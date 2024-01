10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?

Sen bir empati ustasısın! Sanki insanların içini görüyorsun. Üstelik her şeyi anlıyor, duyuyor ve gözlerinle her detayı yakalıyorsun. Seninle birlikteyken, gizli bir plan yapmak ya da anlamadığın bir düzen oluşturmak adeta imkansız. Seninle her şey açık ve net, her şey anlaşılır hale geliyor.

Doğuştan gelen empati yeteneğin herkesin duygusal durumunu anında anlamanı sağlıyor. İletişim becerilerin, insanları rahatlatıyor ve onları açılmaya teşvik ediyor. Motivasyonun ise, her zaman en yüksek seviyede. Bu özelliklerinle, hayatta başarısız olma ihtimalin yok gibi görünüyor.

Olayları birleştirme yeteneğin, her durumu anlamlandırmanı ve düzeni sağlamanı mümkün kılıyor. Duygularını yönetme konusunda da bir uzmansın. Bu, senin her zaman etrafında olup bitenin farkında olmanı sağlıyor. Her zaman ne olup bittiğini biliyor, her şeyin mantığını çözüyorsun.

Duyguların ve mantığın arasında kusursuz bir denge kuruyorsun. Bu da hayata bakış açını mükemmel hale getiriyor. Böylesi bir duygusal zekaya sahip olmak bir lütuf olmalı.