Ekrem İmamoğlu'nun Yapay Zeka ile Vatandaşlara Konuşma Yaptığı Video Yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun Yapay Zeka ile Vatandaşlara Konuşma Yaptığı Video Yayınlandı
Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Tutukluluğu devam ederken, protestolar ve mitingler de devam etmekte. Bugün İstanbul Maltepe'de de büyük bir protesto gösterisi hazırlanmıştı. Protesto gösterilerinden görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse Ekrem İmamoğlu için yapay zeka ile hazırlanan bir video gündemde.
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İmamoğlu, yapay zeka ile destekçilerine böyle seslendi 👇
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Günlerdir devam eden İmamoğlu'na destek yürüyüşlerine gencinden yaşlısına birçok vatandaş katılıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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