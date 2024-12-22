MUSİAD Başkanından Merkez Bankası’na Çağrı: "Artık Faiz İndirimi Bekliyoruz"

Merkez Bankası, son faiz toplantısında da politika faizlerini yine değiştirmemiş ve yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Son 8 aydır faizleri değiştirmeyen ve yüksek tutan Merkez Bankası’na bir çağrı da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı’dan geldi. Asmalı, Aralık'ta faiz indirimi yapılmasının ortak beklenti olduğunu söyledi.