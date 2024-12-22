MUSİAD Başkanından Merkez Bankası’na Çağrı: "Artık Faiz İndirimi Bekliyoruz"
MUSİAD Başkanından Merkez Bankası’na Çağrı: "Artık Faiz İndirimi Bekliyoruz"
Merkez Bankası, son faiz toplantısında da politika faizlerini yine değiştirmemiş ve yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Son 8 aydır faizleri değiştirmeyen ve yüksek tutan Merkez Bankası’na bir çağrı da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı’dan geldi. Asmalı, Aralık'ta faiz indirimi yapılmasının ortak beklenti olduğunu söyledi.
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Merkez Bankası’nın politika faizlerini değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde tutması sebebiyle krediye ulaşım her zamankinden daha çok zorlandı.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Orta Vadeli Program hedeflerinin olumlu olduğunu hatırlatarak, faiz indirimi olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
“8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faizlerin indirilmesi gerek” diyen Asmalı, “Yılın son ayında politika faizinde öngörülecek bir indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz." dedi.
Asgari ücret başta olmak üzere yeni yılda ücretlerde yapılacak artışların da iş gücü maliyetlerinde artışlara neden olacağını aktaran Asmalı, çalışanların onurlu bir şekilde geçimini sağlayacağı bir ücret seviyesi temin etmenin en önemli mesuliyetlerinden biri olduğuna dikkati çekti.
Merkez Bankası, yılın son faiz kararını 26 Aralık 2024 Perşembe düzenleyeceği toplantı sonrasında saat 14.00’te açıklayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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