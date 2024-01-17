10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?
10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?
İletişim yetenekleriniz, öz yönetim, öz farkındalık, sosyal farkındalık, ilişki yönetimi ve motivasyonunuzla doğrudan bağlantılı olan duygusal zekanızı ölçüyoruz!
IQ seviyesi kadar önemli fakat çoğu zaman buzdağının görünmeyen yüzü olarak nitelendirilen EQ (duygusal zeka), ilişkileriniz ve düşünce biçiminiz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
Peki, sizin duygusal zekanız kaç? Gelin, Freud tarafından 'ID' olarak değerlendirilen 'alt beyninizi' yani hayata karşı bakış açınızı keşfedelim. Bakalım sizin EQ puanınız kaç?
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. Mezun olduktan sonra aylarca iş başvurusu yaptın. Sonunda beklediğin fırsat geldi ve çok istediğin bir şirketin ilgilendiğin pozisyonu için iş görüşmesine çağırıldın. Fakat işler yolunda gitmedi, ne yaparsın?
2. Görüntüsü seni bir hayli etkileyen o kişiyle ilk randevu için hazırsın. Onu tanımak için neye odaklanırsın?
3. Yakın bir dostun evlilik arifesinde üzücü bir ayrılık yaşadı. Onun hissettiklerini anlamak için nasıl bir yol izler ve destek olursun?
4. Hayatındaki her şeyin yolunda gittiği, kendini zirvede hissettiğin bir anda eşin ayrılmak istediğini söyledi. Şimdi nasıl bir plan yapar ve bu süreçle başa çıkarsın?
5. Aile bireylerinle aranda maddi konuları ilgilendiren bir anlaşmazlık yaşandı. Özellikle tartışma sırasında çok öfkelendin. Peki, bu öfkeyi kontrol altına almak için hangi stratejileri kullanırsın?
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6. Okuldaki bir grup projesinde lider oldun. Bu dersten başarılı olursan, sektörün öncüsü niteliğinde bir şirkette staj programına dahil edileceksin. Peki, nasıl bir plan yapar ve ekibini motive edersin?
7. Aynı günde senin proje sunumun, eşinin ödül töreni ve çocuğunun milli takım basketbol seçmeleri ve annenin doktor kontrolü var. Gününü nasıl planlarsın?
8. Kardeşin ile evlilik aşamasında olduğun partnerin birbiriyle hiç anlaşamıyor! İkisinin kişilik özellikleri ve duygusal tepkilerini düşünerek bu ilişkiyi mantıklı bir şekilde nasıl dengeleyebilirsin?
9. Diyelim ki tangoya merak sardın. Dansa başlamak istiyorsun ve ilgi duyduğun bu yeni beceriyi öğrenmek için ne tür araştırmalar yaparsın?
10. Yapay zekanın senin iş modeline entegre edileceğini öğrendin. İş yerindeki rutin değiştiğine neden olacak bu haber karşısında ne yaparsın?
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Bonus: Bir gif seçin, hangisi huzurlu hissetmenizi sağlıyor?
EQ Seviyeniz 99 ve Altı!
EQ Seviyeniz 100 - 129!
EQ Seviyeniz 130 - 154!
EQ Seviyeniz 155 ve Üzeri!
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