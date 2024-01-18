Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?
Sinirlerine Hakim Olabilecek misin?
Sabrınızı test ediyoruz! Sahi, sabırlı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Peki, ya gün boyu beklenmedik olaylarla karşılaşsanız? Yüksek sesten hakarete, kavgadan kaosa, hijyen kurallarının ötesinde hareketlerden ruh sağlığınıza zarar verecek travmalara ne kadar dayanabilirsiniz? Bakalım 10'uncu soruya kadar dayanabilecek misiniz? Gelin görelim!
Hazırsanız, başlıyoruz... Lütfen ekranı yumruklamayınız!
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1. Basit bir soru ile başlayalım! İnternetten aldığın iadesiz ürün hiç de göründüğü gibi gelmedi, sinirlenir misin?
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Sende Sabrın 'S'si Bile Yok!
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2. Toplu taşımada bağıra çağıra telefon görüşmesi yapan o kişiye, sinirlenir misin?
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Kalabalığa Girmesen İyi Edersin!
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3. Yeni sezonunu merakla beklediğin dizinin ilk bölümünü izliyorsun. Bir anda ortaya çıkan reklamlara sinirlenir misin?
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Bizden Söylemesi, Bu Sinirle Yaşanmaz!
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4. Şimdi de iş görüşmesindesin, IK sorularını soruyor. Fakat son derece laubali bir şekilde ve tükürerek konuşuyor, sinirlenir misin?
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E Buna Sinirlenmemek Elde Değildi!
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5. Sevgilinle önemli bir konuşma yapıyorsun, içini döktüğün uzun bir mesaj atıyorsun ve o "yazıyor" görünüyor... Dakikalar geçiyor, WhatsApp'tan çıkıyor ve mesaj yok! Sinirlenir misin?
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Sendeki Sinir Değil, Bir Öfke Hali...
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6. Sıkışık trafikte, yakın takipte bir sürücü uzunları yakıyor ve selektör yapıyor, sinirlenir misin?
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Bu Kadar Dayanmanı Bile Beklemiyorduk!
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7. Diyelim ki buz gibi havada sıcacık bir duş aldın, duştan çıktın, bornozunu giydin ve tam da bu sırada ev arkadaşın yüzüne boya dolu bir su balonu attı. Bu şakaya sinirlenir misin?
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Sanıyoruz Artık Bir Ev Arkadaşın Yok!
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8. Peki, önemli bir davete katılacaksın! Günlerdir bunun için hazırlandın ve şimdi süpersin! Birden kapı çalıyor, kayınvaliden sürpriz yapıyor, sinirlenir misin?
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Bir Anda Tüm Kapılar Kapandı, Şimşekler Çaktı!
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9. Tam bir şey anlatıyorsun, bu sırada biri sözünü kesiyor ve sen orada yokmuşsun gibi davranıyor, sinirlenir misin?
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Upps Sanıyoruz Birileri Kırmızı Çizgiyi Geçti!
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10. Son olarak biri senden izinsiz evine girdi ve kişisel eşyalarını kullandı! Sinirlenir misin?
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Sonunda Sen Bile Sinirlendin!
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Tebrikler, Sabır Taşı Olsa Çatlardı!
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