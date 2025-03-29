Ekrem İmamoğlu'nun Yapay Zeka ile Vatandaşlara Konuşma Yaptığı Video Yayınlandı

Yapay zeka ile İmamoğlu'nun konuşmasının ses ve görüntü olarak canlandırıldığı bu çalışma etkileşimlerin odağı oldu. Yapay zeka ile her geçen gün daha da profesyonel sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!