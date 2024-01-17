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10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?

10 Soruluk EQ Testi! Duygusal Zekanız Kaç?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.01.2024 - 13:01

İletişim yetenekleriniz, öz yönetim, öz farkındalık, sosyal farkındalık, ilişki yönetimi ve motivasyonunuzla doğrudan bağlantılı olan duygusal zekanızı ölçüyoruz! 

IQ seviyesi kadar önemli fakat çoğu zaman buzdağının görünmeyen yüzü olarak nitelendirilen EQ (duygusal zeka), ilişkileriniz ve düşünce biçiminiz hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. 

Peki, sizin duygusal zekanız kaç? Gelin, Freud tarafından 'ID' olarak değerlendirilen 'alt beyninizi' yani hayata karşı bakış açınızı keşfedelim. Bakalım sizin EQ puanınız kaç? 

Hazırsanız, başlıyoruz...

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1. Mezun olduktan sonra aylarca iş başvurusu yaptın. Sonunda beklediğin fırsat geldi ve çok istediğin bir şirketin ilgilendiğin pozisyonu için iş görüşmesine çağırıldın. Fakat işler yolunda gitmedi, ne yaparsın?

2. Görüntüsü seni bir hayli etkileyen o kişiyle ilk randevu için hazırsın. Onu tanımak için neye odaklanırsın?

3. Yakın bir dostun evlilik arifesinde üzücü bir ayrılık yaşadı. Onun hissettiklerini anlamak için nasıl bir yol izler ve destek olursun?

4. Hayatındaki her şeyin yolunda gittiği, kendini zirvede hissettiğin bir anda eşin ayrılmak istediğini söyledi. Şimdi nasıl bir plan yapar ve bu süreçle başa çıkarsın?

5. Aile bireylerinle aranda maddi konuları ilgilendiren bir anlaşmazlık yaşandı. Özellikle tartışma sırasında çok öfkelendin. Peki, bu öfkeyi kontrol altına almak için hangi stratejileri kullanırsın?

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6. Okuldaki bir grup projesinde lider oldun. Bu dersten başarılı olursan, sektörün öncüsü niteliğinde bir şirkette staj programına dahil edileceksin. Peki, nasıl bir plan yapar ve ekibini motive edersin?

7. Aynı günde senin proje sunumun, eşinin ödül töreni ve çocuğunun milli takım basketbol seçmeleri ve annenin doktor kontrolü var. Gününü nasıl planlarsın?

8. Kardeşin ile evlilik aşamasında olduğun partnerin birbiriyle hiç anlaşamıyor! İkisinin kişilik özellikleri ve duygusal tepkilerini düşünerek bu ilişkiyi mantıklı bir şekilde nasıl dengeleyebilirsin?

9. Diyelim ki tangoya merak sardın. Dansa başlamak istiyorsun ve ilgi duyduğun bu yeni beceriyi öğrenmek için ne tür araştırmalar yaparsın?

10. Yapay zekanın senin iş modeline entegre edileceğini öğrendin. İş yerindeki rutin değiştiğine neden olacak bu haber karşısında ne yaparsın?

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Bonus: Bir gif seçin, hangisi huzurlu hissetmenizi sağlıyor?

Bonus: Bir gif seçin, hangisi huzurlu hissetmenizi sağlıyor?

EQ Seviyeniz 99 ve Altı!

EQ Seviyeniz 99 ve Altı!

Sen biraz umursamazsın! Zaman zaman karşılaştığın zorluklar karşısında çaresiz kalıyor, bazen de çözüm üretmeyi umursamıyorsun. Çünkü işler zor geldiğinde oradan uzaklaşmayı ya da görmezden gelmeyi tercih ediyorsun. Bir gün enerji dolu uyanıp, bir sonraki gün motivasyonunu bir anda yitiriyorsun. Duygusal dalgalanmalarınla baş etmekte zorlanıyor ve yakın çevrendeki kişilerin de duygusal durumunu gözden kaçırıyorsun. Neredeyse hiçbir zaman empati yapmıyorsun. Gerçi buna ihtiyaç duymuyor da olabilirsin. 

Sevdiklerine karşı duygusal sorumluluk hissetmeyişin ikili ilişkilerinde sorunlara neden oluyor olabilir. Bazen bir çırpıda kalbinin ritmini bozan, belki de uykularını kaçıran ikili ilişkilerin labirentinde kendini kaybolmuş hissedebilirsin. Çözüm üretmek için duygularını kullanmaya çalışmalı, kendini onun yerine de koymalısın. Bunu bir dene deriz! Bu sayede sosyal yaşantında, ailen, dostların ve iş arkadaşlarınla daha sağlıklı iletişim kurduğunu hissedebilirsin.

EQ Seviyeniz 100 - 129!

EQ Seviyeniz 100 - 129!

Sen kendini duygusal bir labirentte gibi hissediyorsun! Sanki kalbinle beynin arasında bir denge kurmakta zorlanıyorsun. Bazen en beklenmedik anlarda, aşk ve mantığın çarpışmasıyla karşı karşıya kalıyorsun ve bu durum, hayatının kontrolünü elinden alıyor gibi hissettiriyor. 

İlişkilerinde genellikle düzeni sağlayan taraf olman, belki de düzenli bir hayatı tercih etmenle alakalı olabilir. İlişkilerinde belirli bir düzen ve istikrar arıyor, bu düzeni sağlamak için çaba gösteriyorsun. Bu özelliğin, ilişkilerindeki uyumu ve dengeli bir yapıyı korumana yardımcı oluyor. Fakat sorunlar karşısında motivasyonunu hızla kaybettiğin anlarda işler sarpa sarabiliyor. Ayrıca empati yapmak da senin için pek kolay olmuyor.

İşler yolundayken harika birisin! Lakin duygusal anlamda zorlaşan süreçleri kontrol etmekte zorlanabilirsin. Her ne kadar bazen duygularınla mücadele etmekte zorlansan da, bu senin hayatının bir parçası ve sen bu durumla başa çıkmayı biliyorsun. Duygularına daha fazla hakim olmalı, motive olmanın yollarını bulma ve empati kurmaya çabalamalısın.

EQ Seviyeniz 130 - 154!

EQ Seviyeniz 130 - 154!

Sen tam bir enerji bombası gibisin! Her daim enerjik ve coşkulu bir hava ile etrafına pozitif enerji saçıyorsun. İçindeki bu enerjiyi, karşılaştığın her durumda motivasyonunu artırmak için kullanmayı başarıyorsun. Duygusal gücün, seni her zaman ayakta tutan en büyük destekçin. Bu güç sayesinde, karşılaştığın zorlukları bile birer fırsata dönüştürmeyi biliyorsun.

İlişkilerin konusuna gelince, senin için adeta bir satranç oyunu gibi. Her bir hamleni özenle planlıyor, ilişkilerini düzene sokmak için stratejik adımlar atıyorsun. İlişkilerindeki bu tutumun, seni bir hayli başarılı kılıyor. İster aile içinde, ister arkadaş çevrende, isterse iş hayatında olsun; her türlü ilişkini kolayca yönetmeyi başarıyorsun. Bu yeteneğin, sosyal çevren tarafından da takdir ediliyor olsa gerek. 

İlişkilerindeki başarın, seni her zaman bir adım öne çıkarıyor. Gerçek bir lider olabilecek kapasitede olduğun ise açıkça görünüyor.

EQ Seviyeniz 155 ve Üzeri!

EQ Seviyeniz 155 ve Üzeri!

Sen bir empati ustasısın! Sanki insanların içini görüyorsun. Üstelik her şeyi anlıyor, duyuyor ve gözlerinle her detayı yakalıyorsun. Seninle birlikteyken, gizli bir plan yapmak ya da anlamadığın bir düzen oluşturmak adeta imkansız. Seninle her şey açık ve net, her şey anlaşılır hale geliyor.

Doğuştan gelen empati yeteneğin herkesin duygusal durumunu anında anlamanı sağlıyor. İletişim becerilerin, insanları rahatlatıyor ve onları açılmaya teşvik ediyor. Motivasyonun ise, her zaman en yüksek seviyede. Bu özelliklerinle, hayatta başarısız olma ihtimalin yok gibi görünüyor.

Olayları birleştirme yeteneğin, her durumu anlamlandırmanı ve düzeni sağlamanı mümkün kılıyor. Duygularını yönetme konusunda da bir uzmansın. Bu, senin her zaman etrafında olup bitenin farkında olmanı sağlıyor. Her zaman ne olup bittiğini biliyor, her şeyin mantığını çözüyorsun.

Duyguların ve mantığın arasında kusursuz bir denge kuruyorsun. Bu da hayata bakış açını mükemmel hale getiriyor. Böylesi bir duygusal zekaya sahip olmak bir lütuf olmalı.

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