlenmeni engelleyecek biri olsa iyi olur. Öyleyse biz sana iyi yolculuklar dileyelim, sinirlerini serbest bırak. Artık anksiyetelerin geride kalsın.

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7. Diyelim ki buz gibi havada sıcacık bir duş aldın, duştan çıktın, bornozunu giydin ve tam da bu sırada ev arkadaşın yüzüne boya dolu bir su balonu attı. Bu şakaya sinirlenir misin?

7. Diyelim ki buz gibi havada sıcacık bir duş aldın, duştan çıktın, bornozunu giydin ve tam da bu sırada ev arkadaşın yüzüne boya dolu bir su balonu attı. Bu şakaya sinirlenir misin?
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Sanıyoruz Artık Bir Ev Arkadaşın Yok!

Bir ev arkadaşı hayatınızı neşelendirebilir, destek olabilir ve bazen de sinirlerinizi zıplatabilir. Ancak bu seferki durum, ev arkadaşlığından çok daha fazlasıydı. O kadar sinirlendin ki, belki de artık bir ev arkadaşın olmayacak. Bu soğuk kış gününde, duştan yeni çıkmış, üzerinde sadece bir havluyla dolaşan bir insana yapılan eşek şakası, kabul edilemez bir durum.

Yüzün kıpkırmızı, nefesin kesilmiş, kalbin hızla atıyor. Gözlerin dolu dolu, sinirlerin tam da tepende. Evet, sinirlenmene hak veriyoruz. Ama yine de, 10. soruyu görememene üzüldük. Belki de o soru, bu sinir krizini bir nebze hafifletebilirdi. Belki de o soru, bu tüm olayı unutturabilirdi. Ama ne yazık ki, şimdi sadece sinirlerin ve soğuk bir vücut var. Ve belki de bir daha asla olmayacak bir ev arkadaşı... 

Bu arada sorularımıza tahammülün için sabrını takdir etmeden geçmeyelim! Doğru kişilerin yanında sinirleri alınmış, aklı başında ve değer yargıları olan birisin. Belki de bu bir fırsattır yalnız yaşamak sana iyi gelebilir.

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8. Peki, önemli bir davete katılacaksın! Günlerdir bunun için hazırlandın ve şimdi süpersin! Birden kapı çalıyor, kayınvaliden sürpriz yapıyor, sinirlenir misin?

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Bir Anda Tüm Kapılar Kapandı, Şimşekler Çaktı!

Orada olmasak da biliyoruz ki bir anda tüm kapılar sevgili kayınvalidenin suratına kapandı... Böylesine bir durumla karşılaşacağını hiç düşünmemiştin, değil mi Günlerdir, hatta haftalar boyu beklediğin, her detayını titizlikle planladığın bu davetin, tam da en heyecanlı noktasında sabote olması, kabul edilebilir gibi değildi. 

Öfkenin doruklarına çıkmış olmalısın. Adeta bir volkan gibi içinde biriken öfke, sabırsızlık ve hayal kırıklığı bir anda patlamış olmalı. Bu kadar emek vermişken, bu kadar sabırla beklemişken, seni 10. soruyu görmekten alıkoyan her kim olursa olsun, sinirlenmek hakkındı. Oysa sen pamuk gibi birisin. Konu kişisel sınırlar olana kadar her türlü saçmalığa tahammül ediyorsun. Biz seni takdir ettik vallahi, tebrikler! Ne diyelim, öfkeden ve sinirden uzak yasayabilmek için ilişkilerini de yasal bağlarla hayatına dahil olan akrabalarını da daha iyi seçmeye çalış. Çünkü sinirli olmadığında harika birisin.

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9. Tam bir şey anlatıyorsun, bu sırada biri sözünü kesiyor ve sen orada yokmuşsun gibi davranıyor, sinirlenir misin?

9. Tam bir şey anlatıyorsun, bu sırada biri sözünü kesiyor ve sen orada yokmuşsun gibi davranıyor, sinirlenir misin?
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Upps Sanıyoruz Birileri Kırmızı Çizgiyi Geçti!

Vay canına, görünen o ki birileri sonunda kırmızı çizgiyi aşmış ve kuralları çiğnemiş! 

Sözünü kesmek!.. Kabul edelim ki, bu ciddi bir saygısızlık ve bu tür bir davranışı kim yaparsa yapsın, hoş karşılayamazdın. Bu durumda sinirlenmeni anlamakta zorlanmayız, hatta seninle aynı duyguları paylaşıyoruz. Ancak belki de yine de biraz derin nefes almak iyi bir seçenek olabilirdi. Çünkü gözlerinin parladığını ve yüzünün kızardığını hissediyoruz. Tansiyonunu biraz düşürmeye çalışsan iyi edersin. 

Sorularımıza gösterdiğin derin sabrı da azımsamamak gerek! Güçlü bir insan olduğun her halinden belli. Lakin konu saygısızlık olunca daha fazla tahammül edemiyorsun. Seni tebrik ediyoruz, sabrının sonu selamettir...

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10. Son olarak biri senden izinsiz evine girdi ve kişisel eşyalarını kullandı! Sinirlenir misin?

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Sonunda Sen Bile Sinirlendin!

Yalnızca bir adım kala... Neredeyse zirveye ulaşacaktın. Ancak, sonunda senin bile sinirlerin gerildi. Sanki bir yüzme maratonunda, kıyıya varmak üzereyken, son bir hamleyle kıyıya ulaşamamış gibi hissettin. Bu da seni daha fazla kızdırmış olsa gerek. Ama son soruyu görecek kadar sakin, sinirleri alınmış ve tahammüllü olmadığın anlaşıldı. Tabii bu durum senin başarını gölgelemiyor.

Evet, belki biraz sinirliydin, belki biraz gergindin. Lakin senin başarını küçültmüyor, aksine daha da büyütüyor. Çünkü sen, her şeye rağmen, sonuna kadar mücadele ettin. Ve bu yüzden seni kutluyoruz. Kimseye 'sinirli' demek istemeyiz, fakat yine de senin biraz gergin olduğunu söylemekten çekinmiyoruz. Çünkü bu gerilim, senin başarının bir parçası. Ve bu gerilim, seni daha da güçlü kılıyor. Tebrikler...

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Tebrikler, Sabır Taşı Olsa Çatlardı!

Tebrikler, Sabır Taşı Olsa Çatlardı!

Ulvi bir kişilik olmalısın. Bilge bir Budist gibi derin düşünme ve meditasyon sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde tüm bu olanlara sinirlenmeden duramazdın. Öyle ki sen hayatın tüm karmaşasına rağmen sinirlerin çeliktenmiş gibi duruşunu koruyorsun. Günlük yaşamın stresine, telaşına rağmen sen pamuk gibi yumuşacık, çiçek gibi hassas bir insansın. Seninle dost olanlar, bu eşsiz özelliğinden dolayı kendilerini şanslı hissediyor olmalılar. 

Doğuştan gelen bu sakinliğin ve sabrın, sanki sinirlerini aldırmışçasına huzurlu bir aura yayıyor. İnsanlar senin yanında olmaktan, bu huzur dolu atmosferi tecrübe etmekten keyif alıyorlar. Ne diyebiliriz ki, keşke hepimizin içinde bir parça senin sabrından, sakinliğinden bulunsaydı. Senin gibi çelikten sinirlere ve pamuk gibi bir kalbe sahip olmak, hayatın tüm zorluklarını gülümseyerek karşılamak ne güzel olurdu...

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