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2018'de İmamoğlu Ona Destek Olmuştu: Şimdiyse Muharrem İnce İmamoğlu Mitingine Katıldı

2018'de İmamoğlu Ona Destek Olmuştu: Şimdiyse Muharrem İnce İmamoğlu Mitingine Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.03.2025 - 16:27

2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan biri de Muharrem İnce'ydi hatırlarsanız. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'ye destek olmak için Beylikdüzü'nden yola çıkmış ve tekne ile Maltepe'ye miting alanına gitmişti. Bugünse Ekrem İmamoğlu için Maltepe'de miting gerçekleştiriliyor. Muharrem İnce de İmamoğlu'na destek vermek için 2018'de İmamoğlu'nun yapmış olduğu gibi deniz yolu ile Maltepe'ye gitti. İki video bir araya getirilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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23 Mart'ta tutukluluğuna karar verilen Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde.

23 Mart'ta tutukluluğuna karar verilen Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde.

Vatandaşlar İmamoğlu'na destek olmak için günlerdir İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında yürüyüşler gerçekleştirirken bugünse Maltepe'de miting yapıldı. Açıklanan ilk verilere göre iki milyonu aşkın vatandaşın alanda olduğu aktarıldı. Miting sürmeye devam ederken sosyal medyada da paylaşımlarla gündeme geliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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