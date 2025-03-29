2018'de İmamoğlu Ona Destek Olmuştu: Şimdiyse Muharrem İnce İmamoğlu Mitingine Katıldı

2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan biri de Muharrem İnce'ydi hatırlarsanız. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'ye destek olmak için Beylikdüzü'nden yola çıkmış ve tekne ile Maltepe'ye miting alanına gitmişti. Bugünse Ekrem İmamoğlu için Maltepe'de miting gerçekleştiriliyor. Muharrem İnce de İmamoğlu'na destek vermek için 2018'de İmamoğlu'nun yapmış olduğu gibi deniz yolu ile Maltepe'ye gitti. İki video bir araya getirilerek sosyal medyada paylaşıldı.