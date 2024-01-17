10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?

Sen kendini duygusal bir labirentte gibi hissediyorsun! Sanki kalbinle beynin arasında bir denge kurmakta zorlanıyorsun. Bazen en beklenmedik anlarda, aşk ve mantığın çarpışmasıyla karşı karşıya kalıyorsun ve bu durum, hayatının kontrolünü elinden alıyor gibi hissettiriyor.

İlişkilerinde genellikle düzeni sağlayan taraf olman, belki de düzenli bir hayatı tercih etmenle alakalı olabilir. İlişkilerinde belirli bir düzen ve istikrar arıyor, bu düzeni sağlamak için çaba gösteriyorsun. Bu özelliğin, ilişkilerindeki uyumu ve dengeli bir yapıyı korumana yardımcı oluyor. Fakat sorunlar karşısında motivasyonunu hızla kaybettiğin anlarda işler sarpa sarabiliyor. Ayrıca empati yapmak da senin için pek kolay olmuyor.

İşler yolundayken harika birisin! Lakin duygusal anlamda zorlaşan süreçleri kontrol etmekte zorlanabilirsin. Her ne kadar bazen duygularınla mücadele etmekte zorlansan da, bu senin hayatının bir parçası ve sen bu durumla başa çıkmayı biliyorsun. Duygularına daha fazla hakim olmalı, motive olmanın yollarını bulma ve empati kurmaya çabalamalısın.